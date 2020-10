Vítězná šňůra jindřichohradeckých divizních fotbalistů skončila po čtyřech zápasech na půdě předposledních Sedlčan. Jihočeši tam v sedmém kole prohráli 1:2 a v tabulce klesli na páté místo. Tým od Vajgaru se nečekaně musel obejít bez svého kouče Romana Lukáče.

Jindřichohradečtí fotbalisté prohráli v Sedlčanech 1:2. | Foto: Deník / Zdeněk Prager

Tatran Sedlčany – FK Jindřichův Hradec 2:1 (0:1)

Václav Císař, předseda FK J. Hradec: „Bohužel jsme se museli obejít bez trenéra Romana Lukáče, který s ledvinovou kolikou skončil v nemocnici, a už jen to byl nepříjemný zásah do týmu. První poločas byl vyrovnaný, my byli směrem dopředu nebezpečnější, měli jsme dvě šance a jednu z nich Toman v 34. minutě proměnil. Po změně stran domácí poměrně brzy vyrovnali, což je nakoplo, byli aktivnější a nakonec se jim povedlo skóre otočit. V závěru jsme sice měli platonický tlak a dvě příležitosti, ale jinak jsme nebyli schopni nic moc vymyslet. Porážka mrzí o to víc, že soupeř nehrál žádný extra fotbal. Nás však tento duel nezastihl v dobrém rozpoložení.“