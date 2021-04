Za úspěchem fotbalové party od Jordánu nestála viditelná herní převaha nebo smršť ofenzivních akcí, ale trpělivost, zodpovědnost v obranné fázi a velmi dobrá produktivita. Pod poslední a nejdůležitější ingrediencí vítězného koktejlu je nejvýrazněji podepsaný guinejský útočník Emmanuel Tolno, jenž zaznamenal hattrick.

Mimořádně důležitou výhru i střelecké procitnutí talentovaného forvarda kvituje s povděkem také trenér FC MAS Táborsko Miloslav Brožek. „Před zápasem to vypadalo, že máme získat povinné tři body, ale bylo jasné, že to nebude jednoduché. Soupeř neměl co ztratit. Zápas jsme zvládli trpělivostí, a taktickou hrou. Vítězství jsme nutně potřebovali a papírově jsme na ni měli dosáhnout, ale taková utkání jsou vždy náročná a roli hraje také psychika. Hlavně jsme nechtěli dostat branku; soupeře jsme pustili jen do jedné vážné šance a tři body si pohlídali. Hráčům mohu jen poděkovat za to, jak zápas zvládli. Kdybychom nebodovali, byl by to neúspěch a podepsalo by se to na naší psychice. Takto jsme se vrátili do hry. Škoda, že byl zraněn Plachý, který chytal formu. Uvidíme, co ukáže vyšetření. Za hattrick Tolna jsem rád, konečně se 'odšpuntoval'. Víme, že je to střelec, a tentokrát měl pro své tři branky dobré podmínky. Nechali jsme soupeře hrát a dávali míče za obranu,“ ohlédl se za vítězným střetnutím domácí kouč.

Mužstvo Táborska tak opustilo sestupovou pozici a stlačilo pod sebe jihlavskou Vysočinu. Svou pozici můžče potvrdit už v neděli, kdy hostí od 16.30 hodin na Kvapilce soupeře z Prostějova. Bude to však mít velice těžké - rozjetí Moravané sídlí na třetí příčce soutěže se ztrátou pouhých dvou bodů na vedoucí Hradec Králové.