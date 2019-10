V Soběslavi se hrál opravdu dobrý fotbal. Úvod zápasu vyšel podstatně lépe černobílým mladíkům, které doplnili ligoví pendlové Polom a Ekpai. Šli také rychle do dvoubrankového vedení, když při obou gólech využil menšího zaváhání domácího brankáře Kuníka Lindák. „Dostali jsme gól hned ve druhé minutě. To samozřejmě pro psychiku moc dobré není,“ připustí domácí záložník Filip Vaněk. „V úvodu zápasu jsme soupeře nestíhali napadat a bránit. Dynamo má mladé a běhavé mužstvo, jsou to šikovní kluci. V první půli nás přehrávali a byli lepší,“ uznal.

Podobně viděl vstup do utkání i trenér béčka Dynama Jaromír Plocek: „Prvních třicet minut jsme soupeře k ničemu nepustili. Nevím, co se stalo, ale potom jsme přestali hrát,“ připustil.

Právě Vaněk zavelel k obratu ve hře i ve skóre, když v závěru prvního poločasu suverénně proměnil pokutový kop. „Chtěl jsem to dát takhle nahoru,“ usměje se.

„Inkasovaný první gól z penalty s námi otřásl a druhý poločas odehrála Soběslav velice dobře,“ ocenil i Plocek.

Po přestávce se obraz hry opravdu zcela otočil a navrch měl domácí Spartak. „Do druhé půle jsme se zvedli. Začali jsme dobře bránit, chodili jsme do brejků a po faulu soupeře jsme vyrovnali,“ pochvaloval si Vaněk.

Jeho vyrovnávací gól připomínal fotbalovou pohádku. Po naprosto přesné střele z trestného kopu míč putoval od břevna za brankovou čáru. „S Honzou Suchanem a Alešem Kutnerem jsme se bavili, jestli to mám dát na vzdálenější tyč, nebo přes zeď. Poradili mi, abych to dal na přední tyč, tak jsem to zkusil. Chodím to občas trénovat, takže jsem si věřil. Spadlo to tam krásně. Za poslední dobu to byl určitě můj nejhezčí gól,“ potěšila ho parádní trefa.

Vaněk mohl přidat i další branky. Jednou trefil břevno a v gólové šanci v závěru zápasu ho vychytal hostující Luksch. „Šel jsem skoro sám a chtěl jsem to dát na zadní tyč. Špatně jsem to trefil. Šance na hattrick byly. Škoda, že to tam nepadlo. Bohužel. Na penalty nemuselo vůbec dojít,“ lituje.

Trenér hostí naopak nebyl spokojen s výkonem svých svěřenců ve druhé půli. „Nechali jsme se rozhodit zbytečnými věcmi, které k fotbalu nepatří. Pořád jsme řešili něco kolem rozhodčího, což by z naší strany vůbec nemělo být. Máme hrát úplně jinak a říkáme to klukům pořád dokola,“ zlobil se. „Druhý poločas ale sehrála Soběslav velice dobře. To je třeba uznat. Remíza byla nakonec asi zasloužená.“

Dynamo si připsalo druhý bodík za neomylnou úspěšnost v penaltovém rozstřelu. „Penalty, to už je loterie, i když je kluci kopali dobře. Získali jsme v nich bod navíc, což je pro nás určitě plus,“ chválí Plocek, jenž penaltový rozstřel v případě nerozhodného výsledku vítá. „Penalty jsou zpestření hlavně pro diváky. Jde v nich o bod navíc do tabulky. Myslím si, že to není špatná věc,“ míní.

Vaněk na rozdíl od Plocka střelu ze značky pokutového kopu o druhý bod zrovna moc rád nemá. „Nejsem toho zastáncem. Ale je to takhle dané a musíme s tím počítat. Pořád tam jde o body, které jsou důležité. Penalty jsou však náš dlouhodobý problém,“ uvědomuje si.

Přestože mu samotný zápas vyšel výborně, v penaltovém rozstřelu jako jediný ze všech jeho aktérů neuspěl. „Mrzí mě, že jsem to po dvou gólech v utkání takhle zazdil,“ kroutí hlavou nad svým nepovedeným pokusem. Zatímco v prvním poločase mířil z pokutového kopu pod břevno, v rozstřelu o extra bod jeho střelu kryl Luksch. „Kopl jsem to blbě, byla to moje chyba,“ sype si popel na hlavu. „Měl jsem to dát zase pod břevno. Vzhledem k průběhu utkání ale bod bereme,“ dodal smířlivě.

S výsledkem panovala spokojenost i na straně hostí. „Bereme každý bod. Soběslav ukázala, že je v popředí tabulky právem. Je hodně fotbalová a má kvalitní zkušené hráče. O tom jsme se přesvědčili,“ ocenil Plocek kvalitu soběslavského týmu, jehož kapitánem a lídrem je jeho bývalý spoluhráč z Dynama i rakouského Zwettlu Petr Bouchal.

V divizní tabulce je béčko Dynama po jedenácti odehraných kolech druhé o tři body za Přešticemi. Boj o postup ale prý cílem mužstva není. „O postupu nemluvíme. Hrajeme tak, abychom z fotbalu měli všichni radost a bavilo nás to. Teď nás čekají první Přeštice, tak uvidíme. Pokud by šance na postup byla a vedení klubu by bylo pro, abychom to zkusili, tak proč ne,“ vysvětluje.

Česká fotbalová liga by byla zase výrazně kvalitnější soutěží. „Také je vidět, že tam ligová béčka mají problémy,“ připustí Plocek. „Třetí liga už je úplně o něčem jiném. Hraje se tam rychlejší a živější fotbal. Ale zatím potřebujeme hlavně naše mladé kluky omlátit v divizi, aby si zvykli na dospělý fotbal. Máme hodně mladý mančaft,“ uvedl trenér k případným postupovým plánům.

Soběslav je v tabulce čtvrtá, což je umístění, se kterým v klubu panuje spokojenost. „Třetí místo je dobré a chtěli bychom se na něm udržet co nejdéle. Pouze nás mrzí, že jsme třikrát za sebou nevyhráli doma. Kvůli našim fanouškům to není dobré,“ uzavírá Filip Vaněk.