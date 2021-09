Hosté se u Světa představili jako vyspělý protivník, snažili se i domácí, a tak se hrál v areálu Hliník pohledný fotbal. Jiskra se v první půli zásluhou Fraňka dostala do vedení, které držela až do 86. minuty, kdy Čimelice vyrovnaly. A po zásluze, hlavně po změně stran byly nebezpečnější.

Petr Skála, trenér Třeboně: „Byl to asi zatím nejkvalitnější protivník, s nímž jsme se v této sezoně doposud utkali. Čimelice jsou hodně fotbalové, hrají rychle a mají ve svém středu zkušené hráče, jako třeba Hegenbarta či Listopada. Přesto jsem se jim v první půli herně vyrovnali a dostali se do vedení, když po půlhodině hry pěknou střelu Matouška dorazil do sítě Franěk. Dobrý fotbal se hrál i po přestávce, hosté byli nebezpeční a dokázali si vytvořit šance, do přečíslení jsme však několikrát šli i my. Čimelice vyrovnaly až v závěru, ale zcela zaslouženě. S remízou jsme v našem stavu, kdy těžko dáváme dohromady sestavu, spokojeni.“

V sobotu 18. září čeká třeboňské fotbalisty těžké utkání na půdě vedoucího Českého Krumlova (16.30).

Jiskra Třeboň – SK Siko Čimelice 1:1 (1:0)

Branky: 34. Franěk - 86. Šťástka. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Žurek - Peterka, Votava. Diváci: 220.

Třeboň: J. Skála – Bartl (53. Blažek), Cimerhanzl, Bartoš, Týnavský – Matoušek, Collin, Hromádka, Radosta – P. Tůma, Franěk(69. Kubata).

