Na stadionu na Střeleckém ostrově bude mít sobotní duel Dynama s Varnsdorfem slavnostní rámec, protože domácí fotbalisté dostanou od zástupců Ligové fotbalové asociace pohár a medaile pro vítěze FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY!

„Strašně moc se na tento slavnostní okamžik těšíme, je to pro nás vrchol sezony a pro hráče i odměna za výborné výkony, které po celou sezonu podávali,“ ocenil trenér David Horejš, jenž počítá s tím, že sobotní zápas bude mít nejen slavnostní rámec, ale také patřičnou diváckou kulisu. „Kluci by si potlesk plných ochozů určitě zasloužili, vždyť za sebou mají mimořádnou sezonu, ozdobenou postupem do první ligy,“ připomněl trenér suverénního vítěze II. ligy.

Vedení Dynama navíc pro diváky připravilo na sobotní utkání celou řadu doprovodných akcí. „Již hodinu před výkopem bude stadion otevřen pro širokou veřejnost,“ informoval na klubovém webu mediální manažer Aleš Strouha, dle něhož na své si přijdou hlavně děti. „Na prostranství mezi hlavní a severní tribunou bude nafukovací hrad, nafukovací fotbalová brána a fotbalový terč. Poblíž těchto atrakcí budou i stánky s občerstvením a chybět nebude ani cukrová vata nebo zmrzlina,“ upozornil a dodal, že na parkovišti budou stát také vozy policejní a hasičské techniky: „Dětí i jejich rodiče si budou moci techniku prohlédnout a třeba i zasednout za volant hasičského auta,“ uvedl mediální manažer Dynama.



Před začátkem utkání zástupci Centra Bazalka převezmou šek na 86.871 korun: „Naši fotbalisté odehráli zápas se Sokolovem ve speciálních dresech pro Bazalku a za prodej reklamních ploch na těchto dresech a za samotný prodej dresů jsme tuto částku získali,“ vysvětlil Strouha.



K bohatému programu, který na sobotu vedení klubu pro fanoušky chystá, by chtěli přispět i samotní fotbalisté. „V Jihlavě jsme dali příležitost i hráčům ze širšího kádru a je třeba říct, že ti potvrdili svou kvalitu a že jsme zápas na hřišti druhého týmu tabulky i krátce po postupových oslavách zvládli. Proti Varnsdorfu nicméně půjdeme v nejsilnější sestavě. Se svými fanoušky se chceme rozloučit vítězstvím i kvalitní hrou,“ ujistil David Horejš.



A ještě jedna příjemná informace na závěr – vedení klubu snížilo na sobotní duel vstupné na zvýhodněných padesát korun a děti do 15 let půjdou na zápas zdarma.



Zatímco v Č. Budějovicích si fanoušci Dynama duel svého týmu s Varnsdorfem mohou v klidu užívat, u Jordánu v sobotu půjde fotbalistům Táborska v utkání se Sokolovem o bytí a nebytí.



„Před týdnem doma s Pardubicemi jsme dokázali z 0:3 ještě vydřít bod za remízu 3:3, za což si hráči sice zaslouží velké uznání, jenže dva body jsme ztratili a nic podobného si nemůžeme se Sokolovem dovolit. Tentokráte chceme jedině tři body, jiná cesta pro nás prostě není!“ zdůraznil trenér Karel Musil, jenž by měl mít k dispozici kompletní tým. „Žádná zranění, žádné karty, jsme v plné síle,“ hlásil nový kouč Táborska.



Sokolov podle něj nebude lehkým soupeřem. „Oni hrají kombinační fotbal, střídají krátké a dlouhé přihrávky. Ale my se v naší situaci musíme dívat jen sami na sebe, soustředit se na svoji hru a tři body urvat. Věřím, že i za vydatné podpory našich diváků,“ uzavřel Karel Musil.