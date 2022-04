Lokomotiva České Velenice – TJ Dolní Bukovsko 2:1 (1:0)

Karel Macho, předseda klubu, Č. Velenice: „V utkání s Bukovskem jsme hráli, jak se říká, o šest bodů. Hostům patřil úvod až do 16. minuty, kdy jsme se paradoxně po ukázkové akci na čtyři doteky dostali Fialou do vedení. Hosté měli nadále více ze hry a náš výkon nebyl úplně podle představ. Navíc jsme museli hned zkraje druhé části vynuceně střídat dva hráče. V tu chvíli byla naše hra hodně chaotická a Bukovsko nás přehrávalo. Výsledkem toho byla zhruba po hodině vyrovnávací branka. Poté jsme začali konečně předvádět naši hru. Chtěli jsme vyhrát a vytvořili jsme si několik slibných brankových příležitostí. Největší z nich měl na kopačkách Fiala, který bohužel pro nás dvakrát trefil z bezprostřední blízkosti hostujícího brankáře. Když už to vypadalo, že se budou body dělit, tak se v nastaveném čase po naší standardce dostal k balonu Tetík, který byl v pokutovém území faulován a následný pokutový kop bezpečně proměnil Khanh. Nebylo to vůbec lehké utkání a také pro to jsem rád, že jsme dokázali urvat všechny pro nás tak důležité body, kterými jsme se na soupeře dotáhli.“

Branky: 16. Fiala, 93. Tran Duy Khanh (pen.) - 62. Víta. ŽK: 5:3. Rozhodčí: Handšuh – Saidl, Janovský. Diváci: 60.

Sokol Suchdol nad Lužnicí – FK Kardašova Řečice 4:4 (2:4)

Otakar Matouš, trenér Suchdola: „Začátek jsme měli dobrý, hned v první šanci Čáp nastřelil tyč, ale vzápětí se potvrdilo známé rčení nedáš - dostaneš a my hned z protiútoku inkasovali. Následoval den otevřených dveří v naší obraně a výsledkem byl divoký poločasový výsledek 2:4 v náš neprospěch, když vůbec nefungovala defenzivní činnost celého mužstva. Ve druhé půli z naší strany přišlo zlepšení, ale musím říct, že Řečice hrála opravdu dobře. V 81. minutě jsme dokázali snížit na rozdíl jediného gólu a v poslední minutě přišlo po závaru Kamišovo vyrovnání. Bod je pro nás nakonec zlatý a musím kluky pochválit za to, že to nezabalili a rvali se až do konce.“

Roman Kačur, trenér K. Řečice: „Tohle utkání se mi hodnotí opravdu těžko. Ale je to vlastně naprosto jednoduché. V poli jsme hráli velmi dobře a byli jsme jednoznačně lepším týmem. Domácí jsme ze hry prakticky k ničemu nepustili. Dokázali jsme dobře napadat jejich rozehrávku a následné chyby trestat. V utkání jsme se dostali do brzkého vedení, kdy se o branky střídavě podělili Slavík s Valkem. Dvoubrankový poločasový náskok jsme mohli ve druhé půli navýšit, ovšem žádnou z vypracovaných příležitostí jsme již neproměnili. No a teď k té druhé straně mince. Mezi tyčemi to tentokrát nebylo ono. V zápase jsme inkasovali čtyřikrát, z čehož jediný „pochopitelný“ gól byl z přísně nařízeného pokutového kopu. Ostatní tři se snažíme pochopit ještě teď. Celkově je pak pro nás remíza, byť na hřišti soupeře, dvoubodovou ztrátou. Hrajeme až za čtrnáct dní, takže máme dostatek času to vstřebat, doléčit některá zranění a připravit se na další utkání.“

Branky: 29. (pen.) a 81. Černoch, 35. D. Trmal, 90. Kamiš – 10. a 32. Slavík, 15. a 36. Valek. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Kollárik – Novotný, Kořínek. Diváci: 70.

Sokol Neplachov – Jiskra Třeboň B 3:0 (2:0)

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „V krásném areálu na výborně připraveném hřišti jsme soupeře úvodních dvacet minut přehrávali, ale doplatili jsme na individuální chyby, které Neplachov dokázal potrestat v 24. minutě a těsně před přestávkou. Ve druhé půli se kluci vyhecovali, chtěli s výsledkem něco udělat, vytvořili si i nějaké šance, ale ty neproměnili. Domácí čekali na brejky a po jednom z nich přidali třetí branku, čímž bylo rozhodnuto. U nás je to stále stejné, chybí nám v kádru zkušenější hráči. Naši mladíci jsou na tom dobře fyzicky, ale třeba v zakončení postrádají více klidu. Áčko má řadu zraněných, takže nám taky momentálně nemůže pomoct.“

Branky: 24. a 45. Hruška, 64. Dušák. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Hučík – Vejčík, Škuthan. Diváci: 100.

