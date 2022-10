Petr Adamec, trenér Studené: „Pro nás to jsou velmi cenné body. V prvním poločase to byl vcelku opatrný fotbal, nasazení chybělo. Což mě vzhledem k tomu, že se nedaří a potřebujeme každý bod, dost šokovalo. I přesto jsme po poločase mohli být alespoň o gól ve vedení, ale dvě jasné šance spálil Maška a jednu Dvořák. Po důrazné domluvě v kabině se nasazení rapidně zlepšilo a přicházely i příležitosti. Dočkali jsme se hned v 48. minutě kdy Dvořák předložil před prázdnou bránu Přikrylovi a ten nás dostal do vedení. Následně měl Hadrava gól na hlavě z malého vápna na zadní tyči a Maška nebezpečně střílel. Ostatní důležité se odehrálo v posledních patnácti minutách. Hosté si nejprve po pěkné akci v 78. a rohu v 81. minutě vzali vedení na svou stranu, abychom následně oplatili stejnou mincí a v 84. respektive 86. minutě vývoj zápasu otočili a zvítězili tak 3:2. Troufnu si říci, že v nasazení a počtu šancí jsme o jeden gól měli být šťastnější, soupeř byl fotbalovější, ale bez většího efektu v útočné fázi. My se stále trochu trápíme, chybí herní sebevědomí.“

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „První poločas nám vyšel a domácí jsme přehrávali díky dobrému pohybu i důrazu v osobních soubojích. Chybělo jenom proměnění nějaké šance. Druhý poločas už z naší strany tak dobrý nebyl. Studená si hrála svým stylem a její stoper musel mít z tolika nákopů na Dvořáka červený nárt ještě v pondělí. Na tyto balony jsme začali reagovat pozdě a dostávali nás pod tlak. I přesto se hrálo nahoru dolů a výsledek se přeléval z jedné strany na druhou. Domácí otočili skóre během dvou minut v závěru po naší naivní hře v zadních řadách.“

Branky: 84. a 86. Dvořák, 48. Přikryl – 78. Kubinec, 81. Snížek. Rozhodčí: Svoboda – P. Vican, Novotný. ŽK: 1:2. ČK: 0:1 (90. Beneda). Diváci: 80.

Sokol Slavonice – TJ Nová Včelnice 0:1 (0:0)

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „Nové Včelnici jsme byli více než vyrovnaným soupeřem a hosté se až do konce se báli, aby neprohráli. I remíza by pro ně byla ztrátou. Bohužel, cenný skalp se nám nepodařilo získat, ačkoli jsme na to měli. Prohráli jsme, ale se vztyčenou hlavou, i když porážka byla velmi, velmi krutá a remíza by za předvedený výkon slušela víc.“

Luboš Cypra, předseda klubu, N. Včelnice: „První poločas byl vyrovnaný, Slavonice hrály dobře, ale my taky. Mnoho šancí se však nezrodilo, v té největší se ocitl Tuček, když se hezky uvolnil, ale přestřelil. Po změně stran už jsme byli lepší, hráli jsme trpělivě a nějaké příležitosti přišly. Rozhodnutí padlo v 88. minutě, když se pěknou střelou o tyč prosadil Didek. Bylo to vybojované vítězství, ale o to cennější.“

Branka: 88. Didek. Rozhodčí: Kříž ml. - Kříž st., Náprava. ŽK: 1:4. Diváci: 70.

Jiskra Nová Bystřice – AC Buk 3:2 (2:1)

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Věděli jsme že nás čeká náročné a tvrdé utkání. Už ve druhé minutě přivítal našeho špílmachra Frühaufa ostrým zákrokem bukovský brousek Heger. Začali jsme poměrně aktivně, drželi se na balonu a získali jsme uzemní převahu. První vážnější návštěva hostů u naší brány však skončila gólem, když se tečovanou střelou prosadil náš bývalý hráč Březina. Za minutu však bylo vyrovnáno. Kanonýr Havel se proměnil v nahrávače a krásnou uličkou vyzval k vyrovnání Kubeše. V poslední minutě poločasu jsme předvedli krásnou akci, na jejímž konci našel Celý na zadní tyči Králíčka, a ten neměl problém balon uklidit za Vondráka. Po změně stran už byl více k vidění soubojový fotbal. Měli jsme uzemní převahu, kterou zužitkoval po uličce od Králíčka elegantním lobem Bobál. Nám dobře pracovala defenziva a hosty jsme do větší šance nepustili. Výjimkou byla 80. minuta, kdy při vyběhnutí neodhadl dobře situaci brankář Podolský ,ale vzápětí i s pomoci tyče svoji chybu napravil. V 92. minutě jsme po rohovém kopu neuhlídali na zadní tyči Jasanského, který přesnou hlavičkou uzavřel účet zápasu.“

Luboš Jasanský, trenér Buku: „Čekal nás těžký zápas v Nové Bystřici, do něhož vstoupli domácí aktivněji a tlačili nás. Bohužel se nám v poslední době nedaří, srážejí nás individuální chyby a forma ze začátku sezony uvadla. Sice jsme otevřeli skóre, ale vzápětí jsme inkasovali, což se nám stadlo už poněkolikáté. Domácí otočili vývoj v poslední minutě prvního poločasu, co nás psychicky srazilo. Po obrátce se nám podařilo hru vyrovnat, ale po našich chybách jsme Bystřici darovali opět gól. Poté jsme měli několik příležitostí, ale snížit se nám povedlo až v poslední minutě. Bystřice byla lepší a zaslouženě vyhrála.“

Branky: 28. Kubeš, 45. Králíček, 59. Bobál – 27. Březina, 90. O. Jasanský. Rozhodčí: D. Macháček – Bumba, Racz. ŽK: 1:3. Diváci: 70.

