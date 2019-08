Po nevydařené minulé sezoně, provázené navíc nebývalou marodkou, a konečném patnáctém místě se Jihočeši v republikové soutěži udrželi až po administrativním zásahu, kdy se rozšiřovala třetí liga a několik týmů v divizi skončilo.

Změny v kádru



Přišli: Bachir Abderrabi (Schengen), Vojtěch Cajz (Žirovnice), Gustavo Duarte (Bystřice pod Hostýnem), Tomáš Cettl a Jakub Chyška (oba Dačice), Jan Kubín (Táborsko), Martin Mareš (Třešť), Dominik Tuček (Nová Včelnice), Petr Krejník (Lomnice)



Odešli: Jiří Chalupský (Třešť), Abdoulaziz Gueye (Zbuzany), Ismael Lukoki (?), Vojtěch Kněžínek (Rakousko), Vít Kučera (Žirovnice), Rostislav Tomek a Petr Řehoř (oba Dynamo ČB)

Ani během letní pauzy však nebyl u Vajgaru klid a v kádru trenéra Marka Černocha nastal pořádný průvan, jak už o tom Deník několikrát informoval (kompletní výčet změn naleznete na konci článku). Hradec však ani těsně před startem soutěže přestupy neuzavřel. Čerstvými posilami jsou dva hráči do ofenzivy – Vojtěch Cajz ze Žirovnice a Jan Kubín z Táborska.

„V kolonce příchodů máme devět jmen, ale ani to ještě není konečné číslo. Nutně potřebujeme získat aspoň jednoho kvalitního hráče do defenzivy. Usilovně na tom pracujeme a věřím, že se nám to brzy povede,“ prohlásil jindřichohradecký kouč.

Osu jeho týmu by měli tvořit zejména obránci Michal Völfel s Ondřejem Blažkem, špílmachr Tadeáš Jindra, záložníci Filip Votava s Martinem Janákem a uzdravený střelec Martin Toman. K nim lze jistě přiřadit i obě nové zahraniční akvizice, francouzského středopolaře Bachira Abderrabiho a brazilského útočníka Gustava Duarteho.

„Především Abderrabi se jeví výborně. Měl by tvořit hru a vytvářet spoluhráčům brankové příležitosti,“ podotkl Marek Černoch.

Jindřichohradecký celek nastoupí v divizní premiéře v neděli 11. Srpna na půdě Unionu Beroun a nechce se vracet s prázdnou.

„Do Berouna jedem s cílem neprohrát, tedy získat aspoň bod. Pokud navážeme na poslední dva přípravné duely, které se nám herně povedly, věřím, že uspějeme,“ tvrdí trenér.

Skromný cíl FK 1910 nikoho moc nepřekvapí. „Úkolem číslo jedna je záchrana, vyšší ambice asi mít nemůžeme. Prošli jsme však celou řadou změn, takže asi bude chvíli trvat, než si to sedne, a proto musíme být trpěliví. Sílu protivníků těžko odhadovat, máme ve skupině nové soupeře, uvidíme, jak se to vyvrbí. K lídrům by asi měly patřit Přeštice, Čížová a také Soběslav, které bych to zároveň i hodně přál,“ dodává jindřichohradecký trenér.