Sokol Třebětice – Slavoj Ledenice 2:0 (0:0)

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Jsem rád , že kluci zvládli i další jarní zápas a naprosto zaslouženě v něm zvítězili. Začali jsme ve velkém stylu a prvních patnáct minut jsme soupeře nepustili z půlky. Vytvořili si i několik brankových příležitostí, bohužel vždy jsme v koncovce zklamali. Po celé utkání jsme měli územní převahu a právě nekvalita v koncovce a předfinální fázi bylo to, co nám dělalo největší problém. Nakonec jsme to však zlomili, zápas překlopili na svou stranu a na těžkém terénu, který vyhovoval spíše bránícímu týmu, jsme zaslouženě získali tři body. A to je nejdůležitější aspekt z tohoto utkání směrem do tabulky.“

Branky: 62. M. Kelbler, 74. D. Kelbler. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Ondra – Kotnauer, Vican. Diváci: 120.

Tatran Lomnice nad Lužnicí – Jiskra Nová Bystřice 0:2 (0:1)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Zápas nevalné kvality jsme absolutně nezvládli a ani částečně jsme se nepřiblížili výkonu z prvního jarního duelu proti Studené. Chyběl pohyb, mezihra, šance téměř žádné. Soupeř nás trestal nejprve po centru, kdy jsme na zadní tyči nechali neobsazeného hráče, a pak v samotném závěru, kdy jsme už hru hodně otevřeli. Nejhorší je, že nás stále drtí špatný přístup některých hráčů a každý týden těžko skládáme sestavu.“

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Na utkání v Lomnici jsme dorazili téměř kompletní a s cílem bodovat. Hrál se vyrovnaný zápas, domácí hrozili šikovným rychlíkem Melicharem, my se snažili kombinovat a dostávat do šancí z křídelních prostorů. Po jedné pohledné akci, kdy se šikovně uvolnil na křídle Jan Schramhauser, se prosadil Jirka Havel a krásnou střelou otevřel skóre. Poté nás podržel Podolský, jenž vychytal Melichara. Na druhé straně spálil tutovku Kapias. Ve druhém poločase jsme chtěli vycházet z poctivé defenzivy a vyrážet do brejkových situací, což se nám i dařilo, ale hlavně v závěru jsme selhávali v koncovce. Lomnice se do nás tlačila, vyprodukovala několik závarů, podpořit ofenzivu přišel v závěru i vysoký Nohava, ale někdy i se štěstím jsme všechny pokusy ubránili. Lomnici dlouho držel výborný gólman Vala, kterému pomohla i tyč po střele Janouška. V závěru po sérii vyložených šancí přidal pojistku přesnou ranou k tyči David Frühauf. Pro nás jsou to důležité body. Celý tým odvedl bojovný výkon, v čele se stoperem Michalem Veithem, který zaslouží absolutorium.“

Branky: 29. Havel, 90. Frühauf. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Janíček – Rous, Bumba. Diváci: 80.

FK Studená – AC Buk 3:4 (1:1)

Petr Adamec, trenér Studené: „Zápas jsme si prohráli v úvodní půlhodince. Buk totiž nebyl v úvodu vůbec nebezpečný. My nejprve neproměnili penaltu, jednu vyloženou šanci a až poté jsme konečně vstřelili vedoucí gól. Náskok měl být výraznější. Buk před přestávkou srovnal ze standardky z ofsajdu a od té doby zjistil, že nejsme úplně v pohodě. V druhé půlce jsme po hrubých chybách soupeři věnovali dvě branky a neustále dotahovali, když hosté chodili do nebezpečných brejků. Bohužel, podzimní pohoda a forma je ta tam, tři důležití hráči ze základu chybí a klukům to i přes povedenou zimní přípravu nelepí. Můžeme být rádi, že máme po podzimu dost bodů. Stínem zápasu je ošklivý faul z wrestlingového prostředí na Kubu Šáru, který má zlomenou klíční kost. Ví se, že Buk hraje od podlahy, s tím problém nemám, někdy je ale možná od rozhodčích nutné zdraví hráčů chránit více. Těch zákroků na napomenutí tam bylo před touto situací více.“

Zástupci Buku, jak se už bohužel pomalu stává zvykem, se k utkání opět nevyjádřili.

Branky: 62. a 87. Dvořák, 28. Soukal – 36. a 79. J. Jaroš, 58. a 59. Opička. ŽK: 1:4. Rozhodčí: Svoboda – Filípek, Z. Havlík. Diváci: 125.

SK Horní Žďár – Sokol Olešnice 3:0 (2:0)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Prvních dvacet minut nám vyšlo na výbornou a vstřelili jsme dva góly. Hned v první minutě Maňour a v deváté Kubát. Měli jsme i další šance ke skórování, ale ty už jsme nedotáhli do konce. Pak jsme malinko vypadli z tempa a hosté se začali rozkoukávat, což vedlo k penaltě, kterou však Olešnice v 33. minutě neproměnila. Hosté neměli ve druhé půli co ztratit, a tak se hnali za kontaktním gólem. My zase za uklidňující třetí trefou, takže se hrálo nahoru dolů. Naštěstí pro nás se to povedlo, i když až v 84. minutě, kdy se podruhé prosadil Kubát. Kdybychom skórovali dřív, nemusely to být takové nervy. Ale s výsledkem jsme samozřejmě spokojení a věřím, že nás nakopne do další práce.“

Branky: 9. a 84. Kubát, 1. Maňour. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Filípek – Svoboda, Z. Havlík. Diváci: 27.