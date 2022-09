Luboš Jasanský, trenér Buku: „Čekal nás kvalitní soupeř z Kardašovy Řečice. Chtěli jsme do zápasu vstoupit hodně aktivně a od začátku hosty dostat pod tlak. To se nám podařilo a v 11. minutě jsme si pomohli standardkou, kterou jsme otevřeli skóre. Měli jsme ještě několik dobrých příležitostí a jednu z nich se nám podařilo ve 27. minutě proměnit. Za zmínku stojí i chycená penalta, kterou jsme hostům po našich chybách nabídli, a tak jsme do kabiny šli za příjemného stavu 2:0. Do druhé půle jsme vstupovali s tím, že se budeme snažit tlačit hodně dopředu a vyústěním toho bylo, že se kopala penalta i na druhé straně, kterou jsme proměnili. Pak přišly chvíle Pavla Hegera, jenž dal dva góly a tím potvrdil formu, s níž vstoupil do letošní sezony. Každopádně i když tomu výsledek neodpovídá, tak soupeř ukázal své kvality a určitě to nebyl jednoduchý zápas.“

Roman Kačur, trenér K. Řečice: „Kdyby rozhodčí pískal podle pravidel, domácí by nemohli dohrát v plném počtu. To ale patří k tradičnímu koloritu zápasů v Buku. My jsme bohužel nepřijeli v konkurenceschopné sestavě. Navíc již ve dvanácté minutě musel po faulu domácího Kubína střídat Kovář. Za stavu 1:0 jsme neproměnili pokutový kop a naopak z protiakce jsme inkasovali druhou branku. Druhý poločas probíhal v podobném duchu. Bohužel, někteří hráči nepodali výkon potřebný k úspěchu a k adekvátní změně v sestavě jsme neměli možnosti. Dohrávali jsme se dvěma brankáři v poli. V celkovém kontextu tak domácí vyhráli zaslouženě. Nám se, bohužel, opět ukázalo, že pokud vypadne ze sestavy více hráčů, nemáme kvalitu je nahradit. Doufám, že příští kolo tenhle debakl odčiníme.“

Branky: 58. a 66. Heger, 11. Heřmánek, 27. Kocourek, 54. (pen.) Tomšík. Rozhodčí: Náprava – Svoboda, Devera. ŽK: 3:0. Diváci: 80.

Sokol Suchdol nad Lužnicí – TJ Nová Včelnice 3:5 (1:2)

Jan Heřman, trenér Suchdola: „Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání a navíc se potýkáme s dost velkou marodkou. Prvních třicet minut se hrál svižný fotbal nahoru dolů, pak jsme dvakrát inkasovali, ale v závěru první půle se nám povedlo snížit. Po změně stran jsme se snažili víc kombinovat a pokusili se co nejdříve vyrovnat. Vyrobili jsme však tři hrubé chyby v rozehrávce a soupeř to náležitě potestal. Kluky pochválím za bojovnost, ale Včelnice byla lepší a vyhrála zaslouženě.“

Zdeněk Malý, trenér N. Včelnice: „Jsme rádi, že jsme zůstali na vítězné vlně, naplno jsme bodovali už potřetí za sebou. Uspěli jsme zaslouženě, jediným naším problémem je neproměňování šancí. Kdybychom si v tomto ohledu počínali lépe, bylo utkání rozhodnuté mnohem dřív. Na druhou stranu vstřelit pět gólů venku není špatné: Naše výhra je zasloužená, byli jsme lepší.“

Branky: 43. D. Trmal, 62. K. Trmal, 83. R. Arenberger – 31. a 76. Tuček, 60. a 63. Didek, 37. vlastní (Rácik). Rozhodčí: Filípek – Picka, Racz. ŽK: 2:0. Diváci: 49.

