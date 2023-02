Celek od Vajgaru se tentokrát musel vypořádat s celou řadou absencí způsobených především zraněními. Přestože v sestavě prakticky nezůstal kámen na kameni a do hry šli hned od začátku tři dorostenci a další dva střídali, předvedl Hradec proti diviznímu týmu sympatický výkon, za který se stydět nemusí. Všechny tři góly obstaral útočník Martin Toman.

„K utkání jsme nastoupili prakticky bez stabilní obrany a na soudržnosti celé defenzivy to bylo znát. Nicméně si zahráli i kluci z dorostu, kteří by se v případě kompletního kádru na hřiště možná ani nedostali. I přesto jsme proti kvalitnímu diviznímu protivníkovi nepropadli a mladíci si aspoň vyzkoušeli dospělý fotbal. Hráli tři dorostenci, další dva jsme měli na lavičce, protože absencí je opravdu hodně. Že přijdou zranění se dalo čekat, tak to prostě ze zápasů na umělých trávnících bývá,“ uvedl jindřichohradecký trenér Roman Lukáč.

FSC Stará Říše – FK Jindřichův Hradec 4:3 (3:2)

Branky JH: Toman 3.

J. Hradec: Cettl – Ježek, Völfel, Votava, Hauser – Fiža, Petr, Strejček, Mischnik, Janák – Toman.