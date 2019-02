Medulin, České Budějovice – Fotbalisté druholigového Dynama mají za sebou první polovinu svého osmidenního herního soustředění v Chorvatsku a zatím si nemohou svůj pobyt vynachválit.

Trenér David Horejš byl s výkonem svého týmu v zápase Medulin Cupu se Šibenikem spokojen. Ve čtvrtek hraje Dynamo v dalším utkání s FK Krupa. | Foto: SK Dynamo/ Aleš Strouha

„Jak podmínky pro přípravu, tak i ubytování a další náležitosti jsou na výborné úrovni, také počasí nám přeje a teplota kolem dvanácti stupňů nad nulou je ideální,“ pochvaloval si ve svém rozhovoru pro Deník trenér David Horejš, kterého jeho svěřenci potěšili i vítězstvím nad Šibenikem 2:0 v úvodním utkání Medulin Cupu.



„Odehráli jsme velmi dobré utkání s kvalitním soupeřem, navíc si kluci v přípravě konečně mohli zahrát také na přírodní trávě,“ vyzdvihl budějovický kouč, dle něhož sice v prvních dvaceti minutách bylo znát, že tým je na přírodní trávě poprvé, takže ve hře bylo tudíž i dost nepřesností. „Postupem času si ale naši hráči na přírodní trávu zvykli a my mohli být spokojeni jak s výsledkem, tak i s předvedenou hrou,“ ocenil trenér Dynama.



Jeho svěřenci ho potěšili také tím, že v jejich hře byly věci, které by od nich trenéři chtěli vidět. „V naší hře se už objevovaly i věci, na kterých pracujeme v tréninku,“ ocenil David Horejš.



Debut v týmu si odbyl Patrik Brandner, jenž naposledy hrál v Dukle Praha. „Ukázal se v dobrém světle, mohl by pro nás být platným hráčem. Odehrál ale jeden poločas, takže zevrubněji hodnotit jeho výkon nelze,“ poznamenal Horejš.



Na soustředění v Chorvatsku se s týmem připravuje i Matěj Helešic, o jehož nominaci se rozhodlo až na poslední chvíli. „Zranění jeho kotníku naštěstí není tak vážné, jak se zprvu zdálo. Je tady s námi a v péči masérů, má individuální přípravu,“ vysvětlil kouč Dynama.



Proti Šibeniku udělali trenéři po půli jen dvě změny. „Ti, co nehráli, dostanou na turnaji šanci v dalších dvou utkáních,“ ujistil Horejš.



Ve čtvrtek hraje Dynamo v Medulinu s FK Krupa (15.00).