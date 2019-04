S cílem navázat na toto vítězné tažení se svěřenci trenéra Davida Horejše ve čtvrtek vydali do Ostravy, kde v pátek od 17 hod. změří síly s Vítkovicemi. „A chceme uspět,“ ujistil před odjezdem kouč vedoucího týmu II. ligy, jedním dechem ale dodal, že na jeho svěřence čeká velice silný soupeř, který hlavně doma body neztrácí. „Vítkovice na svém hřišti ztratili jen pět bodů a doma o body obrali i Hradec Králové a porazili tam i Jihlavu,“ připomněl trenér Horejš.



A víkovičtí fotbalisté by si doma rádi vyšlápli i na lídra tabulky. „České Budějovice jsou nadstandardní mužstvo s obrovsky kvalitním kádrem i ambicemi. Pro mě patří zázemím a kvalitou do první ligy,“ ocenil pro klubový web sílu soupeře svého týmu trenér Vítkovic Jiří Balcárek a posteskl si, že mu před týdnem v Třinci ze zdravotních důvodů chybělo hned pět hráčů. „Navíc se nám vykartoval Roman Holiš a proti Budějovicím půjdeme takřka v deseti lidech. Ale budeme se jim snažit jejich cestu za třemi body znepříjemnit a potěšit naše vlastní fanoušky,“ zdůraznil Balcárek.



Zdravotní problémy trápí také kabinu Dynama. „Havelka, Mareček a se vší pravděpodobností i Mrsič k dispozici nebudou, otazník visí i nad startem Lukáše Provoda a Ládi Martana, kteří proti Pardubicím hráli se sebezapřením,“ vraštil čelo trenér David Horejš. „Víme, jak silný soupeř nás čeká, přesto věřím, že hráči i tentokráte odvedou kvalitní výkon a že i další náročný zápas zvládneme,“ uzavřel trenér Dynama.