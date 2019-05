České Budějovice – O výhře fotbalistů Dynama nad Sokolovem 1:0 rozhodl pětatřicetiletý záložník Peter Grajciar, díky jehož výstavní trefě zpoza vápna černobílí svůj náskok v čele II. ligy zvýšili na slibných dvanáct bodů.

Peter Grajciar v zápase se Sokolovem svým gólem rozhodl o výhře Dynama. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Tři body jste získali, hodně jste se na ně však nadřeli.

Dá se to tak říct, byť jsme možná mohli z našeho tlaku v první půli vytěžit víc než jeden gól. Jenže po přestávce soupeř po Lienerově příchodu výrazně ožil a my druhý poločas spíš přečkali. I díky tomu, že nás podržel gólman Jindra Staněk. Nic to ale nemění na tom, že jsme získali tři body a prodloužili tu nevídanou vítěznou sérii. Za to jsme nesmírně šťastni.



Určitě jste věděli, že druhá Jihlava prohrála a že jí můžete odskočit. Nezalekli jste se té veliké příležitosti?

Možná, že jsme to v hlavách měli, v půli o tom ale řeč nebyla a jen jsme si říkali, že musíme dál hrát naši hru. Ale Sokolov začal po půli velice aktivně, hrál výborně a my se dostali pod tlak.



Bylo znát, že hosté očividně hráli zcela bez zábran?

S tím souhlasím a dle mě se to dalo i čekat. Přijel totiž soupeř, který je zachráněný a šance na postup nemá. Jim prakticky bylo jedno, zda tu prohrají 0:1, či třeba 0:4. Nevidím do jejich hlav a nechci se jich nijak dotknout, ale je to tak, že když člověk nemá co ztratit, že mu všechno vychází. Naopak nám ta vidina postupu možná trošku svazovala nohy. Z ofenzivní hry Sokolova já osobně však byl velice překvapený.



Co k tomu vašemu krásnému gólu? Předtím vám rána pravačkou nevyšla, tak jste to zkusil levačkou?

První dva moje pokusy šly vedle, i když hlavně z toho nákopu, co mi míč David Ledecký sklepával, se dalo vytěžit víc. Do třetice mi to naštěstí vyšlo: Jirka Kladrubský u pravé lajny skluzem vybojoval míč, který by šel do autu, Láďa Martan mi to přistrčil a David Ledecký na sebe stáhl dva obránce, já si míč jen posunul na levačku a naštěstí to tam krásně zapadlo.



Vy vždy, když jste na hřišti, zkoušíte hodně střílet. Dá se čekat, že s vaší kopací technikou je jen otázka času, kdy to tam padne…

Děkuji pěkně, ale je pravda, že se snažím zakončovat. A nemusí to být vždycky až taková rána, někdy stačí, jak nám i trenér říká, že každou střelou dáme brankáři šanci na chybu. Čím víc zakončení, tím je i víc šanci na úspěch.



Jak už jsme o tom mluvili, byly to vydřené body, někdy ale taková výhra o to víc těší.

Přesně tak. Myslím, že na nás všech, když rozhodčí pískl konec, byla vidět velká úleva, že jsme tu šanci v čele tabulky odskočit nepropásli a že splnění toho našeho velkého cíle už je hodně blízko.



V pátek hrajete v Hradci a tam už byste mohli slavit…

Do konce je pět kol a my máme, tenisovou terminologií řečeno, pět mečbolů. Bylo by skvělé, kdybychom využili hned ten první…