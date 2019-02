České Budějovice – Vyrovnávací gól fotbalistů Dynama na konečných 1:1 v sobotní přípravě s prvoligovou Příbrami na Složišti umístěnou střelou z osmnácti metrů zaznamenal pětatřicetiletý Peter Grajciar, jenž do Č. Budějovic přišel v létě právě z Příbrami.

Peter Grajciar byl v přípravě s Příbramí autorem vyrovnávacího gólu Dynama. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Po zápase odpovídal na dotazy Deníku jižní Čechy.



Nejdříve blahopřání ke gólu, jak jste jej vy sám viděl?

Především děkuji za gratulaci, a pokud jde o ten gól, padl po našem rychlém brejku, kdy David Ledecký výborně udržel balon, po vápně si to navedl to do středu, já si naběhl za něj doprava, on mi to tam posunul a já hned měl myšlenku rovnou vystřelit. To jsem udělal a povedlo se mi to pěkně po zemi do druhé strany gólmana a naštěstí to šlo úplně za tyčku.



Netlačil jste ten míč k tyči očima? Brankář se po něm hodně natahoval a možná si lehounce i sáhl…

Střílel jsem zpoza vápna a myslím si, že to ještě prošlo Milanu Nitrianskému mezi nohama. Já byl v takovém úhlu, že jsem viděl, že balon jde přesně k tyči. A Ondrej Kočí, i když má dva metry čtyřicet, na něj nedosáhl…



Hráli jste s Příbramí, odkud jste do Dynama přišel. Hrálo to pro vás nějakou roli?

Ani ne, my se snažíme vyhrát každý zápas. Nejen já, ale celé mužstvo. Ne vždy se to povede dle našich představ, ani výsledkově ne, ale to, že tu byla Příbram, žádnou roli nehrálo.



Ale po zápase s gratulacemi za vámi chodili i hráči soupeře, takže v Příbrami asi máte hodně kamarádů…

To jistě, já v Příbrami prožil pěkný rok. Hodně chlapců z té doby tam zůstalo, a jak se i tady potvrdilo, já tam s nimi měl přátelské vztahy. Prakticky s každým jsem si podal ruku a prohodil pár slov. Na Příbram vzpomínám rád a jak jste řekl, stále tam mám hodně kamarádů.



Nicméně teď jste už půl roku v Budějovicích, všechno tady šlape, jak má?

Rozhodně. Dle mého soudu je to tady na velice dobré cestě. Myslím si, že máme výborně poskládaný tým a že tu první půlku sezonu máme skvěle rozehranou. Jaro bude těžké, já ale věřím, že v našich silách je to dotáhnout tam, kam všichni chceme.



Ve čtvrtek hostíte v přípravě Velvary a o víkendu cestujete do tepla, těšíte se na to?

Jistě. Zimní příprava je velice dlouhá, soutěž začíná až v březnu, týden v Chorvatsku tudíž pro nás bude vítaným zpestřením. Trošku se změní prostředí i klima, dle mě nás prověří i super těžcí soupeři a my se na to velice těšíme.



Zpátky k zápasu s Příbramí, který na to, že šlo o přípravu a hrálo se na umělce, měl velice dobrou úroveň. Bylo znát, že třeba na rozdíl od třetiligového Vyšehradu teď proti vám stál ligista?

Myslím, že bylo vidět, jak velký rozdíl mezi třetí a první ligou je. Vyšehrad tady zalezl a spoléhali, že jejich útočník míč aspoň chvilku udrží, zatímco Příbram tady chtěla hrát a uprostřed hřiště nebylo na nic moc času. Bylo to třeba dávat rychle od nohy.



Co příprava? Dostáváte řádně do těla? Jak to zvládáte?

Je to taková klasická česká příprava. Běhání, posilovna. Ale na druhou stranu, velice moc tréninků máme s balonem, ať nějaká cvičení, anebo různé přípravné hry. Už to není jako před třiceti roky, že vám dali vestu na záda a s ní máte naběhat tisíce kilometrů. Teď to děláme s míčem a máme i výborné tréninkové hřiště, takže nás to i baví.



Zmínil jste se, že se těšíte na Chorvatsko, ještě víc se ale možná těšíte na ligu, až to zase vypukne. Je to tak?

Samozřejmě, že ano. Jak jsem říkal, máme to perfektně rozehrané, taky to soustředění nám jistě pomůže. Každý se na nás bude chtít na jaře vytáhnout, takže to bude velice náročné, přesto pevně věřím, že to na jaře pro nás dopadne úspěšně.



VE ČTVRTEK HOSTÍ VELVARY

V další přípravě hrají fotbalisté Dynama doma ve čtvrtek 31. ledna proti Velvarům: začátek utkání je v 11 hodin na Složišti.



MASHIKE JE ZPĚT V LIBERCI

Z předpokládaného hostování Elvise Mashikeho v Dynamu nic nebude. Konžský útočník, jenž loni v létě odešel z Č. Budějovic do Liberce, odkud se na jih Čech minulý týden vrátil a měl v Dynamu na jaře hostovat, se v sobotu bez jakéhokoliv vysvětlení nedostavil na Složiště k přípravnému duelu s Příbramí…



Čtyřiadvacetiletý fotbalista si dle informací ze Střeleckého ostrova sbalil veškeré své věci a opustil České Budějovice, aniž by o svém záměru komukoli z klubu něco řekl. Akorát trenéru Davidu Horejšovi zaslal videozprávu, ve které mu oznámil, že mu jeho sebevědomí nedovolí hrát druhou ligu.



„Elvis u nás tedy vydržel pět dnů. Po tom, jak se v klubu za tuto dobu prezentoval a jak se zachoval v sobotu, již o jeho služby ani nemáme zájem,“ uvedl pro klubový web generální manažer Dynama Martin Vozábal. „To bohužel nebyl ten Elvis, kterého jsme si předloni přivedli z třetiligového Vltavínu a který nám v loňské sezoně svými góly hodně pomohl,“ dodal Vozábal.



V Liberci by se Elvis Mashike údajně měl zapojit do přípravy s juniorkou.