Fotbalisté Suchdola se oklepali z nečekané porážky v minulém kole se Studenou, hladce porazili poslední Ledenice a vedou tabulku s dvoubodovým náskokem před Novou Bystřicí, jež v přestřelce zdolala Kardašovu Řečici. Mezi tyto dva týmy se vklínila Studená, která potvrdila formu přesvědčivým vítězstvím nad Neplachovem. Souboj Lomnice se Slavonicemi skončil smírně, zato Třebětice pokračují v matných výkonech a po porážce s Velenicemi klesly na předposlední příčku. V Mladém se nedařilo ani třeboňské rezervě, která tam dostala čtyři góly.

Suchdol – Ledenice 3:0 (2:0)

Rostislav Kuchyňka, trenér Sokola Suchdol (1. místo): „V přípravě na Ledenice jsme se samozřejmě ještě vrátili k nepovedenému zápasu se Studnou a soustředili se na to, v čem jsme zaostávali. Myslím, že se nám utkání povedlo, byli jsme po celou dobu silní na míči a směrem dopředu i produktivní. První poločas jsme zvládli velice dobře, v tom druhém jsme náskok ještě pojistili a vývoj si pohlídali. Někteří hráči mají zdravotní problémy, takže jsme nebyli kompletní, ale doufám, že na zápas podzimu s druhou Novou Bystřicí to bude lepší. Snažíme se preferovat kolektivní hru, kluci zaslouží pochvalu za organizaci a důslednost, vyzdvihl bych však přínos Ondry Černocha, jenž vstřelil dva krásné góly a hlavně předvedl, jak se má u fotbalu přemýšlet.“

Nová Bystřice – Kardašova Řečice 4:3 (3:1)

Aleš Benkovský, trenér Jiskry Nová Bystřice (2.): „Do utkání jsme vstoupili dobře. Frühauf nás dostal z přímého kopu do vedení a chvilku po něm využil nádhernou přihrávky od Feytla útočník Kapias. Poté jsme však začali ztrácet balony, kazili jsme i lehké přihrávky a hosté šťastnou trefou snížili. Těsně před přestávkou se ale dobře zahranou standardkou prosadil Radek Schramhauser. Druhý poločas se nám moc nevydařil, Řečice zlepšila pohyb a po brejku snížila na 3:2. My pozdě přistupovali k protihráčům a v defenzivě jsme měli hodně okének. Po pěkné akci výborně hrajícího Kapiase nás sice uklidnil čtvrtým gólem Havel, pak jsme ale ještě jednou zbytečně inkasovali. Výkon nebyl ideální, ale cením si toho, že i když se nám úplně nedařilo, dokázali jsme vítězství vybojovat.“

Roman Kačur, trenér FK Kardašova Řečice (4.): „Utkání svým průběhem připomínalo houpačku. Chvíli jsme byli dole, chvíli nahoře. Hrál se poměrně otevřený fotbal a každý tým si vytvořil šance snad na deset branek. My bohužel proměnili o jednu méně než domácí, a proto berou tři body oni. Z výsledku bych nedělal žádnou velkou vědu. Zápas si rozebereme a já věřím, že tento nezdar příští týden před domácími fanoušky napravíme. O góly se postarali Bačák, Valek a Slavík.“

Studená – Neplachov 4:1 (2:0)

Petr Adamec, trenér FK Studená (3.): „Povedl se nám začátek, kdy jsme soupeře dostali pod tlak. V 6. minutě nás dostal Dvořák hlavičkou do vedení, v 10. minutě měli hosté velké štěstí při dorážce Brunnera. Povedený úvod zakončil Dvořák druhým gólem po chybě hostující obrany. V druhé polovině úvodního poločasu jsme polevili, hosté ukázali své kvality a zatlačili nás. Do druhého dějství jsme šli s tím, že je třeba začít opět aktivně, ovšem už v 51. minutě se prosadil hostující kanonýr Hindy. Naštěstí jsme se po tomto gólu vzpamatovali a dvěma trefami okolo šedesáté minuty zápas rozhodli. Prosadili se Makovička z dorážky a Dvořák po rychlém výpadu. Náš kanonýr měl v dalším průběhu šance na více než tři vstřelené góly. Neplachov udržel na distanc výborný brankář Kadlec, protože hosté předvedli kvalitní výkon a výsledek není obrazem dění na hřišti.“

Třebětice – České Velenice 1:2 (1:2)

Vojtěch Novák, trenér Sokola Třebětice (13.): „Domácí zápas jsme chtěli zvládnout a naplno bodovat. Ale jak se u nás stalo skoro pravidlem, po prvním rohu soupeře a naší chybě jsme už ve třetí minutě inkasovali. Další gól Velenice přidaly ve 24. minutě. Na něj jsme za pět minut odpověděli zásluhou Davida Kelblera, jehož po krásné akci po pravé straně našel Vojtěch Bastl. Druhý poločas jsme hosty zatlačili, ale to mu nabízelo i prostor pro brejky, které naštěstí neproměnili. Ani my však už skórovat nedokázali, takže tři body putují do Velenic. Jestli se nevzpamatujeme, budeme mít tuto sezonu opravdu hodně práce…“

