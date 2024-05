To byl zápas! Patnáct gólů v Jarošově. Úvodní v první minutě. Poborský dal čtyři

Jindřichohradecký rodák z postu stopera uplatňuje klid a přehled. Navíc se už dvakrát gólově trefil. "To je bilance až nad plán, mám splněno," směje se fotbalista, který má spoustu fotbalových předností, ale kanonýr rozhodně není. Je mu 34 let, 30. listopadu oslaví 35. narozeniny. Táborsku s Novákem v sestavě se povedlo to, po čem Dynamo Č. Budějovice touží. Silon už má jistou baráž o Fortun: ligu, Dynamo si ji teprve bude muset vybojovat. Aktuálně se dá považovat Silon Táborsko za nejúspěšnější jihočeský fotbalový klub. "My budoucnost teď neřešíme. Jako hráči se snažíme podat co nejlepší výkon. Teď máme chvíli čas na to, abychom se fyzicky i psychicky připravili na baráž," popisuje jindřichohradecký rodák, jak vnímá blížící se fotbalové souboje.

Docela klidně se může stát, že v baráži proti sobě nastoupí dva Novákovy srdeční kluby. Táborsko, za které nastupuje teď, a Dynamo ČB, za které odehrál podstatnou část velmi úspěšné sportovní kariéry.