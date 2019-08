Buk – Slavonice 7:0 (4:0)

Václav Picka, předseda AC Buk (5.-6. místo): „Do domácí premiéry v krajské soutěži jsme nastoupili s odhodláním odčinit neúspěšný start ve Velenicích. Drobné obavy o výkon se rychle rozptýlily. Po dvou nevyužitých šancích se v té následující trefil kanonýr Petr Jaroš a když pak po rohu zvýšil hlavičkou Pavel Heger, nová posila ze Stráže, vneslo to do naší hry potřebný klid. Po vykombinované akci předložil Jakub Jaroš bratrovi Petrovi míč do odkryté svatyně a bylo to 3:0. Po dalším nedorozumění hostující obrany přidal do prázdné branky čtvrtý gól Březina. Druhý poločas se jen dohrával. Slavonice se snažily, po přestávce se zlepšily, ale na náš rozjetý tým to nestačilo. Další branky přidali Petr Jaroš, a dosáhl tak hattricku, Jakub Jaroš a poslední Puhlovský. Hosté, kteří nepřijeli kompletní, si vybrali špatný fotbalový den, ale jarní odveta může být úplně o něčem jiném.“

Ladislav Burghard, trenér Sokola Slavonice (11.): „Když vám chybí pět, šest hráčů ze základu a musíte spoléhat na padesátileté chlapy či mladíčky, je to těžké. Někteří se raději šli bavit jinam, než aby jeli na fotbal… Buk se předvedl jako velmi kvalitní tým, který podle mého soudu bude v první pětce, což však nic nemění na tom, že jsme si uřízli pořádnou ostudu. Kdybychom dostali deset gólů, nikdo by se nemohl divit. Nedá se nic dělat, musíme se otřepat a doufat, že příště podáme úplně jiný výkon.“

Dolní Bukovsko – České Velenice 3:5 (1:1)

Karel Macho, předseda Lokomotivy České Velenice (1.): „V Bukovsku jsme postrádali čtyři zraněné hráče ze základu a další tři jeli se sebezapřením. Šanci tak dostali kluci z béčka. Úvodní půlhodina patřila domácím, kteří byli více aktivní a přehrávali nás zejména ve středu hřiště. První jsme se ovšem radovali my, když ve 31. minutě vybojoval ve středu hřiště míč Dvořák a následnou střelou nás po chybě brankáře dostal do vedení. Ovšem i nadále byl soupeř aktivnější a těsně před přestávkou vyrovnal. Hned na začátku druhé půle jsme nechali ve vápně dva nepokryté hráče a Bukovsko šlo do vedení. To nás paradoxně konečně nakoplo a již za dvě minuty Fiala tvrdou střelou z levé strany vyrovnal. Vzápětí nás dostal důrazem ve vápně do vedení Vetrák a za dalších deset minut zvýšil z penalty Fiala, jenž završil nevídaný obrat. Bukovsko ovšem zbraně nesložilo a těsně před koncem se mu podařilo po našem nedůrazu v pokutovém území snížit. Poslední slovo měl ale opět výborně hrající Fiala, který v samostatném úniku nadvakrát pečetil naše vítězství. Nerodilo se vůbec lehce a vzhledem ke značné marodce si jej o to víc ceníme.“

Kardašova Řečice – Suchdol 2:1 (1:0)

Roman Kačur, trenér FK Kardašova Řečice (2.): „Takové utkání se hodnotí velmi dobře. Výsledek jsme opět doslova vydřeli. Hosté si sice vypracovali více vyložených příležitostí, ale buď je zastavil výborně chytající Houdek, nebo při nás stálo štěstí. Tomu jsme ale šli bojovností naproti. Po třiceti minutách jsme se dostali do vedení brankou Kloknera a udrželi jsme jej až do přestávky. Druhý poločas se hrál na těžkém, bouřkou promočeném terénu. V 54. minutě se Suchdolu podařilo vyrovnat, ale těší mě, že jsme se dokázali zvednout a hrát dál. Navíc jsme za dalších deset minut šli po hlavičce Kvasničky opět do vedení. Posledních patnáct minut to byl neuvěřitelný boj. Hráčům začaly docházet síly, někteří dohrávali se sebezapřením, ale výsledek uhájili. Tohle byl ten zápas, ze kterého máme všichni skvělý pocit. Hráči ukázali srdce, nechali na hřišti všechno, bojovali jeden za druhého a zaslouženě vyhráli. Na to, v jaké jsme momentálně situaci s kádrem, tak mně nezbývá, než před týmem smeknout!“

Rostislav Maxa, trenér Sokola Suchdol (7.): „Co se dá k utkání s Řečicí říci? Před utkáním jsme řešili problémy s naší sestavou a během něho jsme sledovali neskutečný výkon řečického brankáře. Hrálo se de facto na jednu branku, ale co my nedali, to se snad nedá ani popsat. Po čtvrthodině jsme měli vést 3:0 a nikdo by se nedivil. Domácí sice bojovali, herně jsme je však jasně předčili. Přesto šli do vedení, kdy jsme inkasovali po prvním rohu a fatální chybě našeho brankáře Rácika. Druhá půle začala stejně, tedy soubojem našich hráčů a brankářem domácích. Pak byl duel na patnáct minut kvůli bouřce přerušený. Po ní se nám podařilo z drtivého tlaku vyrovnat, ale přišla jediná šance Řečice ve druhém dějství a matador Kvasnička vrátil svým barvám po rohu vedení. Následovala další přehlídka našich nevyužitých příležitostí, což nakonec vyústilo v poměrně nečekanou ztrátu bodů.“