Jiskra Nová Bystřice – Tatran Lomnice nad Lužnicí 2:2 (0:1)

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Čekalo nás třetí domácí utkání a třetí špatný vstup, který vyústil v inkasovanou branku už v 5. minutě, kdy hosté nakopli balon k nám do vápna a ten po hlavičce Burdy zapadl za Podolského. Chvíli nám trvalo, než jsme se otřepali, pak jsme převzali aktivitu a dobře jsme kombinovali. Organizovaná lomnická obrana sice pustila do čisté šance Bobála s Janem Schramhauserem, kteří však branku netrefili. Největší příležitost nám nabídl svým podklouznutím gólman Vála, ale Janoušek prázdnou bránu s pětadvaceti metrů netrefil. Hosté se spoléhali na dlouhé nákopy a souboje. Dvakrát jim to málem vyšlo, ale Radek Schramhauser dokázal vždy míč odklidit z brankové čáry. Druhý poločas jsme zahájili velkým náporem a Radek Schramhauser se dokázal prosadit po rohovém kopu a vyrovnal. Chvilku po něm nejprve litoval zahozené šance Janoušek, aby se pár vteřin nato už hlavou nemýlil a poslal nás do vedení. Kontrolovali jsme hru, hosty moc k nám na polovinu nepouštěli, až přišla 70. minuta, kdy se hned po vystřídání zapojil do rohového kopu hostující předseda klubu Venca Nohava a svou nejsilnější zbraní, která ho zdobila celou kariéru, tedy přesnou hlavičkou, vyrovnal. Poté nás podržel Podolský, na druhé straně trefil nejprve Bobál hlavou břevno a chvilku po něm Havlův přímák vyškrábl Vála na tyč. V samém závěru nejprve Podolský včas vyběhl proti Vačkářovi, na druhé straně jsem měl na hlavě rozhodnutí já, ale místo brány jsem trefil rohový praporek. S předvedenou hrou jsme byli spokojeni, ale chtěli jsme tři body a ty bohužel nemáme.“

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Vstup do zápasu nám opět vyšel a už v 7. minutě se při standardní situaci prosadil Honza Burda. Více ze hry měli asi domácí, ale i nám se povedlo pár útoků. Do přestávky jsme nastřelili tyč a dvakrát to domácí hasili až na brankové čáře. Začátek druhé půle jsme zaspali a Bystřice trestala, když během pár minut dvakrát skórovala hlavou, protože jsme její hráče nechali úplně volné. Nám se povedlo vyrovnat z rohového kopu a poté se šance střídaly na obou stranách. Příležitosti se rodily i náhodně, neboť se hrálo za stálého deště a terén byl velmi kluzký. Ani jeden tým však už další gól nepřidal, a tak si připisujeme další remízu. Kaňkou na solidním utkání je vážné zranění Vaška Melichara, který ze zápasu putoval rovnou do nemocnice, kde si ho nechali s těžkým otřesem mozku na pozorování.“

Branky: 52. R. Schramhauser, 54. Janoušek – 7. Jan Burda, 68. V. Nohava. Rozhodčí: D. Macháček – Svoboda, Kořínek. ŽK: 4:4. Diváci: 60.

SK Horní Žďár – Lokomotiva České Velenice 6:2 (4:1)

Tomáš Roštek, trenér H. Žďáru: „Podařil se nám vstup a hned z první šance jsme se nemýlili. To hosty nejspíš probudilo a začali nás přehrávat. Do patnácti minut bylo spravedlivě srovnáno a začínalo se znovu. Pět minut na to se nám povedla souhra a šli jsme opět do vedení. Od té doby jsme byli lepší a zápas měli pod kontrolou. Byla jen otázka, jaký bude konečný výsledek.“

Karel Macho, předseda klubu, Č. Velenice: „K utkání do Žďáru jsme opět odcestovali s družinou odvážných. Absence hráčů nám dává opravdu zabrat. Hned v páté minutě nás potrestal soupeř za naší nedůslednost. Na to jsme ještě po dvaceti minutách hry dokázali zareagovat vyrovnávací trefou. Poté jsme měli dvě vyložené šance, které jsme bohužel pro nás neproměnili. Do konce poločasu jsme nakupili řadu chyb a soupeř je dokázal trestat. Ve druhé půli to bylo podobné a proto si ze Žďáru vezeme další příděl. Je to stále stejné, děláme laciné chyby a v koncovce jsme neproduktivní. Nyní nás čeká derby se Suchdolem, tak doufám, že se dáme trochu dohromady a před domácím publikem předvedeme podstatně lepší výkon.“

Branky: 25., 44. a 53. Rybčák, 5. Princ, 37. Beneda, 81. Maňour – 19. Kopáček, 83. (pen.) Škácha. Rozhodčí: Kollárik – Rous, Bicek. ŽK: 1:1. Diváci: 35.

