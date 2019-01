České Budějovice – Na pondělním srazu oproti podzimní části soutěže chyběli jen rekonvalescent Adrian Čermák, jenž by měl na jaře pomáhat k záchraně Táborsku, a dále Róbert Kovaľ, jemuž skončilo na jihu Čech hostování a zamířil zpět do Dukly Praha.

Zimní přípravu na jarní část sezony zahájili fotbalisté českobudějovického Dynama: zleva na prvním tréninku na Složišti skáčou přes překážky David Ledecký, Pavel Novák, Matěj Helešic a plzeňský Lukáš Provod. | Foto: Jan Škrle

Čermák po svém příchodu do Dynama patřil k velkým oporám, jenže po svém vleklém zranění se mu na podzim vrátit se do základní sestavy nepovedlo. „Sám cítil, že potřebuje hrát,“ zdůvodnil jeho hostování u Jordánu trenér David Horejš.

Kádr Dynama na začátku

zimní přípravy

Brankáři: Zdeněk Kříž, Matěj Luksch, Jindřich Staněk.

Obránci: Daniel Fišl, Lukáš Havel, Matěj Helešic, Jiří Kladrubský, Pavel Novák, Michal Řezáč.

Záložníci: Patrik Čavoš, Vojtěch Gebert, Peter Grajciar, Filip Havelka, Petr Javorek, Matěj Mršić, Lukáš Provod, Martin Šplíchal, Roman Wermke.

Útočníci: David Ledecký, Lazar Sajčič, Ivo Táborský, Semir Gvozdjar.

Nováčci se hlásili v pondělí jen dva a jedním z nich je plzeňský Lukáš Provod, jenž přichází na jih Čech na měsíční zkoušku. „Přáním je prosadit se do týmu,“ sdělil dvaadvacetiletý krajní záložník, jenž si na podzim zahrál za juniorku Viktorie i na Složišti proti jednadvacítce Dynama a předtím hostoval v druholigovém Sokolově. Na testy přichází i rakouský útočník Semir Gvozdjar, jenž dle informací Deníku naposledy hrál nižší ligu v Saalfeldenu.

Kádr A-mužstva dle trenéra Horejše ještě definitivní není. „Rádi bychom někoho ještě přivedli, ale nejde nám o kvantitu, nýbrž o kvalitu. Chceme jen hráče do základu,“ upřesnil trenér Dynama, dle něhož je důležité, že z týmu ze základu vlastně nikdo neodešel. „Samozřejmě, že kdyby přišla vedení klubu nějaká lukrativní nabídka, pak nějaký odchod vyloučit nelze,“ připustil kouč (generální manažer Dynama Martin Vozábal se nicméně nedávno dal slyšet, že konkrétní nabídka na stůl nepadla).

K malé změně došlo v realizačním týmu, kde trenéra brankářů Petra Pižanowskiho nahradil Pavel Průša.

Na dotaz, co realizační tým hodlá udělat pro to, aby se už neopakovala situace z několika jarních částí sezony, kdy po slibném jaru na Střeleckém ostrově následoval notně nevydařený podzim, trenér Horejš jen pokrčil rameny: „Teď jsem říkal v kabině hráčům, aby na to, co bylo a co se nepovedlo, vůbec nemysleli, že by nás to akorát jen svazovalo. Že se musíme zabývat tím, abychom se co nejlépe připravili na jarní část soutěže, abychom jaro zvládli neméně dobře jako podzim. Že to bude o tvrdé práci, nicméně já jsem přesvědčen, že současný tým je úplně jiný než byl loni. Doufám, že se nám budou vyhýbat zranění, že i na jaře jsme schopni předvádět tutéž kvalitu jako na podzim a že všichni tady pro to uděláme maximum,“ zdůraznil českobudějovický kouč.

Ostrý test fotbalisty Dynama čeká hned na úvod přípravy: už ve středu je na Strahově čeká od 11 a 13 hodin dvojzápas s pražskou Spartou!