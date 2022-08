Cennou remízu si na úvod připsal v místním derby slavonický nováček, který v Bystřici vedl 2:0, prohrával 2:3 a vyrovnal v nastavění z pokutového kopu. Výsledek mohl být jiný, kdyby domácí David Frühauf nezahodil dvě penalty…

Stejně se vedlo i jindy neomylnému střelci Dvořákovi ze Studené. Nejlepší střelec minulé sezony krajských soutěží trefil jen tyč a hosté z Lomnice si tak od Javořice odvezli cenný bod za bezbrankovou plichtu. Body se dělily i v Břilicích v souboji mladíků třeboňského béčka s Horním Žďárem.

Nová Včelnice po sestupu z I. A třídy neuspěla na hřišti nováčka v Borku, nedařilo se ani řečici, která v Neplachově inkasovala půltucet.

AC Buk – Sokol Suchdol nad Lužnicí 7:0 (2:0)

Luboš Jasanský, trenér Buku: „V úvodním kole nové sezony nás čekal silný tým ze Suchdola. Už před zápasem jsme mluvili, o tom ze musíme hrát trpělivě a navázat na dobré výkony z přípravy. Začátek nám vyšel výborně a hned z první akce jsme se dokázali prosadit. Tím jsme však nabyli dojmu, že to půjde samo. Od té doby byl dvacet minut Suchdol aktivnější a měl více ze hry. Až ke konci první půle jsme se začali rozkoukávat a vytvořili si nějaké šance. Jednu z nich jsme těsně před přestávkou proměnili a tím jsme si hodně pomohli. V kabině jsme si řekli, že po změně stran musíme hrát mnohem aktivněji, což jsme dokázali přenést i na hřiště. Druhý poločas se nesl čistě v naší režii, dařilo se nám proměňovat rychlé útoky a je třeba taky podotknout, že nám tam padlo všechno. Výsledek je toho důkazem a jsme rádi, že jsme divákům dopřáli tolik gólů. Teď je třeba na to navázat i v dalších zápasech.

Otakar Matouš, trenér Suchdola: „První poločas byl z naší strany herně vcelku slušný, bohužel, dáme si dva polovlastní góly. Po změně stran to ještě do třetího gólu šlo, pak však nastal zmar a bezmoc. Víc k tomu nemám co říct.“

Branky: 65. a 88. Šťastný, 67. a 74. Kocourek, 1. L. Moravec, 44. Opička, 58. M. Mischnik. Rozhodčí: Svoboda – Saidl, Janák. ŽK: 6:2. ČK: 1:1 (63. M. Šenkýř – 63. D. Trmal). Diváci: 100.

FK Studená – Tatran Lomnice nad Lužnicí 0:0

Petr Adamec, trenér Studené: „Úvod sezóny nám výsledkově nevyšel. První poločas byl vyrovnaný, v 19. minutě neproměnil Dvořák penaltu, když nastřelil tyč. Celý druhý poločas jsme jsme už soupeře tlačili, nastřelili břevno a další dvě velké šance nevyužili. Je nutno ale uznat, že Lomnice je určitě na vzestupné tendenci svých výkonů, přijela na venkovní zápas v nejsilnější sestavě a hrála velmi dobře, kompaktně. Dva body jsme ztratili, ale výkon nebyl špatný. Kluci makali a jediné, co tomu chybělo, byl gól, kterému jsme minimálně ve dvou případech byli hodně blízko.

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Byl to oboustranně velice kvalitní zápas plný pohybu a nasazení. V první půli jsme přežili penaltu, když nás zachránila tyčka, a poté jsme byli možná i o něco lepším týmem. Druhý poločas byl lepší spíše domácí tým, ale žádná z šancí na obou stranách nebyla proměněna, když oba gólmani vytáhli několik výborných zákroků. Vzhledem k průběhu je dělba bodů asi spravedlivá.“

Rozhodčí: Picka – Svoboda, P. Vican. ŽK: 2:5. Diváci: 150.

