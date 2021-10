Na západě Čech hosté narazili na velmi silného protivníka, který nepřipustil žádné překvapení a potvrdil, že se na druhém místě tabulky nenachází náhodou. V jindřichohradeckém celku si premiéru odbyl brankář Václav Zejda, který přišel na hostování z Dačic.

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Čekal nás velmi silný protivník, což je patrné i při pohledu do tabulky. Zkusili jsme to zavřít a hrát v zónové obraně, ale Přeštice směrem dopředu ukázaly mimořádnou kvalitu a během prvního poločasu se jim povedlo naši defenzivu dvakrát překonat. Krátce po změně stran jsme měli při brejku Mischnika s Tomanem velkou šanci, bohužel jsme to nedotáhli do konce a nevyužili možnost s vývojem zápasu něco udělat. Když pak domácí přidali třetí trefu, bylo hotovo. Bohužel stále nás srážejí chyby v defenzivě a čeká nás ještě spousta práce, abychom je odstranili. Ale nyní už se také musíme snažit hrát víc ofenzivně, protože potřebujeme nutně bodovat. Před námi je derby s Katovicemi, což bude další těžký souboj. Ale nevyberete si, celý závěr podzimní části bude hodně náročný.“

Jihočeši si připsali už šestou porážku v řadě a nepříjemnou sérii se pokusí zlomit v dalším kole, kdy doma v neděli 10. října v jihočeském derby hostí v neděli Katovice (15).

FK ROBSTAV Přeštice - FK Jindřichův Hradec 4:1 (2:0)

Branky: 26. a 71. Vohrna, 38. vlastní (Šmíd), 65. Kraml – 87. vlastní (Vacovský). Bez karet. Rozhodčí: Melničuk – Talpáš, Šmat. Diváci: 105.

J. Hradec: V. Zejda – Blažek, Šmíd, Koktavý, Votava, Vaš – Strejček (67. Völfel), Distel (60. D. Cettl), Mischnik, Waník – Toman (81. Cypra).