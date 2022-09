Luboš Jasanský, trenér Buku: „Do zápasu s Českými Velenicemi jsme šli s jasným cílem napravit výkon z předešlého vystoupení ve Včelnici. Od začátku jsme byli aktivnější a kontrolovali hru. Důkazem toho jsou i tři vstřelené branky v prvním poločase. Soupeř hrozil jen z ojedinělých brejků, které většinou zastavila naše obrana. Druhý poločas se nesl ve stejném duchu. Snažili jsme se držet míč a hrát pořad aktivně směrem dopředu. Jediné, co tomu vytknout, byla slabá produktivita. Zahodili jsme spoustu gólových šancí, a to by nás v jiných zápasech mohlo mrzet. Jinak zaslouženě zůstaly tři body doma.“

Karel Macho, předseda klubu, Č. Velenice: „Do Buku jsme odjeli v převážné většině s hráči B týmu. Utkání začalo tlakem domácích, ale paradoxně dvě velké příležitosti jsme si vytvořili my. Bohužel po čtvrt hodině hry jsme na půlce ztratili míč a domácí se po rychlém kontru ujali vedení. Od té doby nás soupeř přehrával ve všech směrech a do poločasu přidal další dvě branky. Druhá půle pokračovala v podobném duchu. Za zmínku z naší strany stojí snad pouze situace, kdy šel Kopáček sám na domácího brankáře, ale překonat ho nedokázal. Buk byl nad naše síly a po zásluze získal tři body.“

Branky: 17. Kocourek, 35. Kubín, 38. Heger, 70. Heřmánek. Rozhodčí: Vejčík – Saidl, Devera. ŽK: 1:1. Diváci: 200.

SK Horní Žďár – Sokol Suchdol nad Lužnicí 1:2 (0:0)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Tento zápas moc fotbalovosti nepřinesl. Byl plný soubojů, nepřesností, zbrklostí a komentování výroků hlavního rozhodčího. Když už si jeden z týmů nahrál víc jak třikrát souvisle po zemi, tak z toho padl gól. Nám se podařila kombinace v 52. minutě, po níž běžel Honza Beneda sám na brankáře a nemýlil se. Hostům se povedly dvě akce během minuty a výsledek na počátku závěrečné desetiminutovky otočili. Nepodali jsme vůbec dobrý výkon.“

Branky: 52. Beneda – 80. J. Heřman, 81. J. Záruba. Rozhodčí: P. Šťastný – Ryklík, J. Šťastný. ŽK: 4:1. Diváci: 50.

Jiskra Třeboň B – TJ Nová Včelnice 1:4 (0:2)

Zdeněk Malý, trenér N. Včelnice: „Od začátku jsme byli lepší, vypracovali jsme si spoustu šancí a konečně jsme se i střelecky prosadili. A to především hráči, kteří by ty góly měli obstarávat, tedy Didek s Blažkem. Zvítězili jsme zaslouženě, v rámci našich možností je to dobrý výsledek.“

Branky: 62. Divoký – 33. a 54. Didek, 5. O. Blažek, 70. L. Zápotoka. Rozhodčí: Ryneš – Rous, J. Šťastný. ŽK: 1:0. Diváci: 50.

Jiskra Nová Bystřice – FK Studená 4:2 (0:2)

