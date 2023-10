/FOTOGALERIE/ Deváté kolo měla na programu krajská fotbalová I. B třída. V něm se povedlo Suchdolu zvítězit na hřišti vedoucího Horního Žďáru a bodově jej dostihnout. Hořké vzpomínky budou mít bystřičtí fotbalisté na utkání na hřišti nováčka ve Stráži, kde promarnili dvě penalty a nevyužili ani víc než poločas trvající přesilovku a nakonec odjeli s nejtěsnější porážkou. Dařilo se pět třeboňskému béčku, což odnesl sedmi góly Ševětín. Cenné body z Buku odvezly Slavonice.

Fotbalisté Stráže (ve žlutomodrém) porazili Novou Bystřici 1:0, přestože hráli celý druhý poločas jen o deseti. Hosté navíc zahodili dva pokutové kopy. | Foto: Andreas Berger

SK Horní Žďár – Sokol Suchdol nad Lužicí 1:4 (0:1)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Hosté třikrát udeřili po rohovém kopu, my své šance taky měli, ale ty skončily buď na tyči nebo v náručí brankáře. Osmdesát minut se hrál vyrovnaný zápas, ale když se Suchdola dostal k míči, tak byl o dost fotbalovější a chytřejší než my. Posledních deset minut to už byl z naší strany zmar a trápení. Musíme soupeři pogratulovat, výhru si zasloužil.“

Jan Heřman, trenér Suchdola: „Na půdě lídra soutěže jsme sehráli výborný zápas. Už v 6. minutě jsme šli do vedení a to bylo velmi důležité, neboť domácí měli velmi nebezpečné standardní situace. Branka už ale do přestávky ani na jedné straně nepadla. Druhý poločas jsme začali ještě lépe a v 49. minutě jsme se dostali do dvoubrankového vedení. Žďár sice za dvě minuty po zaváhání naší obrany korigoval, my ale výborně kombinovali a hlavně nevypustili žádný osobní souboj. Soupeř navíc ve snaze vyrovnat trochu otevřel hru a naši hráči dalšími dvěma góly utkání definitivně rozhodli. Kluci zaslouží obrovskou pochvalu za týmový výkon a myslím, že zápas měl svou kvalitu i zásluhou domácího celku.“

Branky: 52. Jan Beneda – 47. a 61. Kuchyňka, 6. Heřman, 90. J. Záruba. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Janovský – Saidl, J. Šťastný. Diváci: 100.

Sokol Stráž nad Nežárkou – Jiskra Nová Bystřice 1:0 (1:0)

Břetislav Chovítek, zastupující trenér Stráže: „Do Stráže přijel velmi kvalitní soupeř, v jehož středu jsou hráči, kteří mají zkušenosti i z vyšších soutěží. To bylo během utkání vidět. My jsme do obou poločasů vstoupili dobře, což z mého pohledu hostující tým malinko zaskočilo. V prvním poločase jsme ale s výjimkou prvních deseti minut tahali za kratší konec. Naštěstí se nám však podařilo vstřelit první branku, kdy jsme soupeřovu obranu donutili aktivním presinkem k chybě a celou situaci zakončil do odkryté brány náš krajní obránce Zvára. Kaňkou na našem výkonu je závěr první půle, kdy jsme zbytečně pustili soupeře do hry. Dva pokutové kopy a červená karta během pěti minut je na moje nervy opravdu příliš. Do druhé půle jsme i v deseti vstoupili dobře, ale soupeř brzy převzal otěže a v podstatě celý druhý poločas se hrálo na naší bránu. My se snažili bránit v bloku před vlastním pokutovým územím a vyrážet do protiútoků. Gól jsme nakonec nedostali a paradoxně jsme z protiútoků mohli ještě jednu až dvě branky přidat. Ale ta koncovka! Výsledek zápasu je pro nás vzhledem k průběhu zlatý. Pro soupeře, zdá se, krutý.“