Karel Macho, předseda Lokomotivy České Velenice (6.): „Třebětice jsou pro nás snad nejméně oblíbený soupeř a asi šest let jsme tam nedokázali bodovat. Navíc těsně před utkáním přišlo několik omluvenek, takže jsme museli opět hodně improvizovat. Utkání jsme ovšem začali dobře a již ve 3. minutě se po rohovém kopu v pokutovém území nejlépe orientoval Michal Banašík, jenž nás dostal do vedení. Ve 24. minutě z levé strany Fiala našel Kopeckého, a ten po pěkné akci zvýšil. Chvíli na to po hrubé chybě třebětické obrany běžel Fiala sám na brankáře, ale gól z toho nebyl. Jak se říká, nedáš dostaneš, a tak domácí po pěkné akci snížili. Druhá půle na těžkém terénu přinesla spíše boj a místy to připomínalo ragby. Domácí byli více na balonu, ale k ničemu zásadnímu se nedostali. My měli velkou příležitost k navýšení skóre Samcem, jenž šel sám na domácí bránu, ale branka z toho opět nebyla. I když se soupeři v této sezoně nedaří, vzhledem k velkým absencím si tohoto vítězství velmi ceníme. Bylo to odmakané a kluci na hřišti nechali srdíčko.“

Buk – Dolní Bukovsko 1:3 (1:1)

Václav Picka, předseda AC Buk (7.): „Zahájili jsme výborně a od druhé minuty jsme vedli. Po čtvrthodině se začali projevovat i hosté, nejprve vyrovnali hru a poté ze skrumáže po autovém vhazování i skóre. Zbytek poločasu přinesl řadu emocí a někdy i hrubé hry. Do druhé půle vstoupili aktéři již uklidnění. Bukovsko si po autovém vhazování opět dobře počínalo v naší šestnáctce a vstřelilo druhý gól. My se snažili vyrovnat, ale místo toho náš brankář vyrobil penaltový zákrok, kterým soupeř nepohrdl a zvýšil své vedení na rozdíl dvou tref. Ve zbytku času jsme si sice vypracovali nějaké příležitosti, jenže bez patřičného efektu. Hosté na trávníku předvedli po závěrečném hvizdu akorát pěknou vítěznou choreografii a my hratelnému protivníkovi věnovali všechny body.“

Lomnice – Slavonice 1:1 (1:0)

Vladimír Vrána, trenér Tatranu Lomnice (9.): „Až do stupidního vyloučení Rakušana jsme na hřišti spali. Hra v oslabení však byla překvapivě naší nejlepší pasáží. Pokud směrem dozadu náš výkon snese nějaké měřítko, tak směrem dopředu jsme byli hrozní. Řešení předfinální a finální fáze bylo tragické, mezihra neexistovala. Přesto jsme nakonec dva body ztratili úplně zbytečně, když nejsme schopni v nastavení jednoduše odkopnout balon. Rád bych však zmínil hezké gesto fair play od týmu Slavonic. Jejich hráči ve chvíli, kdy ležel náš zraněný brankář na zemi a hra nebyla správně přerušena, míč zakopli do zámezí namísto pokusu dopravit jej do opuštěné brány.“

Ladislav Burghard, trenér Sokola Slavonice (11.): „Bylo to zajímavé utkání, v němž navíc už v prvním poločase padly dvě červené karty. Tu první dostal domácí Rakušan, když si během dvou minut nechal dát dvě zbytečné žluté karty. Přesilovku jsme nevyužili, navíc jsme inkasovali. V 42. minutě bohužel neodhadl výběh mimo vápno náš brankář Pospíchal, zfauloval lomnického hráče a také zamířil pod sprchy. Tím se síly vyrovnaly a podobný byl i obraz hry. Mladý domácí tým byl sice rychlejší a měl o něco více šancí, my to však nahrazovali velkou bojovnosti, za kterou jsme byli odměněni v 91. minutě. To se ve velkém čtverci dostal k odraženému balonu Trávníček a vymetl všechny pavučiny v šibenici. S bodem jsme spokojeni, pochvalu zaslouží i hlavní rozhodčí, takhle by se mělo pískat.“

Mladé – Třeboň B 4:1 (2:1)

Roman Cigáň, trenér Jiskry Třeboň B (8.): „Z naší strany šlo o hodně nepovedené vystoupení a jsem z toho zklamaný. Našim hráčům chyběla energie, působili hodně ospalým a odevzdaným dojmem. Nevím, co bylo příčinou, o tom se ještě musíme pobavit. Mladé nás vyloženě nepřehrávalo, ale trestalo naše chyby. Nesvědčil nám ani velmi špatný terén plný hrbolů, na kterém se nedalo kombinovat po zemi a balon nám odskakoval, ale na to se nechci vymlouvat. Musíme se z porážky ponaučit. Nyní nás čeká důležitý souboj s Bukem, v němž potřebujeme bodovat. Během podzimu je třeba ještě něco uhrát, neboť jaro bude velmi těžké.“