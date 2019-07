Pokud si svěřenci trenéra Radka Hajiče se svým divizním souputníkem poradí a pošlou ho domů s nepořízenou, nastoupí v dalším pohárovém kole proti třetiligovému týmu z Benešova. Zápas 1. kola by se hrál znovu u Lužnice a jeho předběžným úředně stanoveným termínem je středa 14. srpna.

V prvním kole MOL Cupu už zasáhne do boje také celek Táborska, který bude čekat, zda pojede do Nové Včelnice, anebo do Sedlčan.