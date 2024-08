BOZP manažer KONTAKT osobně, e-mailem nebo telefonicky každý den 6,00-14,30 hodin Co budete dělat? - zajišťovat bezpečnost a zdravotní nezávadnost práce na jednotlivých pracovištích - školit zaměstnance v oblasti BOZP - aplikovat nové právní normy do systému řízení, sledovat legislativu v oblasti BOZP - vyhledávat a identifikovat rizika, zjišťovat jejich příčiny a navrhovat opatření k jejich odstranění - shromažďovat výsledky měření a zapracovávat je do kategorizace prací - evidovat pracovní úrazy, nemoci z povolání, nehody a havárie - koordinovat sortiment ochranných pomůcek - evidovat dokumentaci jeřábů, zdvihadel a tlakových nádob, zajišťovat revize aj. - koordinovat službu zajišťující ochranu areálu firmy Co byste měl/a znát a umět? - mít odbornou způsobilost fyzické osoby k plnění úkolů v prevenci rizik - zkouška z odborné způsobilosti prokázaná dokladem Osvědčení - mít min. 5 let odborné praxe v automotive nebo strojírenském průmyslu - MS Office - Pracovní právo zejména v oblasti BOZP - Řidičský průkaz sk. B, samostatnost, rozhodnost, aktivní přístup Nabízíme: - smlouvu na hlavní pracovní poměr - poukázky Flexipassy ve výši 6000Kč / rok - příspěvek na penzijní připojištění ve výši 3% z hrubé měsíční mzdy - roční bonus za splnění cílů - stravování za zvýhodněnou cenu v areálu firmy, stravenky v případě, že se nevaří - 5 týdnů dovolené Nabízíme: - nadstandardní příplatky za práci odpoledne, v noci, v So, Ne a ve svátky - stravování za zvýhodněnou cenu v areálu firmy, stravenky v případě, že se nevaří - 5 týdnů dovolené - pracovní oděv a obuv při nástupu - zvýhodněné volání 50 000 Kč

