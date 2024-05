Jindřichohradečtí fotbalisté přivítali v divizi plzeňský Petřín a suverénně vedoucí tým soutěže, jemuž k celkovému triumfu chybí jediný bod, si na stadionu u Vajgaru dělal, co chtěl. Výsledkem je debakl domácího celku 0:7, který přesto čtyři kola před koncem sezony zůstává v tabulce devátý.

Ač se jindřichohradecký brankář Lukáš Vondrák v utkání s Petřínem Plzeň snažil, seč mohl, debaklu 0:7 s divizním lídrem nezabránil. | Foto: Stanislav Hladík

Západočeši soupeři udělili pořádnou lekci. Z vysoké výhře se totiž nasměrovali už v úvodu, kdy během dvaceti minut nastříleli zkoprněným hradeckým fotbalistům tři góly. V představení pokračovali i po přestávce, kdy přidali další čtyři trefy. A to domácí tým, který působil příliš odevzdaně, ještě v řadě případů podržel brankář Vondrák.

„S lídrem jsme dostali fotbalové školení, a to vyloženě. Hosté byli o třídu lepší a my ani neměli morálně volní vlastnosti na to, abychom zápas odehráli se vztyčenou hlavou. Petřín nám rychlostně ani technicky nedal čichnout, vyhrál naprosto zaslouženě a ukázal, kam fotbal směruje, tedy především do rychlosti a osobních soubojů. Z našeho týmu se nikdo soupeři neodkázal vyrovnat. Vysokou porážku musíme vzít s pokorou, máme před sebou ještě čtyři zápasy s protivníky, s nimiž bychom se měli rovnat. Musíme se dobře nastavit, zbytek sezony zvládnout a získat nějaké body, protože záchranu ještě nemáme úplně jistou,“ konstatoval hradecký kouč Roman Lukáč.

Jeho tým se v dalším kole představí v neděli 26. května na půdě domažlické rezervy (17).

FK Jindřichův Hradec – SK Petřín Plzeň 0:7 (0:3)

Branky: 13. a 48. Flachs, 16. Klich, 20. Vohrna, 59. Treml, 64. Vodrážka, 76. Demeter. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Budil – Koranda, Novotný. Diváci: 121.

J. Hradec: Vondrák – Rezek, Licehamr, Rejthar, Hauser – Waník (86. Kryštof), Petr (86. Gráf), Votava, Plucar, Škrleta (57. Didek) – Žilák (67. Pacholík).