Martin Skoumal, trenér Slavonic: „Zápas, který jsme sehráli s Bukem, se nám nevyvedl, ačkoli jsme měli dobrý začátek. Do 23. minuty se hrál pěkný fotbal, vypracovali jsme si dvě stoprocentní šance, které jsme však neproměnili. Místo toho, abychom byli dále koncentrovaní, hráli jednoduše a bezpečně, jsme začali vytvářet individuální chyby, za které jsme tvrdě zaplatili. Na dvě darované branky se nám podařilo odpovědět, ale po přestávce jsme pokračovali ve stejném duchu, pořád dokola, individuální zbytečné chyby, volba složitého a pomalého řešení. V určitých pasážích zápasu to byl doslova zmar. Já ani diváci jsme chvílemi nevěřili tomu, co se na hřišti děje, co jsme schopni pokazit. Všechny branky jsme soupeři darovali. Nutno říci, že Buk nabídnutými šancemi zkušeně naložil. Na tento zápas musíme rychle zapomenout a připravit se na další. Jestliže mám najít nějaká pozitiva, tak to, že i když se nám nedařilo, chtěli jsme hrát a s nepříznivým vývojem něco udělat. A že po obdržení branky, když jsme byli výjimečně koncentrovaní, jsme na ni dokázali v prvním poločase odpovědět.“

Luboš Jasanský, trenér Buku: „Do Slavonic jsme odjížděli s tím, že nevíme, co od soupeře čekat. Chtěli jsme se držet toho, co nám fungovalo v minulém zápase. Domácí dobře kombinovali a zaměstnávali naši obranu. Hned v úvodu nás podržel Lukáš Vondrák, který chytá ve velmi dobré formě. My v prvním poločase hrozili převážně z rychlých protiútoku. Skóre jsme otevřeli po proměněné penaltě, ale Slavonice dokázaly zanedlouho vyrovnat. Jsem rád, ze nás to nějak nerozhodilo a snažili jsme se dal tlačit do útoku, což přineslo druhý gól. Bohužel, v závěru první půle domácí opět vyrovnali. Do druhého poločasu jsme šli s odhodláním strhnout výsledek na naši stranu. Postupně jsme začínali mít více ze hry a dostali se do několika šancí, z nichž se nám dvě povedlo proměnit. Ale bohužel jsme opět promarnili několik příležitostí a je třeba se z toho poučit, protože příště nás to může mrzet. Na závěr chci poděkovat našim fanouškům, ž nás přijeli podpořit i v takovém počasí.“

Branky: 29. Marhoun, 45. Slabý – 23. (pen.) Tomšík, 33. O. Jasanský, 56. M. Mischnik, 83. Březina. Rozhodčí: Filípek – Kříž st., Kříž ml. ŽK: 3:2. Diváci: 120.

TJ Nová Včelnice – SK Horní Žďár 2:1 (1:1)

Zdeněk Malý, trenér Nové Včelnice: „Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě, ale mělo to být větším rozdílem. Bohužel, stále nejsme schopni dát gól, takže to bylo drama až do konce. Tak jsme aspoň rádi za výhru, to je nejdůležitější. Dvakrát po sobě už jsme nezvítězili hodně dlouho. Uvidíme, jak to bude pokračovat.“

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Začátek jsme zachytili vcelku slušně a po jednom z rohů šli i do vedení. Domácí to zaskočilo a dovolili nám ještě pár kombinací. Po jedné z nich jsme dokonce nastřelili tyč. Bohužel, od té chvíle jsme vypadli ze hry a Včelnice nás začala ve všech směrech totálně přehrávat. Do přestávky srovnala skóre a ve druhém poločase můžeme děkovat Rešlovi, že držel remízový stav až do 80. minuty. Včelnice vyhrála zaslouženě.“

Branky: 25. Didek, 80. D. Jaroš – 10. Rybčák. Rozhodčí: Prinz – Ondra, Saidl. ŽK: 3:3. ČK: 0:1 (90. Beneda). Diváci: 63.

Tatran Lomnice nad Lužnicí – Sokol Suchdol nad Lužnicí 1:1 (0:1)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Začátek zápasu se nám povedl a během deseti minut jsme měli asi tři nebezpečné akce. Ovšem poté jsme přestali hrát kombinačně, nedodržovali jsme rozestavení a zbytek první půle měli více ze hry hosté, což vyústilo v inkasovanou branku těsně před přestávkou, o kterou jsme si koledovali. O přestávce se změnilo rozestavení a náš projev se hned zlepšil, což jsme korunovali v 65. minutě vyrovnávacím gólem, když se krásně zpoza vápna trefil Matěj Velich. Žádná další šance na obou stranách nebyla využita, a tak zápas skončil asi spravedlivou remízou.“

Jan Heřman, trenér Suchdola: „Lomnice nás úvodních zhruba dvacet minut zatlačila, byla lepší a měla i velkou příležitost. My jsme se potom zvedli, začali hrát to, co jsme si řekli před zápasem, a začali tahat za delší konec. Vytvořili jsme si dvě šance, z nichž jedna byla tutovka Nebeského, který netrefil branku, a vzápětí jsme šli do vedení zásluhou Špaleho. Do druhé půle jsme si řekli, že přidržíme balon a zkusíme navázat jejich hráče. To se dařilo čtvrthodinku, pak jsme od této taktiky nepochopitelně ustoupili a Lomnice vyrovnala. Potom to byl víceméně boj, akce se přelévaly ze strany na stranu a sem tam přišla na obou stranách i nějaká šance. Myslím, že pohledný duel nakonec skončil spravedlivě.“

Branky: 66. Velich – 42. Špale. Rozhodčí: Ryneš – Ernst, Tomeček. ŽK: 1:3. Diváci: 100.

