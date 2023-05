Krajská fotbalová I. B třída pokračovala 19. kolem. V něm si v tabulce třetí Nová Včelnice po dvoutýdenní odmlce poradila s Lomnicí a na první Neplachov, který prohrál na Borku 2:5, ztrácí jen tři body a navíc má o dva zápasy méně.

Fotbalisté Nové Bystřice v 19. kole I. B třídy prohráli na půdě Ševětína 2:3. | Foto: Andreas Berger

Cenné tři body si zajistila Studená, která dokázala zvítězit v Buku, který se nemohl vzpamatovat ze zranění svého špílmachra Michala Mischnika už v 23. minutě. Vitorazské derby na suchdolském trávníku tentokrát nenabídlo žádný extra fotbal, ale poslední Velenice v něm domácího favorita potrápily, si byť nakonec odvezly porážku. Horní Žďár porazil slavonického nováčka a Kardašova Řečice otočila duel v Břilicích, kde s třeboňským béčkem prohrávala v 18. minutě už 0:2. Nová Bystřic na jaře tápe, což potvrdila porážkou v Ševětíně.

TJ Nová Včelnice – Tatran Lomnice nad Lužnicí 2:0 (1:0)

Luboš Cypra, předseda klubu, N. Včelnice: „Po dvou týdnech, kdy jsme nehráli, jsme se těšili na fotbal a na hřišti to bylo v prvním poločase znát. Začali jsme aktivně, byli jsme lepší a už ve 12. minutě jsme šli zaslouženě do vedení, když David Matějka na zadní tyči dorazil do sítě střelu Petráše. Do půlky jsme měli další tři čtyři tutovky a také nám sudí neuznali gól, stejně jako pak další ve druhé půli. Po změně stran jsme se trochu přizpůsobili Lomnici, takže tempo poněkud opadlo, přesto jsme si vypracovali další příležitosti. Pojišťovací druhou trefu jsme tak přidali až deset minut před koncem, kdy po faulu ve vápně proměnil pokutový kop David Jaroš. Vyhráli jsme zaslouženě, ale mělo to být vyšším rozdílem.“

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Jeli jsme na horkou včelnickou půdu, kde jsme mohli pouze překvapit a navíc k nám okolnosti nebyly nakloněny právě nejlépe. Z různých důvodů nám chyběli Vačkář, Bartoš, Velich, Novák a to ještě nebylo všechno. Hned v úvodu jsme mohli jít dvakrát sami do vápna, ale nebyli jsme dostatečně pozorní při chybách včelnických obránců. Postupem času si vzali otěže do rukou domácí a my se po většinu zápasu bránili. Vyložené šance nedali, ale míč po nepovedené střela proskákal až na zadní tyč, kde jej uklidil volný hráč do prázdné branky. My mohli vyrovnat z trestného kopu, ale krásná střela Jirky Burdy skončila pouze na břevně. Hned na začátku druhé půle zneškodnil Ondra Vala gólovou střelu, ale při tom narazil hlavou do tyče, musel být střídán a odvezen do nemocnice. O pět minut později si Tomáš Lisko při napadání poranil operované koleno a musel také střídat. Domácí už nikam nechvátali, hlídali si výsledek, který v 80. minutě ještě pojistili z penalty.“

Branky: 12. D. Matějka, 79. (pen.) D. Jaroš. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Svoboda – Saidl, Bartyzal. Diváci: 50.

AC Buk – FK Studená 1:2 (1:2)

Luboš Jasanský, trenér Buku: „Do utkání jsme vstoupili podle našich představ. Chtěli jsme aktivní hrou nutit soupeře k chybám, což se dařilo a vyústěním byl vedoucí gól. Do 20. minuty se nám dařilo kontrolovat hru, pak pro nás přišel velice smutný okamžik, kdy byl jeden z našich klíčových hráčů Michal Mischnik po ataku soupeře nucen odstoupit a putoval na ošetření do nemocnice. Pak jsme ztratili nad zápasem kontrolu a soupeř nás potrestal dvěma góly v rozmezí pěti minut. My do konce poločasu řešili spoustu věcí kolem a nesoustředili se na herní plán. Do druhého poločasu jsme vstoupili s odhodláním utkání otočit a dokázali jsme si vytvořit příležitosti, které jsme ale nebyli schopni zužitkovat. Bohužel se nám v bojovné druhé půli duel nepodařilo otočit, a tak všechny body putovaly do Studené. Musíme z našich chyb poučit a koncentrovat se na další důležitá utkání, které nás do konce sezóny ještě čekají.“

Petr Adamec, trenér Studené: „I když jsme opět nezachytili začátek a vyrobili jsme velkou individuální chybu, z týmu tentokrát bylo cítit, že nic nedá zadarmo. Od desáté minuty jsme tedy prohrávali a měli jsme velké problémy s odskoky na čerstvě propískovaném hřišti. Ve dvacáté minutě se zranil nešťastně domácí Mischnik, kterému přejeme brzké uzdravení, což s Bukem dost zacloumalo. Rychle jsme skóre otočili a do přestávky přidali ještě třetí gól, bohužel z ofsajdu. Celý druhý poločas to byl spíše velký boj, který jsme ale velmi dobře zvládli. Vytvořili jsme si víc šancí, hlavně Dvořák s Lacinou měli společně tři velké tutovky na pojištění našeho náskoku. Domácí už spíše diskutovali než hráli a žádnou velkou příležitost si nevytvořili. Rozhodčí jim odpustil i dvě červené karty, když se neodhodlal udělit druhé žluté. Je to zasloužené vítězství, které bylo hlavně o kompaktnosti a bojovnosti.“

Branky: 10. O. Jasanský – 26. Brunner, 31. Lacina. ŽK: 4:2. Rozhodčí: Ryklík – Svoboda, Saidl. Diváci: 100.

