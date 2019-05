Jihočeši si zkomplikovali situaci v boji o záchranu, když prohráli na půdě týmu, který je v tabulce ještě za nimi. A co je horší, prohlubuje se jejich bodová ztráta na mužstva před nimi. V dalším kole J. Hradec v sobotu 18. května přivítá na svém stadionu dvanáctý Tachov (10.30) a pokud chce reálně pomýšlet na udržení v soutěži, musí zvítězit.

MFK Dobříš – FK Jindřichův Hradec 5:1 (2:1)

Marek Černoch, trenér FK J. Hradec (14. místo): „Rozhodně se nehrál fotbal divizních parametrů a bylo znát, že na sebe narazili soupeři ze spodku tabulky. Herně i na šance se jednalo o naprosto vyrovnaný duel, jediný rozdíl byl v tom, že Dobříš všechny své příležitosti zužitkovala a my se v koncovce chovali tak, jako bychom měli na kontě šedesát bodů… Z našeho výkonu jsem hodně zklamaný, takhle se o záchranu nehraje. Když to nejde herně podle představ, musí se jezdit po zadku a v určitých situacích se chovat jinak, než jsme předváděli my. Tento bonus měli domácí, a proto zaslouženě zvítězili.“

Branky: 13., 28., 65. a 70. Maryška, 60. Šrain (pen.) - 31. Tomek (pen.).

Rozhodčí: Kastl - Šlapák, Pálek. ŽK: 1:4. Diváci: 105.

FK J. Hradec

Hulík - Chalupský, Gueye, M. Völfel, Blažek - Řehoř (83. Waník), Kněžínek, F. Votava, Králíček (80. Jindra) - Tomek, Kučera (46. Janák).