Tatran Lomnice nad Lužnicí - Lokomotiva České Velenice 2:0 (0:0)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Do prvního poločasu jsme vstoupili aktivně. Bohužel se zase opakovaly naše chyby v útočných situacích z minulých zápasů, a tak se nám opět nedařilo přes naši smůlu a zbrklost přetavit vytvořené šance v gól. Pár okýnek v naší obraně naštěstí soupeř nevyužil, přestože dvě hodně volaly po gólu. Do druhé půle jsme vstoupili s větším klidem a snahou zpřesnit situace před brankou soupeře. Po několika nezdařených pokusech se nám konečně podařilo překonat hostujícího brankáře. I přes úsilí Velenic o vyrovnání jsme dokázali vstřelit ještě jednu branku po dobře vyřešeném útoku a dotáhnout tak zápas do vítězného konce.“

Karel Macho, předseda klubu, Č. Velenice: „Bylo to vyrovnané utkání. V první půli domácí nastřelili břevno a my trefili tyč. Měli jsme ještě další dvě vyložené šance, které jsme ovšem opět nedokázali proměnit. Je to již ohraná písnička, ale neproměňování příležitostí je náš největší problém. Ve druhé půli šel Samec sám na brankáře, kdy byl jasně faulován v pokutovém území bránícím hráčem, ale píšťala sudího zůstala němá. Jasná penalta a červená karta! Další nepochopitelný moment byl, když domácí brankář sebral z nohy Samcovi ve vyložené šanci míč rukama mimo pokutové území, ale za tento prohřešek viděl pouze žlutou kartu. Dle pravidel opět červená karta. Další klíčový moment přišel v situaci, kdy se srazili dva hráči a rozhodčí přerušil hru až v momentě, kdy šel náš hráč sám na domácího brankáře. Bohužel, naše snažení kromě rozhodčího pohřbil gól domácích v 82. minutě. Hru jsme otevřeli a ke konci jsme inkasovali další branku. Běžně si na výkon rozhodčích nestěžuji, ale v tomto případě to hlavní arbitr opravdu nezvládl a zásadně svým výkonem ovlivnil toto utkání. Na druhou stranu, kdybychom proměnili naše šance v prvním poločase, tak by nebylo co řešit.“

Branky: 78. Struha, 88. Kaštánek. Rozhodčí: Ryneš – Rous, Devera. ŽK: 3:2. Diváci: 80.

FK Kardašova Řečice – Sokol Suchdol nad Lužnicí 2:2 (1:0)

Roman Kačur, trenér K. Řečice: „Z našeho pohledu to bylo utkání dvou odlišných poločasů. V prvním jsme podali lepší výkon s důrazem v osobních soubojích. Hráli jsme kombinačně a vytvořili si několik příležitostí, ovšem bez kvalitního zakončení. Jedinou branku jsme tak vstřelili díky rychlosti Tajmla, kterého do úniku vyslal přesnou přihrávkou Madar. V samém závěru poločasu pak musel ze hry odstoupit s tržnou ranou na hlavě Mikloš. Do druhé půle jsme vstoupili příliš laxně. Naše dominance v soubojích se vytratila, začali jsme ztrácet jednoduché míče, z čehož rezultovala vyrovnávací branka hostí. Ta nás probrala a dostala zpět do tempa. Díky tomu jsme vstřelili druhou branku, když se po centru Šergla opět prosadil Tajml. Vedení nám ovšem vydrželo pouze tři minuty. Po nepodařeném odkopu ve vápně propadl míč k hráči soupeře, který opět nepříliš tvrdou, ale přesnou střelou k tyči vyrovnal. I přes další šance se nám již branku vstřelit nepodařilo. Dva body jsme bohužel po nekonstantním výkonu ztratili. Doufám, že tuhle ztrátu dokážeme kompenzovat příští kolo na hřišti vedoucí Včelnice.“

Jan Heřman, trenér Suchdola: „V první půli nebyl k vidění moc hezký fotbal, chyby při rozehrávce dělala obě mužstva. Z naší strany navíc nebylo nasazení takové, jaké jsme si představovali a prohrávali jsme osobní souboje. Těsně před přestávkou jsme navíc inkasovali. Do druhé půle jsme udělali nějaké změny a obraz hry se zlepšil, zpřesnili jsme i přihrávky a hlavně jsme začali vysoko napadat. Povedlo se nám vyrovnat, domácí pak šli sice znovu do vedení, ale i to jsme zvládli zaslouženě srovnali skóre. Myslím, že remíza je celkem spravedlivá, přestože Řečice měla na konci šanci na rozhodnutí. My jsme za bod rádi.“

Branky: 40. a 69. Tajml – 58. R. Arenberger, 72. Měkuta. Rozhodčí: Hnilička – Janovský, Saidl. ŽK: 1:0. Diváci: 60.

Sokol Neplachov – Jiskra Třeboň B 2:1 (1:1)

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „Odehráli jsme vyrovnaný zápas a dokázali jsme s domácími držet krok, což bylo i tím, že jsme tentokrát měli k dispozici dva pendly a áčka. Neplachov má zkušenější mužstvo, tak to nakonec urval, když vítězný gól vstřelil z brejku při našem tlaku. Celkově jsme měli více ze hry i více příležitostí, ale co je to platné. Jak nakládáme se šancemi, to je katastrofa. Zase jsme jich měli na deset zápasů, ale proměnili jsme jedinou…“

Branky: 14. Houska, 64. Mohamed – 45. Matoušek. Rozhodčí: Barva – Rous, Hora. ŽK: 5:2. Diváci: 100.