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Věděli jsme že nás čeká specifické úzké hřiště, připravovali jsme se na soubojové utkání a chtěli jsme u nováčka uspět. Ze začátku jsme se trochu hledali, vlastní nepřesností jsme domácí pustili do jedné velké šance, sami jsme nastřelili břevno po ráně Kapiase a poté jsme po velkém nedorozumění v defenzivě hodně nešťastně inkasovali. Do konce poločasu jsme asi urazili fotbalového boha, když jsem nejprve já hlavičkoval do břevna a pak jsme nedokázali proměnit ani dvě penalty. Domácí šli po kritice rozhodčího do oslabení a začalo obrovské dobývání jejich branky. Stráž se zatáhla až před vlastní pokutové území, kde my hledali cesty, jak se dostat do šancí. Myslím, že jsme i dobře kombinovali, zkoušeli jsme to zleva zprava i prostředkem, ale finále nám nevycházelo. Nebyli jsme schopni ve vápně centrem někoho trefit, domácí zblokovali mraky pokusů. A když jsme se do šance přece jen dostali, vychytal nás skvělý domácí brankář Dlouhý. Bylo pro nás těžké se v kabině po utkání bavit, jak moc je výsledek nezasloužený. Body se nerozdělují za územní převahu, technickou zdatnost, počet střel, šancí nebo nastřelených břeven. Stráž to až heroicky ubránila, přiklonilo se k ní štěstí a dokázala vstřelit branku. My ne, a tak bere soupeř tři body.“

Branka: 32. Zvára. ŽK: 4:2. ČK: 1:0 (43. Podsclan). Rozhodčí: Ovčáček ml. - Ovčáček st., Janeček. Diváci: 100.

AC Buk – Sokol Slavonice 1:2 (0:2)

Libor Vrána, trenér Buku: „Naše výkony jsou bohužel jako noc a den. Dvě hrubé chyby z prvního poločasu už jsme přes velkou snahu nedohnali, a tak šance zachytit střed tabulky je pryč. Nezbývá, než o body zabojovat hned příště.“

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „Do Buku jsme vyrazili s několika zraněnými hráči, kteří se dali přes týden aspoň trochu dohromady. A s dorostenci, kteří měli v nohách těžký zápas v Třeběticích. Věděli jsme, že nás čeká velmi soubojové a tvrdé utkání se spoustou dlouhých nákopů a nebezpečných autů, které má Buk nadrilovány. Tomu všemu jsme přizpůsobili taktiku, která nám vycházela. Tentokrát jsme byli zodpovědní a organizovaní v defenzivě a nedovolili jsme soupeři skórovat. Navíc jsme po protiútocích vstřelili dvě branky a další příležitost jsme promarnili. Bohužel jsme nezachytili začátek druhého poločasu a po faulu jsme nabídli soupeř pokutový kop, z něhož snížil. Celý druhý poločas nás domácí dobývali, ale my jsme je výborně organizovanou a fyzicky náročnou hrou eliminovali. Další branka již nepadla a my ze zápasu vytěžili neskutečně cenné tři body. Musím poděkovat dorostencům, kteří za námi přijeli přímo z odehraného zápasu v Třeběticích. Bez nich bychom dohrávali v sedmi, protože zranění se v průběhu utkání projevila a naši hráči jeden po druhém odstupovali ze hry. Utkání to bylo velmi tvrdé na obě strany, někdy až za hranou. Pramenilo z toho zranění našeho kapitána, který nastoupil po delší době po doléčení. Hned v 16. minutě po třetím šlapáku na jeho osobu musel být střídán a odvezen na vyšetření do nemocnice s podezřením na natržené nebo přetržené vazy v kotníku, a to bez karty. Již několikátý zápas si pokládáme otázku, proč to tak je, proč rozhodčí nechrání zdraví hráčů na hřišti?“

Branky: 47. (pen.) M. Šenkýř – 17. a 21. T. Lukš. ŽK: 5:3. Rozhodčí: Svoboda – Janovský, P. Vican. Diváci: 93.

