Rozhodně se nečekala čtyřgólová porážka Suchdola na slavonické půdě, ani debakl třeboňského béčka na stadionu nováčka pod Javořicí. Důležité vítězství docílila Kardašova Řečice, která v souboji o záchranu porazila Dobrou Vodu. České Velenice získaly cenný bod na půdě vedoucí Olešnice a kdyby v první půli proměnily více než jednu šanci, mohlo být ještě lépe.

Lomnice – Nová Bystřice 2:0 (1:0)

Michal Rybák, trenér Lomnice (2.): „Utkání příliš fotbalové krásy nepobralo, ale účel světí prostředky. My do něj šli s tím, že hlavně hostě musejí a my že si trpělivě počkáme na šanci, kterou se budeme snažit proměnit. V prvním poločase se nám dařilo dostávat před bránu pěknými centry ze stran. Po jednom takovém byl ve vápně faulován Krejník a Pancíř se štěstím penaltu proměnil. Ve zbytku poločasu to byl převážně boj uprostřed hřiště. Druhý poločas začal stejně, jak první skončil. Z naší strany bylo k vidění hodně nepřesností, ale i touha vstřelení druhé branky. To se nám povedlo po krásné akci, kdy Kabele po lajně nakopl dlouhý balon, který do vápna zatáhl Burda a po zemi našel Krejníka, který prostřelil vše, co mu stálo v cestě. Dále se hrál nepříliš pohledný fotbal, my ještě nastřelili Leišem břevno a tyčku. Kluky musím pochválit za bojovnost a to, že již ve druhém utkání jsme neinkasovali. Teď jedeme do Slavonic, kde nás nečeká vůbec nic jednoduchého, ale věřím, že si nějaký bod přivezeme. Ve venkovních utkáních se nám hraje a dýchá lépe než v domácím prostředí.“

Jozef Košťál, trenér Nové Bystřice (13.): „V první půli se nám soupeře dařilo kombinačně přehrát, ale vázla nám koncovka. Z naši hry jsme vytěžili jenom dva trestné kopy, které jsme neproměnili. Domácí těžili z dlouhých balonů za obranu. Při jednom z nich jsme faulovali v pokutovém území a Lomnice nařízenou penaltu proměnila. Domácí se po vstřelené brance uklidnili a začínali pomalu přebírat iniciativu. V úvodu druhého poločasu zachytili soupeř naši zpětnou přihrávku a z protiútoku navýšil skóre. Od této chvíle jsme tahali za kratší konec a jenom břevno, tyč a brankář Podolský nás uchránili od vyšší porážky.“

Slavonice – Suchdol 4:0 (2:0)

Ladislav Burghard, trenér Sokola Slavonice (5.): „Kdyby mi před utkáním někdo řekl, že porazíme Suchdol 4:0, považoval bych ho za blázna. Ale výsledek mohl být i jiný, protože soupeř nás v úvodu zatlačil a brankář Pospíchal zneškodnil dvě tutovky. Pak nám pomohl hostující gólman, který namazal našemu benjamínkovi Petru Marhounovi a ten se téměř ze třiceti metrů nemýlil. Od té doby se hra vyrovnala, my si vytvořili několik šancí a v 36. minutě zvyšoval opět Marhoun. Po obrátce nás soupeř zase zmáčkl, ale všechny nebezpečné situace jsme odvrátili. A když v 60. minutě Vojta Balík přidal třetí gól, bylo rozhodnuto. Stejný hráč ještě v závěru pečetil naše vítězství. Jsme samozřejmě nadmíru spokojeni, navíc se hrálo nadprůměrné utkání a ke kvalitě až na přísné vyloučení jednoho z hostujících hráčů podle mého soudu přispěli i rozhodčí. “

Rostislav Maxa, trenér Sokola Suchdol (3.): „Bohužel se nám to sešlo všechno najednou, tím myslím zranění a absence kvůli zaměstnání, takže nám chybělo pět hráčů ze základní sestavy včetně brankáře. Slavoničtí zvítězili zaslouženě, za třemi body šli cílevědomě a zodpovědně. My měli několik příležitostí zejména v prvním poločase, po obrátce už ne. Navíc jsme, bohužel, před prvním inkasovaným gólem vyrobili fatální chybu. Nedá se nic dělat, musíme jít dál a dobře se připravit na Řečici. Doufám, že už budeme kompletnější.“

Studená – Třeboň B 5:0 (2:0)