Lokomotiva České Velenice – Jiskra Třeboň B 3:2 (1:1)

Karel Macho, předseda klubu, České Velenice: „Po dvou nevydařených utkáních jsme chtěli doma naplno bodovat. I přes stále velkou absenci hráčů jsme měli po celé utkání značnou převahu. Vytvořili jsme si minimálně deset jasných brankových příležitostí, ze kterých jsme dokázali vstřelit pouze tři branky. Hosté dokázali být ze dvou šancí stoprocentní. Zejména matador Škácha hrál jak za mlada a několikrát se řítil sám na brankáře Třeboně. Bohužel pro nás ho dokázal překonat pouze jednou, ale byla to trefa vítězná. Škoda neproměněných příležitostí i vzhledem k přísnému vyloučení Srpka v 70. minutě. Mohli jsme dohrávat v poklidu, takto to potom bylo zbytečné drama až do konce. I přes to jsme zvítězili zcela po zásluze.“

Branky: 22. Mikudim, 51. Samec, 63. Škácha – 21. Preifer, 60. Štedrý. Rozhodčí: Picka – Rous, Bumba. ŽK: 2:0. ČK: 1:0 (70. Srpek). Diváci: 80.

FK Studená – SK Ševětín 5:1 (3:1)

Petr Adamec, trenér Studené: „Začátek se nám nepovedl a po hrubé chybě jsme hostům darovali v páté minutě vedoucí gólvodní gól zápasu. Celkově úvodních dvacet minut bylo v režii hostujícího týmu, který hrál s chutí a mohl rozhodně navýšit skóre. Naštěstí tutovku na 0:2 jsme přežili, když Brunner vykopl míč z brankové čáry. Opět platilo nedáš dostaneš a hned vzápětí po důrazu ve vápně propadl míč k Dvořákovi, který udělal kličku gólmanovi a bylo srovnáno. Gól nás nakopl a hosté přestali úplně hrát. Do poločasu jsme vstřelili ještě dvě branky a dvě další šance nevyužili. Ševětín z poslední akce prvního poločasu nastřelili břevno. Ihned po přestávce nám opět pomohlo břevno, od té doby se naštěstí hrálo již spíše podle našich not. Přidali jsme ještě další dva góly a hosté přestali být před naší brankou nebezpeční. Nutno ovšem dodat, že výsledek je pro soupeře krutý, v určitých pasážích zápasu jsme měli štěstí, Ševětín se prezentoval sympatickým výkonem, rozhodně nebyl výrazně horší. My máme své problémy se zraněními a musíme se s tím vypořádat.“

Branky: 21. a 72. Dvořák, 27. Maška, 39. Lacina, 61. Staněk – 5. Bárta. Rozhodčí: P. Šťastný – Janovský, Kopřiva. ŽK: 3:1. Diváci: 50.

FK Kardašova Řečice – FK Borek 3:1 (1:1)

Roman Kačur, trenér Kardašovy Řečice: „Utkání jsme určitě chtěli začít jinak, ale opět jsme inkasovali jako první, což se k mé veliké nelibosti začíná stávat naší letošní tradicí. Naštěstí se nám podařilo brzy odpovědět, když přihrávku Valka dokázal zužitkovat Tajml. Zápas pak byl dlouho brankově vyrovnaný. Oba týmy se snažily hrát kombinačně. Hosté místy poměrně tvrdě, což jim umožňoval zvláštně nastavený metr hlavního rozhodčího. Přesto jsme si dokázali vytvořit tlak a několik vyložených příležitostí, dvakrát jsme trefili břevno, ovšem brankový efekt nula. Rozhodnutí tak přišlo až v samotném závěru utkání, díky dalším dvěma zásahům Tajmla, který zkompletoval svůj hattrick. Jsme rádi, že se nám podařilo potvrdit venkovní body z minulého duelu. V utkání jsme byli herně lepším týmem, hráči byli dobře nastavení a naše vítězství bylo zasloužené. Všichni zaslouží za odvedený výkon pochvalu.“

Branky: 13., 82. a 88. Tajml – 8. Šťastný. Rozhodčí: Ondra – Prinz, Bartyzal. ŽK: 0:2. Diváci: 96.

Sokol Neplachov – Jiskra Nová Bystřice 3:1 (0:0)

Aleš Benkovský, trenér Nové Bystřice: „Bylo vidět, že se potkaly dva vyrovnané týmy a od počátku se hrál pohledný kombinační fotbal. Dobře pracovaly obě defenzivy, domácí měli dva nebezpečné závary, my odpověděli velkou šancí Frühaufa. Po přestávce jsme udeřili, když po akci Havla s Radkem Schramhauserem skóroval střelou zpoza šestnáctky Frühauf. Mohli jsme utkání rozhodnout, ale po standardce nedokázal ze dvou metrů dopravit míč do sítě Kubeš a chvilku po něm vychytal v čisté šanci domácí brankář Dvořák našeho kanonýra Havla. Pak se zápas bohužel zlomil, neboť přišla kritická 69. minuta a slabounkou střelu Suchana z volného přímého kopu propustil Podolský mezi nohama do sítě. Za další tři minuty vystřelil z dálky Pícha a míč propadl do branky podruhé. Domácí zodpovědně bránili a v 81. minutě navíc dostali výhodu přísně nařízené penalty, kterou proměnil Novotný. Zápas měl kvalitu, my hráli 70 minut, co jsme chtěli, bohužel jsme zaplatili za chyby. Čekaji nás dva zápasy na domácím trávníku, kde chceme naplno bodovat.“

Branky: 69. Suchan, 72. Pícha, 82. (pen.) Novotný – 50. Frühauf. Rozhodčí: Ovčáček – Ondra, Hájek. ŽK: 4:2. Diváci: 100.