Jiskra Třeboň B – Sokol Slavonice 0:2 (0:1)

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „V poli jsme byli jasně lepší, soupeře jsme přehrávali a měli jsme i spoustu šancí. Nezkušenost našeho mladého týmu a absence útočníka zapříčinila, že jsme žádné góly nedali. V první půli jsme inkasovali z penalty po nesmyslné ruce našeho stopera, druhý gól pak padl asi deset minut před koncem ze standardky. Hosté míče dost zakopávali a čekali jen na podobné situace. A právě taková nastala při druhé brance, kdy se po rohovém kopu trefil pomalu padesátiletý dvoumetrový obránce… Herně to z naší strany nebylo vůbec špatné, ale nedokážeme to zúročit, ve vápně soupeře nám prostě chybí zkušenost. Naši mladí kluci se snaží, ale musí postupně získávat ostruhy.“

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „V Břilicích se nám nikdy nehrálo dobře a body jsme odtud nevozili. Hrálo se na těžkém terénu, první poločas se nám povedl, soupeře jsme pustili do jedné šance, kterou bezpečně kryl náš gólman. Domácí hráli dlouhé balony za obranu, které jsme bezpečně pokrývali, když se Třeboň dostala ke střele, tak to bylo z velké dálky a naší branku neohrozila. V prvním poločase jsme měli mírně navrch, vytvářeli jsme si šance a byla otázka času, kdy nám tam něco spadne. Nakonec se nám naskytla příležitost zahrávat pokutový kop po ruce domácích ve velkém vápně a Petr Marhoun ji zkušeně proměnil. Po změně stran jsme hráli, co jsme potřebovali, hráli jsme na výhru a čekali na příležitost k navýšení skóre. Ta přišlo v 82. minutě, Petr Marhoun zahrával rohový kop, našel přesně hlavu Milana Balíka a bylo rozhodnuto. Mrzí mě, že jsme zejména na konci druhého poločasu zbrkle řešili situace čtyři na dva, nebo šest na tři. Domácí otevřeli hru a my nebyli schopni nabídnuté šance efektivně vyřešit, navýšit skóre a definitivně srazit soupeře na kolena. Ačkoli zápas moc fotbalové krásy nepřinesl, tři body zvenku jsou doma, a to se počítá.“

Branky: 30. (pen.) Marhoun, 82. M. Balík. Rozhodčí: Křížek – Hakr, Brož. ŽK: 1:1. Diváci: 45.

FK Borek – FK Studená 5:3 (5:3)

Petr Adamec, trenér Studené: „První poločas se nesl v duchu totálního fotbalu z obou stran. Bohužel, my do Borku dojeli bez pěti kluků základní sestavy, a to se prostě projevilo nejvíce v obranné činnosti. Brzy jsme vedli, poté domácí vývoj otočili a my do konce poločasu vždy rychle vyrovnali. Za stavu 2:2 jsme nastřelili tyč. Rozhodla dvouminutovka na konci první půle, kdy jsme dvakrát inkasovali. Na kluky, co byli na hřišti, jsem byl hrdý, dokázali jsme s kvalitním soupeřem hrát vyrovnanou partii. Pokud se však po mě chce hodnocení zápasů s odstupem a bez emocí, nemůžu se zbavit dojmu, že rozhodčí domácím vědomě pomohli. Nutno říci, že kvalitní sudí, co určitě pískají vyšší soutěž. Za stavu 1:0 jsme dali naprosto regulérní druhý gól, kdy Dvořák sebral míč stoperovi a nájezd proměnil, po vstřelení však tento hjráč upadl na zem a pískal se faul… Za stavu 3:3 dali domácí branku z výrazného ofsajdu. Tento a pátý gól padl v 45. a 47. minutě. Neznám důvod nastavení. Ale v zápisu jsem se pak dozvěděl, že ty góly padly vlastně dříve. Tohle mi kazí pohled na relativně kvalitní fotbal, který děláme ve svém volnu zadarmo.“

Branky: 17. a 24. Kocina, 10. Frank, 43. Hanzl, 44. Baščevan – 3. a 20. Dvořák, 28. Makovička. Rozhodčí: Frček – Granec, Škuthan. ŽK: 1:0. Diváci: 70.