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Věděli jsme, že klíč k úspěchu v zápase se Studenou bude pokrýt velké množství nakopávaných balonů a rozehrávané rohové kopy, které nás trápily v každém utkání. Do 15. minuty jsme nezvládli ani jedno. Nejprve nám smolně propadl přes dva hráče balon až na Lacinu, který otevřel skóre. Chvilku na to jsme po rozehraném rohovém kopu nedokázali zareagovat a museli jsme opět dotahovat dvoubrankové manko. Hosté, vědomi si náskoku, se zatáhli do defenzivy a dobře bránili. Hra byla i kvůli hlavnímu rozhodčímu rozkouskovaná a nám se nedařilo dostat do soustavného tlaku. Soupeř hrozil hlavně Soukalem, Dvořáka na hrotu dobře doplňoval vysoký Lacina. Do druhého poločasu jsme udělali změny, potřebovali jsme dostat více do hry naše kreativní hráče, a hned v úvodu vyšla osvědčená spolupráce po ose Frühauf - Havel a bylo sníženo. Hostům začaly docházet síly, my se udrželi na balonu, Králíčka v tutovce ještě vychytal Duchoň, ale na Frühaufovu technickou lahůdku už byl krátký. Musím ocenit, jak jsme celou druhou půli šli za vítězstvím, které po krasné akci Havla s Bobálem vystřelil Králíček. V závěru ještě neuspěl dvakrát kanonýr Havel, aby svou poslední šanci už proměnil ve čtvrtou branku. Podařilo se nám eliminovat střelce Dvořáka kterého po celý zápas výborně pokryl Schmidt. Za druhou půli bereme zaslouženě body, pokusíme se něco uhrát i v Neplachově.“

Miloš Lindourek, asistent trenéra Studené: „V první půli jsme hráli velmi dobře a domácím jsme prakticky nic nedovolili. Odměnou nám byly dva góly. Bohužel, další dvě šance jsme nevyužili a nedokázali jsme zápas rozhodnout již do přestávky, což se nám nestalo poprvé. Po změně stran jsme bohužel úplně vypadli z role. Po gólech na 2:2 jsme měli ještě jednu vyloženou šanci, kdy šel Dvořák sám na bránu, ale neproměnil. Mohli jsme zápas podruhé zlomit na naši stranu. Poté Bystřice vstřelila ještě dvě branky a rozhodla o svém vítězství. Nutno dodat, že čtvrtý gól byl až z trapného ofsajdu. Tohle by se nemělo stávat. Za druhý poločas si ale domácí zasloužili vyhrát. Před letošní sezonou výrazně posílili, my můžeme litovat, že i v druhém zápase jsme měli namířeno ke třem bodům, ale moc jich nemáme.“

Branky: 49. a 81. Havel, 70. Frühauf, 75. Králíček – 7. Lacina, 14. Staněk. Rozhodčí: Ryklík – P. Šťastný, J. Šťastný. ŽK: 5:3. Diváci: 100.

Sokol Neplachov – Tatran Lomnice nad Lužnicí 2:3 (1:1)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Zápas pro nás začal skvěle, když už ve druhé minutě Honza Burda pálil přesně. Do 15. minuty to mohlo být 3:0, ale trápila nás špatná koncovka, a tak přišla hluchá koncovka prvního poločasu, v níž jsme úplně na závěr dostali vyrovnávací branku. V poločasu jsme si řekli, že takhle to dál nepůjde a začali jsme opět lépe. Brzy se trefil z vápna Vojta Strouha, pak se šance střídaly na obou stranách, ale zářili oba gólmani. Přesto se nám povedlo náskok navýšit, když ve vápně chladnokrevně zakončil Matěj Velich. Ovšem po druhé žluté musel ze hřiště Vojta Strouha, a to poslalo domácí do tlaku, který vyústil v penaltu. Jenže Ondra Vala měl opět skvělý den a jako nadstavbu svého výborného výkonu pokutový kop lapil. Poté mohlo přijít pojištění na druhé straně, ale jasný zákrok brankáře na našeho útočníka zůstal u rozhodčího jaksi nepovšimnut. Domácí tlak přece jenom slavil úspěch z rohového kopu. Naštěstí pro nás to bylo v úplném závěru, a tak si vezeme z krásného neplachovského hřiště tři body.“

Branky: 45. Hruška – 3. Jan Burda, 55. Strouha, 70. Velich. Rozhodčí: Bartoníčková – Ernst, Špelina. ŽK: 2:4. ČK: 0:1 (78. Strouha). Diváci: 100.

