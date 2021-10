Lídr skupiny D totiž využil zaváhání druhé Studené, která ztratila body po remíze na půdě posledních Velenic. Nečekala se rozhodně vysoká domácí porážka Suchdola, který čtyřmi góly popravil bukovský Michal Mischnik. Cenné tři body vybojovala Lomnice, jež zvládla vypjatý duel na půdě rivala v Dolním Bukovsku. Třeboňské béčko si zase vyšláplo na silnou Olešnici, které nadělilo pět branek. Překvapivě na svém stadionu vyhořela Kardašova Řečice, kterou si vychutnaly Ledenice. Bystřice těsně padla v Neplachově.

SK Horní Žďár – Sokol Třebětice 0:2 (0:2)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Před zápasem jsme si říkali, že bychom chtěli přerušit vítěznou sérii Třebětic. Podle toto vypadalo i úvodních třicet minut, kdy jsme hráli dobře a asi jsme trochu protivníka zaskočili. Vytvořili jsme si i dvě gólové šance, ale ty jsme neproměnili. Pak však udeřili hosté, kteří se po standardce a vráceném balonu ujali vedení. A když jsme si za chvilku dali v tísni druhý gól sami, srazilo to naše sebevědomí. Druhý poločas jsme kvůli tomu nezahájili moc dobře, Třebětice naopak směrem dopředu hrály aktivně, i když se jim už další branku přidat nepovedlo. Vyhrál zkušenější tým, který si stejně jako my vytvořil čtyři velké příležitosti, ale na rozdíl od nás dokázal dvě proměnit.“

Marek Černoch, trenér Třebětic: „V dalším utkání na půdě soupeře nás čekal po třech výhrách rozjetý Žďár a ani na chvilku jsme nezapochybovali, že to bude těžký zápas. Potvrdilo se to do puntíku a tak jsem rád, že kluci utkání zvládli za tři body. Domácí začali hodně aktivně a úvod patřil jednoznačně jim. My hru postupně vyrovnali, měli jsme pak mírně navrch a podařilo se nám dát dvě branky v rychlém sledu, což se ukázalo jako rozhodující. Ve druhém dějství jsme měli ještě dvě tutovky a nastřelili tyč, ale bohužel zůstalo jen u šancí. I tak jsme si však odvezli tři důležité body.“

Branky: 32. Švarc, 35. Vlastní (Moldrzyk). ŽK: 0:1. Rozhodčí: Filípek – J. Chvála, Novotný. Diváci: 30.

TJ Dolní Bukovsko – Tatran Lomnice 1:3 (0:2)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Už jsem trochu v klidu, ale byl to jeden z těch zápasů, kdy přemýšlíte, jestli má cenu fotbal dělat, nervovat se a věnovat tomu tolik času. Když vynechám divoké obecenstvo a výhrůžky od domácích funkcionářů našim hráčům, že nedohrají, tak dění na hřišti bylo také nestandardní. První poločas probíhal celkem v klidu, nám se dařila hra dopředu a vzadu jsme nedělali tolik okýnek pro šance domácích. V brance nemocného Ondru Valu skvěle nahradil Míra Král, který mezi třemi tyčemi stál asi naposledy v žácích, ale ukázal několik výborných zákroků. První gól dal Vojta Strouha výstavní střelou, kterou vymetl veškeré pavučiny. Pak proměnil samostatný únik Vojta Kaštánek a další tři šance jsme zahodili. Bohužel, do druhé půle uchopil taktovku do ruky pan rozhodčí. V 54. minutě šel zcela sám na branku Vojta Kaštánek, těsně před vápnem byl zezadu podražen, ale obránce Bukovska viděl pouze žlutou kartu. Hned o minutu později došlo na půlce u postranní čáry k důraznému souboji dvou našich hráčů s jedním domácím. Jeden z našich nejslušnějších fotbalistů Tomáš Vačkář má skoro metrák, soupeř o dvacet kilo méně a podle toho souboj dopadl. Tomáš zůstal stát, domácí hráč odletěl. Ovšem výsledek? Rovnou červená karta a v zápisu popis zákroku skoro jako vražda! Po této situaci se kluci chvilku rovnali a výsledkem byla snižující branka Bukovska. Pak jsme museli střídat zraněného Kaštánka po brutální kose zezadu, kdy míč byl už dávno úplně jinde, ale faulující hráč viděl opět pouze žlutou kartu. Naštěstí to kluci nevzdali. Po dobrém presování získal míč Vojta Strouha, předložil ho do vápna Vaškovi Melicharovi, a ten chladnokrevně pojistil výsledek. Pak už jsme to poměrně v klidu dohráli. Příští týden máme první Třebětice a po tomto zápase budeme sestavu opět nějak plácat.“

