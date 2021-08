„Máme hrozně těžké rozlosování, ale musím se s tím poprat a vážit si každého bodu,“ prohlásil na předsezónní tiskové konferenci trenér Táborska Miloslav Brožek. O měsíc později se jeho družina vyhřívá na třetí příčce tabulky, na kontě má 9 bodů za tři vítězství a před sebou vidinu šance poskočit do čela soutěže. Jedinou bodovou újmu – a navíc poměrně nešťastnou – utrpěli Táborští hned v úvodním kole, když i přes velmi nebojácný výkon a herní nadvládu podlehli vysoce favorizované Zbrojovce Brno 0:1. Už v následujícím týdnu si ale dokonale spravili chuť výhrou na půdě dalšího exligisty z Příbrami a dobrou formu potvrdili i ve třetím kole, kdy doma zdolali nebezpečného soka z Vlašimi, který od letošního roku úzce spolupracuje s pražskou Slavií.

V zatím posledním střetnutí si Jihočeši dojeli pro další úspěch do Drnovic, kde v urputné bitvě zdolali Vyškov 1:0. Jakkoliv byla jejich zatím poslední bodová výslužka cenná, příliš jim nezachutnala. „Nehráli jsme dobře, nebyl to náš typický optimální výkon. Někdy ale taková vítězství bývají cennější,“ přiznal po utkání Miloslav Brožek

Ještě o píď příjemnější vstup do nového druholigového ročníku prožívají fotbalisté pražské Dukly. Po čtyřech kolech se vyhřívají na výsluní FNL a hýčkají si desetibodový zisk za tři výhry a jednu remízu. Dva body dokázala vzít Pražanům pouze Jihlava, která s nimi v domácím utkání třetího kola soutěže uhrála bezbrankovou remízu. Už předtím ale Dukla zvítězila nad Vyškovem (2:1) a v Třinci (3:1). V zatím posledním dějství soutěže se s kvalitami Chrudimi seznámila Chrudim, která na Julisce prohrála 1:4.

Devízou pražského celku je vedle nesporných fotbalových kvalit téměř ideální složení kádru. Tvoří ho tři zkušení třicátníci v čele s šestatřicetiletým brankářským matadorem Filipem Radou, řada hráčů ideálního sportovního věku od třiadvaceti do pětadvaceti let, to všechno pak obaleno do elánu řady ambiciózních mladíků. Nejmladším z nich je teprve osmnáctiletý Štěpán Šebrle, syn někdejší hvězdy české atletiky Romana Šebrleho.

Jak na Duklu? Táborští si pochopitelně zpracují důkladný rozbor předností i nedostatků hostujícího favorita, ale to nejdůležitější vidí v něčem jiném.

„Od nějakých poznatků, které nám potom předají, jsou trenéři. My hráči se především chceme soustředit sami na sebe a na svoji hru. A připravit se na zápas v hlavách,“ zdůraznil brankář Šimon Pecháček, na jehož parádní formu budou domácí znovu hodně spoléhat.

A čím nejlépe zlákat diváky k návštěvě střetnutí? „Ten zápas je pozvánka sama o sobě. Kdo vyhraje, bude první v tabulce. Co víc si přát,“ poznamenal výstižně kapitán Táborska Jakub Navrátil.

Dodejme, že v loňském ročníku Táborsko Dukle podlehlo na domácím trávníku 0:1, ale v odvetě naopak nečekaně dobylo Julisku a odvezlo si odtud vítězství 2:1.

Zahajovací hvizd zápasu si vezme v neděli v 17 hodin na starost hlavní arbitr Jakub Vojkovský, jemuž budou asistovat Stanislav Pochylý a Jan Dohnálek.