SK Ševětín – FK Kardašova Řečice 2:3 (2:3)

Roman Kačur, trenér K. Řečice: „Po dlouhé době jsme hráli v sobotu dopoledne. Možná i to přispělo k našemu pomalejšímu rozjezdu, který začal inkasovanou brankou v první minutě a pokračoval dalších dvacet pět minut, kdy jsme po rohovém kopu inkasovali podruhé. To nás už dostatečně probudilo. Zlepšili jsme pohyb, zrychlili kombinaci a začali si vytvářet brankové příležitosti. Výsledkem bylo skvělých šest minut, kdy jsme díky brankám Roubíka, Šergla a Valka dokázali výsledek otočit. Bohužel další, uklidňující branku jsme již přidat nedokázali. Ve druhém poločase jsme střídali lepší momenty s těmi horšími. Domácí jsme zbytečně pustili do několika příležitostí, zatímco ty naše končili většinou vysoko nad brankou, takže výsledek se již neměnil. Utkání jsme přijeli vyhrát a tomu jsme podřídili vše. Jsem rád, že i přes nepovedený začátek jsme dokázali nepříznivý průběh zvrátit a potřebné tři body získat. Všechny hráče chci za přístup a předvedený výkon pochválit.“

Branky: 1. Trnka, 26. Chovanec – 31. V. Roubík, 35. Šergl, 37. Valek. Rozhodčí: Novák – Ryneš, Feitl. ŽK: 3:2. Diváci: 74.

FK Borek – Sokol Slavonice 1:1 (0:0)

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „Do Borku jsme přijeli s respektem, věděli jsme, že soupeř je velice zkušený, má výborné standardky, umí dávat góly a v minulých zápasech to prokázal. Do utkání jsme vstoupili opatrně a lehce nervózně, míč jsme se ale snažili držet na kopačkách. Asi po deseti minutách oťukávání se začal hrát fotbal, domácí měli velmi rychlý přechod do útoku a dvakrát nás lehce přehráli a ocitli se před naším brankářem, v koncovce však selhali. I my jsme si vytvořili brankové příležitosti, které jsme bohužel nevyužili. V prvním poločase byla hra vyrovnaná, náš výkon byl dobrý a dával nám naději na úspěch. Druhý poločas byl z naší strany lepší, fotbalovější, víc jsme si věřili a chvílemi jsme měli víc ze hry, domácí tím byli trochu překvapeni. Dostali jsme se do šancí, které jsme neproměnili a paradoxně v naší herně lepší pasáži jsme nesebrali nepovedený odkop našeho gólmana, domácí toho využili, velmi rychle se dostali na dostřel naší branky, první střelu jsme výborně odblokovali, ale bohužel neměli jsme odražený míč a Daniel Šťastný krásnou střelou skóroval. Pět minut jsme byli jak opaření, ale oklepali jsme se z toho a šli si za vyrovnáním a v 85. minutě se nám to podařilo, po krásné týmové akci z pravé strany přihrával do vápna Pavel Slabý, nabíhající Petr Marhoun přenechal míč Vojtovi Balíkovi a ten jej zkušeně uklidil do sítě. Nádherný moment. Domácí chtěli vyhrát, vrhli se do útoku, zahrávali dva rohové a jeden trestný kop, s nimiž si náš brankář jednoduše poradil. Bod z venku je pro nás cenný, už jen díky tomu, že spousta lidí tipovala, že odjedeme z Borku minimálně se čtyřkou na kontě. Před utkáním jsem klukům v kabině říkal, že bez bodu neodjedeme, že to zvládneme a zvládli jsme to. Já osobně jsem věřil ve výhru a neměli jsme k ní daleko, bohužel, jako poněkolikáté nás zradila koncovka.“

Branky: 74. Šťastný – 85. V. Balík. Rozhodčí: Jelínek – Hakl, Zevl. ŽK: 2:0. Diváci: 70.