SK Horní Žďár – Sokol Slavonice 3:1 (2:0)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Úvodních deset minut patřilo spíše hostům, kteří nás díky standardkám přidrželi na naší půlce. Po našem probuzení nám vyšla kombinace a vysunutí Kubince, který se nemýlil. Za deset minut si to kluci zopakovali a skóre navýšili. Od té doby si troufnu říct, že jsme měli utkání pod kontrolou a že jej dotáhneme do vítězného konce. V druhé části tempo opadlo, přibylo plno nepřesností a ztrát. Oba týmy daly po gólu, a tak jsme brali vítězství 3:1.“

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „Nedaří se nám vstupy do utkání, zbytečně inkasujeme, nemůžeme se dostat do tempa a díky tomu jsme v herní křeči. V tomto duchu se neslo i utkání v Horním Žďáru, který po zásluze zvítězil. Nezbývá nic jiného, než nepovedené utkání hodit za hlavu a nadále pracovat na zlepšení našeho herního projevu.“

Branky: 12. a 22. Kubinec, 50. Beneda – 71. Slabý. ŽK: 0:2. Rozhodčí: Picka – Rous, Bicek. Diváci: 50.

Sokol Suchdol nad Lužnicí – Lokomotiva České Velenice 2:0 (0:0)

Jan Heřman, trenér Suchdola: „Derby nenabídlo hezký fotbal. Obě mužstva kupila chyby v rozehrávkách a do přestávky si v podstatě nikdo nevytvořil žádnou šanci. Po obrátce to z naší strany už bylo trochu lepší, měli jsme míč více na kopačkách, ale nedokázali jsme překonat obranný val hostů. Až v 62. jsme zahrávali první trestný kop, po němž brankář neudržel míč a Kuba Záruba nikým neatakovaný vstřelil vedoucí gól. V tuto chvíli už jsme přebírali otěže a v 74. tentýž hráč přidal pojistku v podobě druhého gólu. Pak už jsme věřili, že tři body zůstanou doma.“

Karel Macho, předseda klubu, Č. Velenice: „Do Suchdolu jsme odjeli s veterány, kteří již za A-tým pravidelně nehrají. První část byla poměrně vyrovnaná bez větších šancí na obou stranách a v podobném duchu se nesl i druhý poločas. Utkání rozhodla standardní situace, při níž neudržel náš brankář míč v rukavicích a z následné dorážky se Suchdol ujal vedení. My měli dvě velice slibné příležitosti. Při standardce Mezery se vytáhl domácí brankář a při druhé velké šanci byl suchdolský gólman již překonaný, ale na čáře střelu vyhlavičkoval domácí zadák. Bohužel, v útoku nejsme nebezpeční a dostáváme laciné branky.“

Branky: 62. a 74. J. Záruba. ŽK: 3:3. Rozhodčí: D. Macháček – Novotný, Devera. Diváci: 130.

Jiskra Třeboň B – FK Kardašova Řečice 2:4 (2:2)

Miroslav Zeman, trenér K. Řečice: „Do zápasu jsme vstoupili naivně, za což nás domácí potrestali a v 18. minutě vedli již 2:0. Paradoxně nám to pomohlo, a od té chvíle jsme byli lepší. Zjistili jsme, že už hůř asi být nemůže, začali jsme hrát a do přestávky jsme vyrovnali. A mohli jsme i vést. Ve druhé půli jsme na můj vkus čekali dlouho na gól, který přišel v 58. minutě. Jenže jsme se zbytečně začali strachovat o výsledek soupeř si vypracoval dvě tutovky, které naštěstí brankář Houdek chytil. V závěru do otevřené obrany pronil Roubík, jenž docílil svého prvního hattricku mezi dospělými a navázal na slavné řečické jméno. Trochu jsem se minule opřel do rozhodčích, tak tentokrát musím říct, že utkání zvládli s nadhledem a odřídili jej velmi dobře.“

Branky: 11. Rešl, 18. Kopet – 40., 58. a 90. V. Roubík, 23. Tajml. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Janovský – Saidl, Racz. Diváci: 70.

SK Ševětín – Jiskra Nová Bystřice 3:2 (2:1)

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „My se na jaře potýkáme s výsledkovou, personální i herní krizí. A nejinak tomu bylo v Ševětíně. Měřítko sneslo prvních dvacet minut, kdy jsme hráli, co jsme chtěli a ze tří dobrých příležitostí se ujala ta Havlova, jenž zužitkoval skvělou přihrávku od Králíčka. Místo abychom se uklidnili a trochu se zatáhli, začali jsme se nesmyslně hnát do předu a otevírali jsme domácím prostory, což po našich zbytečných ztrátách z rychlých brejku trestali. Vrchol zmaru přišel ve druhém poločase kdy, jsme neskutečnou chybou darovali Ševětínu třetí gól. Havel ještě střelou z přímého kopu snížil, ale víc už jsme nestihli. A to nás ještě podržel gólman Podolský. Bohužel, profesorský fotbal, při němž budeme po ztrátě balonu ostatním spoluhráčům jen fandit, nebudeme běhat a vykašleme se na bránění, evidentně nestačí a můžeme být rádi, že jsme na podzim uhráli nějaké body.“

Branky: 14. Hegr, 25. Novotný, 54. Klapuš – 8. a 68. Havel. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Křížovský – Valeš, Hora. Diváci: 108.