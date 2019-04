Divize

Jindřichův Hradec – Klatovy 0:1 (0:0)

Marek Černoch, trenér FK J. Hradec (14. místo): „Jsem hodně zklamaný. Nejen z výsledku, ale především z naší předvedené hry, která ani zdaleka nepřipomínala divizní tým. Takhle se o záchranu nehraje. Klatovy neoslňovaly žádnou velkou kvalitou a na vítězství jim stačil naprosto průměrný výkon, protože my jim cestu ke třem bodům usnadnili. O osudu střetnutí rozhodla standardní situaci, kdy jsme v 76. minutě nepokryli rohový kop a hosté zaznamenali jediný gól utkání. Paradoxně to bylo v naší nejlepší pasáži, kdy jsme měli soupeře zamčeného před jeho šestnáctkou. Klatovy však zvítězily zaslouženě.“

FK J. Hradec

Hulík – Řehoř, Gueye, Völfel (82. Kněžínek), Chalupský (64. Blažek) – Janák, Králíček (46. Kučera), Tomek, F. Votava – Lukoki, Toman

Krajský přebor

Třeboň – Dražice 4:1 (2:1)

Karel Kladenský, trenér Jiskry Třeboň (5.): „Ač o tom výsledek nevypovídá, bylo to velmi těžké utkání. Povedlo se nám jít brzy do vedení, když se v 8. minutě prosadil Růžička, ale Dražice nás poté přitlačily a v 19. minutě zaslouženě srovnaly skóre z pokutového kopu po našem faulu ve vápně. Vzápětí při nás stálo i štěstí, neboť hosté nastřelili břevno. Těsně před přestávkou jsme však i my dostali možnost zahrávat penaltu a Vávra z ní upravil na 2:1. Po změně stran nás Dražice na chvíli sevřely, ale po hodině hry už jsme měli převahu my, kterou jsme po pěkných akcích zužitkovali. Nejprve v 68. minutě přidal třetí gól Průcha a o deset minut naše vítězství ještě zpečetil Růžička.“

Jiskra Třeboň

Skála – Tůma, Koktavý, Schneider – Holzepl, Doležal (84. Cimerhanzl), Kubata (89. Kopecký), Vávra, Matoušek (86. Týnavský) – Růžička (79. Bartl), Průcha (71. Lonsmín).