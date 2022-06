Branky: 91. Habor – 80. Končal, 84. Heger. ŽK: 3:2 (Kotrba 2, Pavlovič – Kraml, Přibáň). ČK: 1:0 (82. Kotrba). Diváci: 391. Rozhodčí: Koranda – Janíček, Žurek.

Sestava Katovic: Švehla – Hnídek, Janoch, Chylík, Motl – Pavlovič (79. Repa), Kotrba, Kadula, L. Bálek (79. D. Bálek) – Uher – Požárek (74. Habor).

První poločas a část druhého byly svázány taktikou, kdy hrála obě mužstva na jistotu a obraně, a tak, ač to byla hra plná soubojů a útočných pokusů, do šancí se nikdo nedostával. To odšpuntoval ranou do tyče domácí Pavlovič, po něm měl skvělou šanci Uher, ale nic z toho nebylo a na druhé straně soupeř trestal. První velkou šanci proměnil a hned nato přidal i druhý gól. Domácí pak korigovali stav v poslední minutě ve chvíli, kdy hráli bez vyloučeného Kotrby.

„Porážka mrzí. Myslím si, že jsme tentokrát měli na výhru. Měli jsme víc šancí než Přeštice, trefili dvakrát tyč, měli další šanci, kdy to gólman vykopával z prázdné brány a ještě jsme doráželi z malého vápna. Ale nedali jsme. Proměnit alespoň jednu šanci, myslím, že bychom to pak mohli z nějakého brejku pojistit, Přeštice by to musely otevřít. Ale všechno bylo jinak. Podali jsme perfektní výkon, klukům nemám co vytknout. Je to smůla, deset minut před koncem dostaneme gól prakticky z první či druhé střely na bránu. Škoda, dneska na to bylo,“ shrnul utkání katovický trenér Přemysl Šroub.

Dlouho to bylo o tom, kdo dá první gól, obrany své soupeře nepouštěly do žádných šancí. „Přeštice jsme měli načtené, jezdili jsme se na ně dívat. Věděli, jsme, jak to hrají a přizpůsobili tomu taktiku. Hráli jsme defenzivně ze zajištěné obrany, zahustili střed a nepouštěli je k ničemu. Taktika vycházela. Měli jsme šance, nedali je. Ale to dělá velké mančafty a to Přeštice jsou. Postupují zaslouženě. Většinou to tak bývá, že lídři první šance dají a zvítězí,“ doplnil trenér Šroub.

Na Katovické čekají poslední dva zápasy a oba doma. Nejprve s béčkem Dynama, což bude znovu zajímavý souboj. „Máme tady plno kluků, kteří prošli celou mládeží v Dynamu, takže to pro nás všechny bude prestižní zápas. Hraje se proti druhému týmu tabulky, který má stejnou výkonnost jako Přeštice. Musíme se znovu dobře připravit takticky a doufejme, že tentokrát šance proměníme,“ zve na další utkání Přemysl Šroub.