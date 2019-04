Zápas vzhledem k večerní hokejové baráži, v níž Motor shodou okolností hraje v neděli večer doma také s Pardubicemi, začíná na Střeleckém ostrově mimořádně už ve 14.30 hodin!



Před týdnem v Ústí fotbalisté Dynama sice vyhráli jen o gól, v zápase ale byli hlavně ve druhé půli jasně lepší. „My na jaře venku všechny tři zápasy vyhráli 1:0 a to, že jsme vždy udrželi nulu, nás těší,“ konstatoval trenér David Horejš. „Že jsme teď v Ústí druhý uklidňující gól nedali, je škoda, protože šance jsme na to měli,“ zmínil kouč Dynama Havlovu pohotovou střelu či nájezd Davida Ledeckého. „Nicméně Ústí potvrdilo, že má kvalitní celek a my jsme hlavně rádi, že jsme to zvládli za tři body,“ dodal.



Vedle výhry Jihočeši v Ústí potěšili i předvedenou hrou. „Především druhý poločas byl z naší strany velice vydařený a důležité je, že jsme se ani poté, co jsme dali vedoucí gól, neuchýlili jen k bránění výsledku, ale naopak jsme se snažili přidat další góly a připravili jsme si slibné příležitosti,“ vyzdvihl Horejš a jako doklad aktivity svých svěřenců připomněl bilanci střel na branku, která byla 10:0 ve prospěch hostí. „Věřím, že tuto aktivitu přeneseme i do dalších utkání,“ podtrhl.



Náskok sedmi bodů je příjemný, dle trenéra Horejše rozhodnuto ale zdaleka není. „Jsme rádi, že jsme zaváhání našich největších soupeřů využili, dobře ale víme, že k tomu našemu vysněnému cíli je ještě hodně daleká cesta,“ varoval kouč Dynama.



Zda si jeho svěřenci toto varování vezmou k srdci, se ukáže už v nedělním utkání, ke kterému na jih Čech přijedou Pardubice. „Je to soupeř velice silný a velice nepříjemný, vzájemná bilance pro nás není příliš příznivá,“ měl Horejš zřejmě na mysli i to, že právě v Pardubicích jeho svěřenci utrpěli jednu ze tří proher, které v tomto ročníku II. ligy mají na kontě.



Pardubice si věří i v odvetě. „Čeká nás těžký zápas, jsme ale na těžkou zkoušku připravení. Budějovice jsou favorit a my jejich sílu respektujeme, ale špička soutěže je vyrovnaná,“ uvedl před cestou na jih pro klubový web trenér Jaroslav Novotný.



Kvalitu soupeře respektuje i Dynamo, spoléhá ale na diváky. „Proti Brnu nám pomohli k velkému obratu a byli bychom velice rádi, kdyby jich zase přišlo tolik a byli opět naším dvanáctým hráčem. Věřím, že my uděláme všechno pro to, abychom zápas zvládli a potvrdili ty tři body z Ústí,“ uzavřel Horejš.



V lize juniorů jednadvacítka Dynama, které se na jaře daří, zajíždí v nadstavbě na Moravu, kde se v pondělí pokusí uspět v Třinci (14.30).



V I. lize dorostu devatenáctka Dynama v boji o záchranu sehraje další důležitý zápas v sobotu v Ml. Boleslavi.