Jiskra Nová Bystřice – Sokol Slavonice 3:3 (1:2)

Aleš Benkovský, trenér N.Bystřice: „Do prvního mistrovského zápasu jsme nastupovali s jasným cílem bodovat, ale prvních 30 minut se nám vůbec nedařilo. Vázla nám přesnost přihrávek a hosté byli důraznější v osobních soubojích na obou koncích hřiště. Z našeho nedůrazu pramenila i první branka, kdy nám po standardní situaci balon propadl na malé vápno a nebyli jsme schopni ho odklidit. Netrvalo dlouho a po brejku přišel druhý úder. Po půl hodině jsme se vzchopili, v tutovkách neuspěli proti výborně chytajícímu Balíkovi ani Celý s Bobálem, až v 39. minutě se po pěkné kombinaci prosadil Celý a snížil. V kabině jsme si pár věcí vyříkali, od začátku druhé půle jsme si vytvořili tlak, přesněji kombinovali a po hodině hry vyrovnal přesnou střelou z dvaceti metrů navrátilec Celý. Chvilku po něm předvedli krásnou akci Janoušek s Bobálem, který předložil tutovku Havlovi a ten nepohrdl. Chtěli jsme odpor soupeře definitivně zlomit, ale tváří v tvář Balíkovi selhali Bobál a po něm i Havel. V 73. minutě byl faulovaný v pokutovém území Frühauf, sám se ujal exekuce penalty, ale slavonický brankář ho vychytal. V 80. minutě byl ve vápně stažen pro změnu Havel a kopala se druhá penalta. Na tu si opět věřil jindy neomylný exekutor Frühauf, ale neuspěl ani podruhé a tentokrát svoji střelu otřel o tyč. Hosté vrhli vše do útoku a vsadili na nakopávání balonů. V 90. minutě nedotáhli bejk dva na jednoho Havel s Bobálem, o tři minuty později jsme při poslední akci ve vápně nešikovně faulovali, slavonický Marhoun unesl tíhu okamžiku a proměněným pokutovým kopem ukončil zápas. Pro nás je bod málo. I když jsme 0:2 prohrávali, vytvořili jsme si dostatek příležitostí na to, abychom duel zvládli. Za druhý poločas jsme kluky pochválili, až na ten závěr, to by se takhle zkušenému týmu stávat nemělo.“

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „První kolo, derby, zápas s několika zápletkami a skvělí slavoničtí fanoušci, kteří nás přijeli do Bystřice podpořit. Začali jsme dobře, hráli jsme přesně to, co jsme chtěli a do dvacáté minuty vedli o dvě branky. Skvělý úvod nám však, bohužel, ublížil. Od 30. minuty se domácí díky našim laciným chybám dostávali do hry, začali nás lehce přehrávat a podařilo se jim do poločasu snížit na 1:2. Na začátku druhé půle jsme měli velkou šanci navýšit vedení, to se nám však nepodařilo a zápas se začal lámat. Domácí přidali na důrazu, rychle kombinovali, my kazili jednoduché přihrávky a dostávali se pod tlak. Po dvou trestuhodných individuálních chybách jsme během jedné minuty rázem prohrávali. Pro nás to byl šok, byli jsme otřeseni, a mohlo být ještě hůř. Soupeř totiž zahrával dvě penalty, které naštěstí pro nás neproměnil. S výsledkem jsme se snažili něco udělat, šance jsme měli, ale pořádně jsme nevystřelili a vše překombinovali. Bystřice nás přehrávala, měla šance, které neproměnila, což ji mohlo mrzet, protože v 92. minutě po rychlém protiútoku domácí faulovali v pokutovém území, my nabídnutou penaltou nepohrdli a srovnali na 3:3. Pro nás cenný bod, cenná zkušenost. Remíza je nakonec pro nás dobrý výsledek, ale mohlo to být lepší. Bohužel jsme díky ztrátě koncentrace v určitých pasážích zápasu a zbytečným ztrátám přišli o dobře rozehraný zápas. Kladně hodnotím, že jsme se vyrovnali s tvrdou hrou soupeře, která byla občas lehce za hranou, že jsme fyzicky vypadali dobře, a že se prosadili oba útočníci.“

Branky: 39. a 65. Celý, 66. Havel – 16. a 90. (pen.) Marhoun, 20. Vlk. Rozhodčí: Svoboda – Picka, P. Vican. ŽK: 5:4. Diváci: 110.

Jiskra Třeboň B – SK Horní Žďár 1:1 (0:0)

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „My jsme byli bez pendlů z áčka, ale náš velice mladý tým odehrál proti Žďáru vyrovnané utkání. V prvním poločase se hrálo spíše ve středu pole a příliš velkých příležitostí se neurodilo. Hosté však dostali po naší zbytečné chybě výhodu pokutového kopu, který však výborný gólman Flaška zneškodnil. Po přestávce jsme se už po pěti minutách dostali do vedení, když se prosadil nejmladší hráč na hřišti Václav Mydlil, který v minulé sezoně ještě nastupoval za žáky. Korunoval tak v premiéře za muže svůj dobrý výkon. Vedení nám nevydrželo ani deset minut a hosté z trestného kopu vyrovnali. Remíza je spravedlivá.“