Branky: 63. Chochol – 18. Strouha, 29. P. Pancíř, 77. Melichar. ŽK: 7:1. ČK: 0:1 (54. Vačkář). Rozhodčí: Svoboda – Feitl, Brom. Diváci: 110.

FK Kardašova Řečice – Slavoj Ledenice 1:5 (0:2)

Roman Kačur, trenér K. Řečice: „Po minulém skvěle odehraném utkání v Buku jsme bohužel naprosto propadli. Jako tým i jednotlivci jsme si prostě vybrali zápas „blbec“. Naše hra byla studená a chvílemi to vypadalo, že se kluci vidí poprvé v životě. Nic se nám nedařilo a vrcholem všeho byly dvě vlastní a dvě polovlastní branky. Navíc se zranil Jonáš Madar a je tak naším druhým hráčem, pro kterého podzimní část sezony skončila. Prostě to byl zápas, kdy víte, že to nepůjde a už vyhlížíte devadesátou minutu. Nejvíc nás samozřejmě mrzí, že jsme takový debakl předvedli před našimi fanoušky. Ve zbývajících duelech se musíme jednoznačně prezentovat výkonem, kterým tohle selhání odčiníme.“

Branky: 58. J. Madar – 52. a 75. Winkler, 23. vlastní (O. Madar), 42. Fencl, 66. Volf. ŽK: 2:1. Rozhodčí: J. Chvála – Filípek, Loula. Diváci: 64.

Loko České Velenice – FK Studená 3:3 (2:3)

Karel Macho, předseda klubu, Č. Velenice: „První půlhodina utkání nám vyšla velice dobře. Měli jsme více ze hry a dokázali jsme vstřelit dvě branky. Bohužel, pak opět přišel z naší strany totální kolaps, kdy během tří minut hosté vyrovnali a před koncem poločasu se dostali do vedení. Znovu to bylo naší nedůsledností při bránění standardních situací. Góly jsme dostali jak přes kopírák. Centrovaný balon a neobsazený hráč v našem pokutovém území, který zakončoval v podstatě do prázdné brány. Ale nesložili jsme zbraně, ba naopak. Do druhé půle jsme vstoupili aktivně a po hodině hry jsme dokázali vyrovnat. Hráli jsme dál aktivně a hosté se po zbytek utkání bránili. Bohužel, další branku jsme již vstřelit nedokázali. Proti kvalitnímu soupeři je bod dobrý, i když v naší situaci a vzhledem k vývoji je to spíše ztráta.“

Petr Adamec, trenér Studené: „Zápas byl ovlivněn malým hřištěm v Nové Vsi, což dle mě nevyhovovalo ani jednomu z týmů. Od začátku jsme byli více na balonu, ale domácí z prvních vážnějších akcí dali během pěti minut dva góly. Poté jsme si opět vzali slovo my a do konce poločasu mohli dát více než jen tři branky. V této pasáži se asi rozhodlo o tom, že neodvezeme všechny body. Mohli a měli jsme navýšit náš náskok více jen o jednu trefu. V druhém poločase se totiž už moc nehrálo, byl to spíše boj. Každá akce na obou stranách brzy končila faulem. Velenice si to vyrovnání zasloužily, v celkovém kontextu šlo o vyrovnané utkání a my bod bereme.“

Branky: 21. Tran Duy, 25. Fiala, 62. Dvořák – 32. Strojek, 34. J. Šimánek, 42. Dvořák. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Klimeš – Blažek, Novotný. Diváci: 88.

