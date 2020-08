Jihočeši pod taktovkou nového kouče Romana Lukáče začali dobře a zásluhou Martina Tomana se dostali už ve 14. minutě do vedení, na které však domácí fotbalisté odpověděli za šest minut trefou na 1:1. Po vyrovnané první půli začal Hradec po přestávce stupňovat tlak, ale žádnou další příležitost už zužitkovat nedokázal a nakonec mu zbyly jen oči pro pláč, neboť sedm minut před koncem "zařídil" tři body pro Beroun nešťastným vlastním gólem ghanský stoper Michale Amaglo.

Roman Lukáč, trenér FK J. Hradec: „První půle byla vcelku vyrovnaná, šli jsme do vedení, pak jsme ovšem zbytečně přenechali iniciativu domácím a dostali vyrovnávací branku. Po obrátce už jsme byli lepším týmem. Beroun jsme k ničemu nepouštěli a sami promarnili minimálně čtyři jasné gólovky. Že se trefit umíme, jsme dokázali v 83. minutě, bohužel to bylo do vlastní sítě… Pro mě jsou to zbytečně ztracené body, ovšem předvedený výkon je velkým příslibem od dalších zápasů."

Český Lev-Union Beroun - FK Jindřichův Hradec 2:1 (1:1)

Branky: 20. Krůta, 83. vlastní (Amaglo) – 14. Toman.

Rozhodčí: Cihlář – Kubec, Langmajer.

ŽK: Sklenář – Jindra, Škoda. Diváci: 80.

J. Hradec: Hulík – Völfel (38. Škoda), Amaglo, Votava, Laszák (81. D. Cettl) - Kubín (40. Blažek), Jindra, Cech (81. Princ), Janák - Darkeh, Toman.