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Z naší strany se jednalo o klasický první zápas sezony, tedy plný nervozity, nepřesností a špatných řešení situací. Ale i přesto jsme se dostali do více gólových příležitostí než mladý tým domácích, který však šel v 50. minutě po našem nedůrazu ve vápně do vedení. Naštěstí se nám za devět minut podařilo vyrovnat Benedou z přímého kopu vyrovnat, který si tak spravil chuť po neproměněné penaltě v první půli. Na třeboňské béčko se nám nedaří, takže bod bereme.“

Branky: 50. Mydlil – 59. Beneda. Rozhodčí: Filípek – Ernst, Kořínek. ŽK: 3:3. Diváci: 57.

SK Ševětín – Lokomotiva České Velenice 1:5 (1:2)

Karel Macho, předseda klubu, Č. Velenice: „Od Ševětína, který sestoupil z I. A třídy, jsme nevěděli, co máme očekávat. Utkání začalo v naší režii, již v 7. minutě se v pokutovém území soupeře skvěle uvolnil Samec a přesnou střelou nás dostal do vedení. Postupem času opadla naše aktivita a domácí měli rázem více ze hry. Naštěstí ve 40. minutě vybojoval balon Kopáček a Martinec poté nedal brankáři žádnou šanci. Za zmínku stojí i dalekonosná střela Samce ze středového kruhu, kterou domácí brankář vytěsnil na břevno. Před koncem poločasu se blýskl ševětínský kapitán, jenž excelentními nůžkami snížil na 1:2. Ve druhé části v 57. minutě navýšil skóre Mikudim, a to domácí zcela položilo. Od té doby to byla exhibice našeho týmu. Další branky přidali opět výborně hrající Samec s Martincem a konečný výsledek byl pro Ševětín ještě milosrdný. Několik dalších tutovek jsme neproměnili a naše vítězství bylo zcela zasloužené. Radost mám nejen ze zisku tří bodů, ale hlavně z předvedeného kolektivního výkonu.“

Branky: 40. Klapuš – 7. a 67. Samec, 34. a 80. Martinec, 57. Mikudim. Rozhodčí: Zabilka – Hora, Špelina. ŽK: 3:1. Diváci: 120.

Sokol Neplachov – FK Kardašova Řečice 6:2 (2:0)

Roman Kačur, trenér K. Řečice: „Na neplachovském hřišti se nám v posledních zápasech nedaří. Jednak uhrát dobrý výsledek a také dohrát bez zranění. Do utkání jsme přesto vstoupili na můj vkus zbytečně opatrně a v desáté minutě jsme inkasovali po tečované střele. Následně jsme hru dokázali vyrovnat a vytvořit si několik příležitostí, ovšem bez brankového efektu. Před koncem poločasu jsme bohužel vyrobili naprosto zbytečnou hrubku v rozehrávce a inkasovali podruhé. Místo vyrovnání jsme tak prohrávali o dvě branky. Začátek druhé půle byl pro nás i výsledek rozhodující. Po úderu do hlavy musel být nuceně střídán kapitán Ondra Madar a než jsme se stačili nějak zkonsolidovat, dostali jsme třetí gól. Sice jsme dokázali snížit po trefě Mikloše, ale naše hra byla postupem času stále více chaotická a prakticky se rozpadla. Konečný výsledek je pro nás možná příliš krutý, ale Neplachov má zkušený tým a vyhrál zaslouženě.“

Branky: 38., 53., 71. a 73. Houska, 9. Mohamed, 89. Hindy – 70. Mikloš, 82. Kovář. Rozhodčí: Kříž ml. - Kříž st., Pileček. ŽK: 3:2. Diváci: 70.

FK Borek – TJ Nová Včelnice 4:1 (1:1)

Zdeněk Malý, trenér N. Včelnice: „Začali jsme dobře, půlhodinku jsme byli lepší, tři čtyři tutovky jsme zahodili, ale přesto se nám povedlo jít do vedení. Poté však začal soupeř víc běhat a přehrávat nás. Do přestávky dokázal vyrovnat a hned po ní dal branku na 2:1, což byl zlomový moment. Domácí se dostali na koně, byli lepší a vyhráli zcela zaslouženě. Dokonce si myslím, že Borek hrál lépe než některé týmy, s nimiž jsme se v minulé sezoně utkávali v I. A třídě.“

Branky: 38. a 48. Horejš, 62. a 80. Hájek – 27. Didek. Rozhodčí: Novák – Tauber, Kubeša. Bez karet. Diváci: 60.