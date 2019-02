Dynamo ČB - Blau-Weiss Linec 3:1 (1:0) - Branky: 41. Ledecký, 74. Šplíchal, 84. Táborský(11) – 66. Templ. ŽK: Jackel. Diváci: 200. Rozhodčí: Rejžek – Kotalík, Pečenka. Dynamo: Křížek – Kladrubský (61. Řezáč), Novák (46. Havel), Fišl, Helešic – Mareček (61. Grajciar), Čavoš – Martan (46. Wermke), Javorek (46. Brandner), Provod (61. Šplíchal) – Ledecký (46. Táborský). Linec: Helač – Fila (46. Templ), Grasegger, Janeczek (42. Jackel), Nosa (77. Dombaxi) – Tursch – Hartl, Krainz, Alan, Dramac (46. Blutsch) – Canillas (73. Fröschl).



Fotbalisté Dynama po čtyřech posledních utkáních, odehraných v zimní přípravě vítězně a s čistým kontem, v sobotu po dlouhé době dostali gól, Blau-Weiss Linec však na Složišti porazili 3:1 a vítěznou sérii protáhli na pět utkání.



Soupeř z Lince přitom potvrdil i na jihu Čech, že na postup do rakouské nejvyšší soutěže aspiruje zcela právem a v úvodu druhého dějství jeho měli více ze hry a po zásluze se jim také podařilo vyrovnat jednogólový náskok Dynama. V závěru zápasu ale domácí zase převzali iniciativu a dvě slepenými góly zápas rozhodli.



Po zásluze, po většinu času totiž bylo Dynamo lepším týmem a zejména v prvním poločase své fanoušky potěšili výborným výkonem, jemuž chybělo jediné – a to více gólů v linecké brance.



„První půli jsme skutečně hráli velice dobře a silného soupeře jsme jasně přehrávali. Měli jsme i dobré příležitosti, bohužel jsme je nedokázali proměnit,“ litoval trenér Dynama David Horejš. „Ale ta hra splňovala to, co jsme si přáli.“



Černobílí měli od začátku utkání hru ve své moci a celou první půli se převážně hrálo na půlce Lince. První šanci připravil už v 5. minutě dlouhým pasem Kladrubský pro Javorka, ten ale pálil těsně vedle. V 24. min. vypálil zpoza vápna Provod tvrdě, ale metr nad břevno. Krátce nato po rohu Kladrubského se málem hned při svém debutu v Dynamu zapsal mezi střelce Daniel Mareček, přicházející ze Sparty na hostování, jeho tvrdou ránu gólman Helač ale reflexivně vyrazil. Gól dal až těsně před půlí Ledecký, jenž vystihl zpětnou rozehrávku soupeře, a byť jeho ránu zadáci zblokovali, míč se dokutálel do sítě – 1:0.



Po přestávce domácí polevili a Rakušané převzali taktovku hry. Dvě nebezpečné hlavičky výborného hlavičkáře Templa brankář Křížek stačil výtečnými zákroky eliminovat, na třetí Templův pokus už ale byl krátký – 1:1.



Závěr utkání už však zase patřil Dynamu. Čtvrt hodiny před koncem Grajciar přetáhl z přímého kopu míč přes celou šířku hřiště na zadní tyč, Táborského ránu z voleje sice Helač vyrazil, Šplíchal ale balon vrátil pohotově do sítě na 2:2. Deset minut nato po Jackelově faulu na Táborského sám faulovaný hráč pečetil z penalty na 3:1.



Písek - Táborsko 0:3 (0:1) - Branky: 87. a 90. Pilík,11. Navrátil. Bez karet. Diváci: 200. Rozhodčí: Matyš – Toucha, Žemlička. Písek: Toma – Benetka (57. Sedláček), Vávra, Vacovský, Hanzlík – Hrachovec, Kulík (70. Pecka), J. Held, M. Held, Voráček (83. Sigmund) – Pinc (57. Presl). Táborsko: Šiman (46. Němeček) – Dressler, Navrátil (55. Zárybnický), Březina, Klusák – Kučera (46. Gebert) – Kopřiva (46. de Almeida), Valenta (46. Frýdek), Čermák (60. Ngimbi), Pilík – Musiol (65 .Vandas).



Fotbalistí Táborska v „malém derby“ u Otavy potvrdili roli favorita a domácího účastníka III. ligy zdolali 3:0.



K utkání už v dresu hostí neodcestoval Tomáš Pilík, jehož příchod klub na svém webu těsně před utkáním avizoval. „Začal u nás trénovat, jenže dostal nabídku ze zahraničí, tak jsme mu vyhověli a nemám s tím žádný problém,“ krčil rameny při hodnocení zápasu pro Deník trenér Petr Mikolanda.



Druholigoví hosté na písecké umělce za téměř jarního počasí vstoupili do zápasu výborně a v úvodní čtvrthodině svého soupeře uzamkli na jeho polovině hrací plochy. Dařila se jim i kombinace a s lehkostí se dostávali do jasných brankových příležitostí, ty ale buď s nemenší lehkostí zahazovali, anebo nechávali vyniknout brankáře Tomu, jenž byl dlouhé roky brankářskou jedničkou právě v Táborsku. Tomovu branku tvrdou ranou překopl Pilík a hlavou těsně vedle tyče mířil Valenta, po jeho přesném centru otevřel skóre hlavou až stoper Navrátil.



Jenže po slibném úvodu hráči Táborsko znatelně polevili a domácí v poli hru vyrovnali. Slibné šance Voráčka (44.) a Pince (47.) ale tůstaly nevyužity, a když jen na tyči skončila deset minut před koncem Preslova utažená střela, udeřili v závěru utkání opět hosté – a to Pilík hned dvakrát: v 87. min. mu předložil míč Vandas před odkrytou branku a v 90. minutě mazácky využil Dresslerův dlouhý pas. „Plně spokojeni můžeme být jen s úvodními dvaceti minutami, poté jsme hráli až příliš komplikovaně,“ mrzelo Petra Mikolandu.



Juniorka Dynama se Slavií Praha

V úvodním kole jarní části juniorské ligy hraje jednadvacítka Dynama v pondělí doma s mladíky pražské Slavie: začátek utkání je ve 14 hod. na Složišti.