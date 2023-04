Krajská fotbalová I. B třída mužů pokračovala neúplným 18. kolem, neboť tři duely odložil nezpůsobilý terén po vytrvalém dešti.

Fotbalisté Buku vyhráli na půdě Kardašovy Řečice 2:1. Na snímku opora zadních řad Marek Šenkýř. | Foto: Deník/Zdeněk Prager

Důležité body v záchranářském duelu získaly Slavonice, které dokázaly porazit třeboňské béčko spíše vůli a bojovností než oku ladícím projevem. Řečice doma v první půli jasně přehrála, ale převahu nedokázala promítnout do skóre. Po obrátce sice šla do vedení, ale hosté pak potrestali dvě chyby soupeře a odvezli si cennou výhru. Poslední Velenice v první půli herně nestačily na Horní Žďár, který si však vypracoval jen hubený jednobrankový náskok. Ve druhé půli už se mu nedařilo, ale nejtěsnější vítězství nakonec se štěstím uhájil. V souboji celku z Českobudějovicka neplachovský lídr porazil obrozený Ševětín a zvýšil náskok, protože druhý Borek, ani třetí Včelnice nehrály.

Lokomotiva České Velenice – SK Horní Žďár 0:1 (0:1)

Karel Macho, předseda klubu, Č. Velenice: „Soupeř byl celý první poločas lepší a my se ocitli pod stálým tlakem. Z několika šancí nastřelil Žďár dvakrát tyč naší brány. Paradoxně gól, který jsme dostali, padl podle mého názoru z jasného ofsajdu. Ve druhé půli to již nebylo jednoznačné a v některých momentech jsme si vytvořili šance i my. Největší měl Mikudim, kdy šel sám na hostujícího brankáře, ale ani nadvakrát ho nedokázal překonat. Byl to moment, kdy jsme mohli srovnat stav utkání, protože soupeř si již žádné další příležitosti nevytvořil. Pro nás škoda, mohli jsme uhrát první jarní bod.“

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Prvních pětačtyřicet minut jsme hráli přesně tak, jak jsme chtěli. Drželi jsme míč na svých kopačkách, měli dobrý pohyb a domácí jsme zavřeli před jejich brankou. Jediným negativem bylo, že jsme vstřelili pouze jednu branku a utkání nerozhodli už do přestávky. Druhá část však byla z naší strany jedna velká katastrofa. Přestali jsme úplně běhat a začali vymýšlet nesmysly. Z toho vyplynula i jedna stoprocentní šance Velenic, kterou naštěstí nadvakrát vyřešil brankář Rešl.“

Branka: 23. Beneda. ŽK: 4:2. Rozhodčí: Janovský – Saidl, Racz. Diváci: 70.

FK Kardašova Řečice – AC Buk 1:2 (0:0)

Miroslav Zeman, trenér K. Řečice: „Zápas jsme si prohráli de facto sami. Povedl se nám první poločas, kdy jsme byli jasně lepší, ale měli jsme z našich šancí dát dva tři góly, což se nám nepovedlo. Ještě deset minut po přestávce bylo v naší režii a dostali jsme se zaslouženě do vedení, což nám ale paradoxně trochu uškodilo, neboť jsme se začali brzy strachovat o výsledek. Toho Buk využil a po dvou našich chybách utkání otočil. Mrzí mě, že už druhé utkání za sebou ovlivnili pomezní rozhodčí. Nikoliv tím, že by nás chtěli poškodit, ale svou neznalostí pravidel, což nás poškodilo. Jdeme sami na brankáře a oni nás zastaví, ale nejsou schopni vysvětlit proč… I okresní rozhodčí, kteří chodí do krajských soutěží na lajnu, by takové základní věci měli znát. Chtěl jsem na to jen upozornit, protože to není poprvé. Nechci se na to vymlouvat a snižovat výkon Buku, který prostě potrestal naše chyby a má ve svém středu osobnost jako je Michal Mischnik, což je hráč pro krajský přebor či divizi.“

Luboš Jasanský, trenér Buku: „Začali jsme poněkud nervózně, naše hra měla spoustu nepřesností a soupeř nás tlačil. My hrozili jen z brejků, bohužel jsme dvě slibné příležitosti nedokázali proměnit. Musíme uznat, že jsme v první půli tahali za kratší konec, ale dokázali jsme neinkasovat, což bylo důležité. O přestávce jsme si to v kabině vyříkali a do druhé půle jsme vstoupili aktivněji. Chtěli jsme více hrát na soupeřově polovině, přesto šli domácí po chvíli do vedení. My se však dokázali rychle oklepat a začali jsme se víc tlačit do zakončení Šli jsme si za vyrovnáním, které přišlo po hodině hry. Nadále jsme chtěli zůstat aktivní a zápas otočit, což se povedlo po krásné individuální akci Mischnika. V závěru nás domácí zatlačili, ale výsledek už jsme si pohlídali a dokázali získat cenné body z venkovního zápasu.“

Branky: 53. Tajml – 63. Heger, 77. M. Mischnik. ŽK: 2:4. Rozhodčí: Svoboda – Náprava, Janovský. Diváci: 140.

Sokol Slavonice – Jiskra Třeboň B 3:1 (0:1)

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „Utkání, které jsme museli zvládnout, se nám herně nevydařilo. Nehráli jsme dobře, ale naše touha po vítězství byla obrovská a i přes nezvládnutý začátek jsme chtěli hrát a chtěli jsme skóre zvrátit na naší stranu. Vyplatilo se nám to a konečně jsme získali cenné tři body.“

Branky: 71. Marhoun, 84. Slabý, 90. Vlk – 2. Beníšek. ŽK: 1:2. Rozhodčí: M. Vican st. - M. Vican ml., P. Vican. Diváci: 120.