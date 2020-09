FK Hořovice – FK Jindřichův Hradec 0:1 (0:1)

Roman Lukáč, trenér FK Jindřichův Hradec: „Po počátečním tlaku domácích, který jsme očekávali a bez potíží ustáli, jsme postupně přebírali otěže hry a v 21. minutě se ujali vedení, když se po rohovém kopu k odraženému míči dostal Toman a uklidil jej do sítě. A jak se později ukázalo, byla to i vítězná trefa. Hořovičtí už ve zbytku první půle vsadili na větší riziko, když zůstávali ve větším počtu vpředu, ale zvládli jsme to a nepouštěli jsme je do větších příležitostí. Po obrátce začal soupeř aktivně, měl dvě nebezpečné situace, ale s těmi jsme si poradili a sami si v průběhu druhého poločasu vytvořili několik možností. Ty jsme však nedokázali zužitkovat, a tak jsme se museli mít až do konce na pozoru. Kluci zápas perfektně odmakali, myslím, že jsme předvedli dobrý výkon a zaslouženě získali tři cenné body.“

Branka: 21. Toman.

Rozhodčí: Šob - Tryzna, Haleš. ŽK: 1:2. Diváci: 156.

J. Hradec: Hulík – Blažek, F. Votava, Amaglo – Mischnik (90. Nováček), Cech, Škoda (90. Laszák), Janák (82. Völfel), Jindra (82. D. Cettl) – Darkeh, Toman (85. Princ).