Sokol Neplachov – FK Kardašova Řečice 2:1 (1:1)

Pavel Kučera, trenér K. Řečice: „Velké hřiště v Neplachově naší kombinační hře svědčilo, jen ta koncovka. Historie se neptá, kdo byl lepší, vidět je jen výsledek a ten se nám nepovedl. Soupeř vsadil na nakopávané míče, a to se mu vyplatilo. Po jedné špatné přihrávce vzadu se dostal do vedení, pak druhý špatný odkop, který se odrazil přímo na nohu domácího hráče a jeho životní střela z pětatřiceti metrů zapadla za našeho bezmocného gólmana. Pár minut na to jsme již již zvedali ruce, že je vyrovnáno, když si kapitán Madar úžasným skluzem vybojoval míč na velkém vápně, stihl se zvednout dřív, než obrana zareagovala, a vystřelil k tyči, ale brankář domácích ještě lepším hokejovým zákrokem nohou stihl míč vyrazil na roh. A i přes náš velký tlak Neplachov dokázal ubránit těsný výsledek.“

Branky: 29. Houska, 53. Suchan – 37. Valek. ŽK: 3:3. Rozhodčí: Křížovský – Ambrožová, Šafránek. Diváci: 63.

SK Nemanice – FK Studená 0:3 (0:2)

Petr Adamec, trenér Studené: „Na první pohled povinné body z Nemanic se nám povedlo odvézt. I když tyto zápasy jsou hodně ošidné, od začátku byla kvalita na naší straně, bohužel jsme nevyužili šance, abychom měli dříve klid. Ferdan nejprve sám před gólmanem neproměnil, aby nás z další luxusní přihrávky Péče dostal do vedení. Chvilku po něm Šára zvýšil na 2:0. O přestávce jsme si řekli, že chceme co nejdříve dát třetí branku a zápas rozhodnout, což se povedlo. Péč opět vyslal do ulice Ferdana a ten zvýšil na 3:0. Další šance jsme již nevyužili, Dokulil nastřelil tyč. Kvalita hry poté opadla, my jsme drželi balon a nikam se nehrnuli. Jsme rádi za čisté konto a tři body.“

Branky: 31. a 48. Ferdan, 40. Šára. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Písek – Vejčík, Hora. Diváci. 98.

Jiskra Třeboň B – SK Ševětín 7:0 (5:0)

Roman Cigáň, trenér Třeboně B: „Z utkání jsme měli trochu obavy, protože Ševětín se v poslední době výsledkově zvedl. Ale neponechali jsme nic náhodě a odehráli perfektní první poločas. Předváděli jsme přesně to, co chceme, tedy kombinační hru s rychlým přechodem do útoku a hlavně nám to tam začalo padat. Do druhé půli jsme vstoupili trochu ospale a ukolébaní vývojem. Ale o přestávce jsme byli nuceni vystřídat tři hráče a pak postupně ještě další dva, což bylo také trochu znát. Ale závěr už byl zase v naší režii. Vycházeli jsme z dobré obrany, Ševětín jsme prakticky do ničeho nepustili. Celkově to byl jeden z nejlepších našich zápasů v této sezoně.“

Branky: 54. a 88. Pfeifer, 7. Kučera, 19. Rešl, 29. Andres, 36. Čábela, 44. Blažek. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Mrosko – Švec, Bumba. Diváci: 50.

SK Dobrá Voda – Tatran Lomnice nad Lužnicí 5:2 (4:1)

Tomáš Kabele, vedoucí mužstva Lomnice: „Zápas na Dobré Vodě jsme prohráli rozdílem třídy. Není moc, co hodnotit. Udělali jsme spoustu chyb, byli nedůrazní a nepřesní. Do branky si tentokrát musel stoupnout asistent trenéra Stanislav Marsa a náš tým mu to moc neulehčil. Na konci zápasu domácí ještě kopali penaltu, kterou s přehledem zlikvidoval.“

Branky: 24., 30., 35. a 44. Serbin, 88. Novotný – 28. Prášek, 54. (pen.) Jan Burda. ŽK: 3:2. Rozhodčí: P. Šťastný – Šíma, Špelina. Diváci: 120.