Petr Adamec, trenér FK Studená (7.): „V domácím zápase jsme chtěli uspět, a to se nám povedlo. Úvod se nám ale tolik nepodařil, možná i kvůli zranění Šimánka už v desáté minutě. Postupem času jsme se však do tlaku dostávali a Dvořák nás obloučkem přes brankáře dostal do vedení. Hosté po celý zápas velmi dobře kombinovali, ale do zakončení a šancí se prakticky nedostali. Před přestávkou jsme vstřelili zaslouženě druhou branku, kdy se po akci Dvořáka prosadil velmi dobře hrající Maška. Po hodině hry jsme definitivně rozhodli dalšími dvěma zásahy Dvořáka, přičemž čtvrtou trefu dám hosté darovali svou hrubkou. Výhra to byla zasloužená, třeboňské béčko vystřelilo snad jen dvakrát na branku, i když v poli nehrálo špatně. To my dali pět gólů, nastřelili tyč a dalších minimálně pět vyložených šancí jsme ještě neproměnili.“

Roman Cigáň, trenér Jiskry Třeboň B (6.): „Nebyli jsme kompletní a hlavně jsme postrádali určité typy hráčů, kterým by takový soupeř svědčil. Herně jsme za domácími nezaostávali, ale náš výkon srážely hrubé individuální chyby, po nichž jsme inkasovali většinu gólů. A když k tomu připočteme trápení v koncovce, je výsledek takový, jaký je. Studená hrála jednoduchým stylem nakopávaných míčů na kanonýra Dvořáka, který nám nakonec dal tři branky. Teď máme volný los a potom nás čeká duel na půdě vedoucí Olešnice, na který se musíme dobře připravit, abychom nezažili něco podobného. Neradi bychom těžce vydobyté pozice v horní polovině tabulky ztráceli.“

Třebětice – Ledenice 3:3 (1:1)

Vojtěch Novák, asistent trenéra Sokola Třebětice (4.): „Nezačali jsme dobře a už v 7. minutě jsme si po skrumáži v našem vápně dali vlastní gól. Naštěstí se nám povedlo poměrně brzy zásluhou Pokorného vyrovnat, ale další šance jsme už do přestávky neproměnili. Ve druhé půli to bylo jako na houpačce. Hned v 50. minutě Vojta Habr přidal druhou trefu, ale hosté pak otočili skóre a nám se povedlo srovnat až dvě minuty před koncem díky Šťastnému. Bod bereme, soupeř se představil ve velmi dobrém světle. Chtěl bych ještě poděkovat divákům, kterých dorazilo hodně a vytvořili výbornou kulisu.“

Olešnice – České Velenice 2:2 (0:1)

Karel Macho, předseda Lokomotivy České Velenice (10.): „První poločas byl v naší režii a byli jsme jednoznačně lepším týmem. Domácí jsme v podstatě nepustili na naší polovinu hřiště. Z několika šancí jsme, bohužel, vstřelili pouze jednu branku, kterou zaznamenal Zemánek. Po změně stran nás Olešnice začali více napadat a to vyústilo v 57. a 60. minutě, kdy jsme dvakrát inkasovali a rázem bylo vše jinak. Po několika chybách jsme v této části mohli dostat ještě jednu branku, neboť domácí nastřelili tyč, potom břevno a nakonec míč zázračně vyrazil Maroušek. Poté jsme vyrovnali hru a v 80. minutě zásluhou Banašíka i skóre. Do konce již žádná branka nepadla a tak utkání skončilo podle mého názoru spravedlivou remízou. I když pro nás škoda neproměněných šancí v prvním poločase“

Kardašova Řečice – Dobrá Voda 1:0 (0:0)

Roman Kačur, trenér FK Kardašova Řečice (11.): „Utkání jsme začali nejlepším možným způsobem. Již ve druhé minutě vybojoval míč Časta, posunul Bílkovi a ten vyslal do samostatného úniku Šergla, který se nemýlil. Paradoxně nám rychlé vedení spíše uškodilo. Přestali jsme hrát v pohybu, tím začala váznout kombinace a uchylovali jsme se pouze k nakopávání míčů. Zbytek poločasu tak nebyl z naší strany vůbec dobrý. V tom druhém jsme se zlepšili a vytvořili si několik vyložených brankových příležitostí. Jednu jsme proměnili, ale hlavní rozhodčí po konzultaci s pomezním původně uznaný gól odvolal. Výsledek se tak již nezměnil. Po fotbalové stránce toho utkání mnoho nenabídlo, ale jsme rádi, že jsme důležitý souboj o šest bodů dokázali vyhrát.“