Nová Bystřice – Studená 3:1 (0:0)

Aleš Benkovský, trenér Jiskry Nová Bystřice (3.): „Věděli jsme že nás čeká hodně nepříjemný soupeř, který navíc disponuje obávanou útočnou dvojicí Dvořák, Šimánek. Ta to celý zápas potvrzovala a představovala neustálou hrozbu pro naši defenzivu. V prvním poločase si obě mužstva vytvořila po dvou vyložených šancích, v našem podání zahodil tutovku Kapias a při samostatném úniku neuspěl ani Jan Schramhauser. Hned po změně stran jsme Studenou pustili do další šance, jíž skvělým zákrokem zlikvidoval gólman Podolský. My ohrožovali branku soupeře pokusy ze střední vzdálenosti především Havlem a Frühaufem. Na hřišti však panovala nervozita, k níž nepřesnými výroky přispěli rozhodčí. Pískala se tak přísná penalta po zákroku na Havla, po hodině hry šel zase pod sprchy náš Radek Schramhauser. Paradoxně o deseti jsme se semkli a prakticky Studenou nepustili do šance. Deset min před koncem Petr Celý potrestal chybu soupeře v rozehrávce a vstřelil vítězný gól. V poslední minutě byl při brejku ve vápně faulovaný Frühauf a sám podruhé v zápase proměnil penaltu. Ihned poté rozhodčí vyhrocené utkání ukončil.“

Petr Adamec, trenér FK Studená (5.-6.): „Zápas v Bystřici se nehodnotí lehce, protože nevyhrál lepší tým. Prohráli jsme si jej sami neproměňováním šancí, kterých bylo dost. V první půlce jsme byli lepší a měli jsme vést o dva góly. Po obrátce jsme se dostali brzo do vedení díky přímáku Šimánka, za dvě minuty na to penaltový zákrok na Dvořáka neviděl jen hlavní rozhodčí. Sudí se rozhodl v druhé půli hrát na hřišti prim a odpískal proti nám pokutový kop, jemuž nevěřili ani domácí. Bohužel, po slušně odřízené první půli nabyl dojmu, že špatný verdikt bude revanšovat druhé straně ještě horším. Následně se po neodpískaných dvou faulech na domácí bystřický hráč z frustrace postaral o zákrok, který do fotbalu nepatří. Viděl červenou kartu a nejlepší hráč na hřišti Lindourek byl odnesen na nosítkách. Závěrečnou přesilovku jsme bez vůdce na hřišti nezvládli, deset minut před koncem jsme domácím nahráli pomalou malou domů a zkušený Celý neměl problém dárek přijmout. Druhá zajímavá penalta v nastavení už nic neřešila. Klukům z Bystřice gratuluji, oslabení odehráli velmi zkušeně. Našim hráčům až na zahazování šancí a chybu v obraně nemám moc co vytknout. Kdyby hrubka nepřišla, bez bodu bychom neodjížděli. Darovaná penalta na 1:1 a zranění Lindourka nás rozhodilo víc, než mělo. Do té doby jsme byli lepší, ale bez proměňování šancí to nepůjde.“

Mladé – Třebětice 2:3 (1:1)

Josef Novák, trenér Sokola Třebětice (4.): „K prvnímu venkovnímu utkání jsme odjeli pouze s jedním hráčem na střídání, takže bylo jasné, že na obrovském hřišti to nebude žádný med. Domácí byli sice více na balonu, ale do vedení jsme šli my. Švarc odcentroval a míč se odrazil od jednoho z bránících hráčů do sítě. Potom jsme měli obrovské štěstí, když nejprve brankář Koupil zlikvidoval samostatný nájezd a v další šanci domácí trefili jen tyč. Přesto Mladé ve 32. minutě dokázalo vyrovnat. Po změně stran jsme se zlepšili, byli aktivnější a už v 50. minutě po faulu na Petra Kelblera sudí odpískal penaltu, jíž proměnil kapitán Habr. Ten v 68. minutě připojil i třetí trefu. Čtvrt hodinky před koncem sice domácí snížili, ale srovnat se jim nepovedlo. Všechny naše kluky je třeba za výkon pochválit.“

Třeboň B – Neplachov 3:2 (1:2)

Roman Cigáň, trenér Jiskry Třeboň B (10.): „Nováček z Neplachova se prezentoval jako houževnatý protivníkem, dobře bránil a důrazně chodil do soubojů. My se sice v 16. minutě ujali díky Pancířovi vedení, ale hosté do přestávky skóre otočili. Hned v 47. minutě Pancíř vyrovnal a čtyři minuty před koncem rozhodl po lobu Průchy novic v našem týmu Mranica. Náš výkon byl paradoxně o něco horší než při úvodní porážce v Suchdole, za tři body jsme však pochopitelně rádi.“

Lomnice – Ledenice 1:5 (0:1)

Michal Rybák, trenér Tatranu Lomnice (14.): „Nelze nic jiného, než poblahopřát soupeři k vítězství. Utkání bylo z naší strany absolutně nezvládnuté.“