Jiskra Třeboň B – Sokol Olešnice 5:2 (3:0)

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „Už jsme museli zabrat, i když jsme věděli, že nás čeká soupeř, který byl v tabulce třetí. Ale my doma prostě museli vyhrát a tentokrát, kupodivu, na co jsme sáhli, skončilo gólem. Už v prvním poločase jsme si vytvořili tříbrankový náskok, který jsme si po změně stran celkem v poklidu hlídali. Minulý týden jsme v Ledenicích dostali facku a z hráčů nyní čišelo odhodlání vysokou porážku odčinit, což se nám povedlo. Body jsme potřebovali i proto, abychom měli více klidu před zbývajícími dvěma duely v Bukovsku a s Lomnicí.“

Branky: 45. a 79. M. Pancíř, 25. Bašta, 28. Čábela, 58. Pfeifer – 68. Koktavý, 80. Raab. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Ryklík – Kollárik, Cigáň. Diváci: 50.

Sokol Suchdol – AC Buk 1:4 (1:2)

Otakar Matouš, trenér Suchdola: „První poločas jsme odehráli vcelku solidně. Dvacet minut jsme měli více ze hry a hned zkraje nastřelit Dan Trmal tyč, ale skóre se měnilo na druhé straně, když se po standardce a odraženém balonu krásně trefil Mischnik. Poté jsme měli tři vyložené šance, ale druhý gól přidal opět soupeř. Na ten jsme však vzápětí dokázali odpovědět díky Kubaštovi. O přestávce jsme si sice říkali, co musíme udělat, ale druhý poločas se nám vůbec nepovedl. Buk nás do žádné příležitosti prakticky nepustil a naopak jsme ještě dvakrát inkasovali od Mischnika, který čtyřmi góly rozhodl zápas. Utkání nám nevyšlo, stále se potýkáme s početnou marodkou, uvidíme, jakou sestavu dáme dohromady na utkání v Ledenicích.“

Libor Vondráček, útočník Buku: „V Suchdole jsme hned v prvních minutách přežili obrovskou šanci domácích, která skončila na tyči. Poté dvakrát za sebou skóroval Mischnik a vše vypadalo růžově. Soupeř ovšem nesložil zbraně a po sporné ofsajdové situaci domácí záložník krásně zavěsil do šibenice. Suchdolští zavětřili šanci, a tak nás do 60. minuty pouštěli jen do brejků. Pak jim ale začaly docházet síly. Po přímém kopu se následně prosadil opět Mischnik a od té chvíle už domácí evidentně rezignovali. V utkání bohatém na šance se ještě počtvrté prosadil Mischnik. Trochu se štěstím, ale zaslouženě si odvážíme tři body.“

Branky: 15. Kubašta – 5., 13., 74. a 82. M. Mischnik. ŽK: 0:2. Rozhodčí: Novák – Blažek, Novotný. Diváci: 60.

Sokol Neplachov – Jiskra Nová Bystřice 2:1 (2:0)

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Domácí byli v prvním poločase lepší, nám dělalo velké problémy ostré sluníčko a silný vítr. Lehce jsme ztráceli balony, Neplachov se dostával k odraženým míčům, a tak jsme řešili dost horkých chvilek před naší brankou. V 35. minutě vnikl do šestnáctky rychlík Hindy a pískala se hodně diskutabilní penalta, kterou domácí brankář Dvořák proměnil. Za malou chvilku bylo ještě hůř, protože Hindy po přesném centru uklízel z malého vápna balon do sítě podruhé. V kabině jsme si něco řekli, přeskupili trochu řady a druhý poločas už snesl z naší strany přísnější měřítko. Dostali jsme se i do slibných šancí, když tu největší spálil Kapias. V 84. minutě chyboval v rozehrávce neplachovský brankář a Havel s přehledem snížil. Závěr už byl hodně rozkouskovaný, přesto se nám ještě podařilo dostat balon na Havla, který v dobré pozici bohužel branku netrefil. Věřím, že zlepšenou druhou půlí se trochu nakopneme, budeme schopni postavit kvalitní jedenáctku a proti Velenicím se popereme se o vítezství.“

Branky: 35. Dvořák (pen.), 40. Hindy - 84. Havel. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Muzika – Hanšuh, Ambrožová. Diváci: 60.