Vydařený nedělní návrat na mistrovské trávníky korunovaný první sezonní výhrou pochopitelně náležitě potěšil také trenéra vítězných Jihočechů Miloslava Brožka. „Potřebovali jsme tři body. Trenér by neměl své hráče moc chválit, ale já musím. Podali výborný výkon, šli si za vítězstvím, hráli týmově a zaslouženě navlékli jsme na pomyslnou šňůru bodů tři korálky,“ nešetřil chválou a ocenil i morálku týmu. „Bylo vidět, jak moc si hráči uvědomují důležitost zápasu. Díky tomu se jim podařilo eliminovat nezpochybnitelnou kvalitu domácích. Kromě vítězství jsme získali i další zkušenosti v soutěži,“ dodal kouč.

Oslavy nesmírně cenné první výhry v soutěži ovšem nemohly trvat dlouho. Už ve středu se totiž vydají hráči Táborska k dohrávce na pražský Vyšehrad. „V současnosti půjdou zápasy v rychlém sledu za sebou a musíme být připraveni,“ varuje Miloslav Brožek. „Ve středečním zápase chceme na naše vítězství v Blansku navázat a musíme potvrdit dobrý výkon i výsledek. Pro náš mladý tým je důležité výkony stabilizovat,“ říká lodivod Táborska.

Duel v Praze může mít pro další vývoj ve spodní polovině tabulky zásadní vliv. Zatímco celek FC MAS se po víkendovém triumfu těší z navýšení svého doposud chudého bodového konta, mužstvo Vyšehradu setrvalo na nelichotivém zisku jediného bodu a zůstává za Táborskem na předposlední příčce. Pražané mají ovšem zápas k dobru. Nelichotivou vizitkou domácích je bezesporu pouhý jeden vstřelený gól.

Dosavadní truchlivá bilance ovšem zdaleka nekoresponduje s kvalitou vyšehradského kádru. Až do začátku listopadu vedl tým v Táborsku dobře známý trenér Roman Nádvorník, toho však po čtvrtém kole nahradil Michal Zach. Prostředí u Jordánu dobře znají i další členové družiny z Vyšehradu. V jeho defenzívě působí Vojtěchové Zárybnický a Šandera, do ofenzívy se z Tábora tehdy nečekaně přesunul Pavel Vandas. Všem tuzemským fotbalovým fandům jsou dobře známí také mimořádně zkušení harcovníci Milan Nitrianský, Tomáš Jablonský a kapitán týmu pocházející z jihu Čech Milan Černý.

Jakkoliv bude středeční zápas pro partu z táborské Kvapilky náročný, případný úspěch ve středečním utkání by jí daroval nejen další tučnou porci sebedůvěry, ale také potřebný klid do dalšího náročného programu soutěže. Trenéru Miloslavu Brožkovi už by měli být k dispozici zkušený forvard Zbyněk Musiol a záložník Modou Biramé N'Diaye, kteří v Blansku chyběli vinou karetního trestu, resp. svalového zranění).

Utkání se hraje v azylu pražského stadionu Evžena Rošického od 14 hodin a samozřejmě bez diváků.