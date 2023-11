Krajská fotbalová I. B třída měla na programu předposlední kolo podzimní části. A zrodily se zajímavé výsledky. Ten nejdivočejší nabídl duel Nové Bystřice s posledními Nemanicemi. Domácí soupeře zmítaného vnitřními problémy nešetřili a odeslali jej domů s rancem naplněným 18 góly.

O rekordní zápas se postarali fotbalisté Nové Bystřice, kteří doma v 12. kole I. B třídy nadělili Nemanicím (ve žlutém) osmnáct gólů. | Foto: Andreas Berger

Velká bitva se odehrála pod Javořicí, kam zavítaly Slavonice. Zápas, který před téměř 250 diváky nepostrádal kvalitu ani emoce nakonec vyhrála Studená, která jej rozhodla trefou kapitána Lindourka v nastavení.

Trápící se Buk se sestavou plnou mladíků se postaral o největší překvapení kola, když nachytal na švestkách favorizovaný Suchdol, a to dokonce na jeho hřišti. Body potřebuje jako sůl i nováček ze Stráže nad Nežárkou a nakonec v souboji s třeboňskou rezervou vybojoval všechny tři.

Velmi zklamaní se z Lomnice vraceli řečičtí fotbalisté. Ti totiž ve druhém poločase zahodili šancí na pět zápasů a nakonec neuhájili těsné vedení, o které přišli v 88. minutě. Jejich frustrace doznala vrcholu o tři minuty později, když v nastavení zahodili i pokutový kop.

Kvalitní fotbal se hrál v Dobré Vodě, odkud si Horní Žďár nakonec odvezl remízu.

Přes závěrečným podzimním kolem je jasné, že na čele přezimuje Neplachov, který má na druhou Studenou k dobru čtyři body, o jeden víc ztrácí Nová Bystřice a Horní Žďár.

FK Studená – Sokol Slavonice 3:2 (2:2)

Petr Adamec, trenér Studené: „Kvůli celodennímu pátečnímu dešti bylo hřiště pod vodou, ale ještě pořád v pohodě hratelné. Od začátku jsme byli aktivnějším týmem, v sedmé minutě nás Přikryl dostal po centru Dvořáka hlavou do vedení. Bohužel jsme za pět minut nepohlídali centr do vápna a bylo vyrovnáno. Nadále jsme se tlačili za další brankou, Dvořák v jasné příležitosti z malého vápna hlavou vyprášil brankářovi rukavice. Následně po rohovém kopu zakončoval těsně vedle Šára. Z dalšího rohu nás Lindourek dostal do vedení. Prakticky vzápětí však hosté podnikli brejk po pravé straně a vyrovnali. Do přestávky měl ještě jasnou šanci Přikryl, ale z prostoru penalty osamocen pálil jen doprostřed branky. Stejný scénář pokračoval i po změně stran. My se tlačili do útoku, hosté byli zalezlí v bloku a vyráželi k velmi nebezpečným brejkům, které vedl hlavně šikovný Nevrkla. Nutno dodat, že přechod do útoku mají Slavonice perfektně zmáknutý. Když už jsme neproměnili ani další dvě šance, utkání směřovalo k dělbě bodů. Správně nastavené čtyři minuty za zdržování a ošetřování hostů na hřišti jsme dokázali využít a po centru Dokulila nám zajistil kapitán Lindourek v 92. minutě hlavou zasloužené tři body. Slavonice předvedly velmi dobrý výkon, hrál se svižný, otevřený fotbal, který se musel líbit. Za naši aktivitu jsme si zasloužili o ten gól vyhrát.“

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „Hřiště spíše připomínalo bazén. V prvním poločase jsme udělali dvě fatální chyby v obranné činnosti a inkasovali dvě branky. To nás však nezlomilo, a vždy jsme dokázali srovnat skóre. Druhý poločas se nesl v tónu velkého boje, domácí nás dobývali dlouhými balony, na hřišti se jiskřilo. My se drželi naší hry, byli jsme trpěliví a rychlí při přechodu do útoku. Bohužel, soupeř nás zastavoval ve středu hřiště pomocí mnoha nedovolených zákroků, které záhadným způsobem nebyly trestány žlutými kartami. Naopak, naše zákroky, s výjimkou dvou opravdu žlutých zákroků, byly přísně posuzovány, což nás dostávalo pod tlak. Navzdory nepřízni rozhodčího jsme směřovali k remíze. Bohužel, nepochopitelné čtyři nastavené minuty, ve kterých došlo k špatnému a necitlivému posouzení běžného souboje v náš neprospěch, k tomu v přerušené hře došlo k útoku loktem a následnému sražení našeho šestnáctiletého záložníka, aniž by byla udělena karta. Následoval nákop a branka v posledních sekundách utkání. Bohužel, nebylo nám přáno. Na druhou stranu, ve Studené se hrál kvalitní fotbal před skvělou diváckou kulisou, který přinesl emoce a domácím šťastné tři body. Gratulace soupeři, my se musíme z tohoto zápasu oklepat a připravit se na další utkání.“

Branky: 24. a 90. Lindourek, 7. Přikryl – 12. Slabý, 27. T. Lukš. ŽK: 2:5. Rozhodčí: Náprava – Saidl, Pavlík. Diváci: 240.

Jiskra Nová Bystřice – SK Nemanice 18:0 (8:0)

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Pro mě jako nemanického patriota je to velmi složité hodnocení. Jsem pořád v úzkém kontaktu s klubem a vím, co se tam děje. Že po loňském konci devadesáti procent kádru zůstalo v týmu málo konkurenceschopných fotbalistů. Od první minuty nebylo co řešit, jen jsem hráče upozorňoval na to, aby si zápas neotrávili tím, že si každý bude dokazovat jaký je fotbalista, že si každý bude hrát na sebe a chtít dát gól. To se nestalo, kluci k tomu přistoupili kolektivně a zrodil se takový výsledek.“

Branky: 5., 55., 73., 74. a 82. Bobál, 6., 47. a 64. Schmidt, 28., 34. a 89. Veith, 11. a 44. Havel, 37. a 67. Janoušek, 32. vlastní (Šimek), 67. Králíček, 76. Frühauf. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Klimeš – Landa, Novák. Diváci: 60.

Sokol Suchdol nad Lužnicí – AC Buk 2:4 (0:1)

Jan Heřman, trenér Suchdola: „Opět jsme domácí zápas nezvládli. Sice jsme dvacet minut nepustili soupeře za půlku, ale nevyužili jsme žádnou šanci a Buk potom v podstatě z ničeho šel do vedení. V tu chvíli se naše hra úplně sesypala a až do konce jsme pouze dotahovali dvoubrankové vedení hostů. Takové zápasy, jako tento, mě mrzí, protože přišlo i dost diváků a my nejsme doma schopní zahrát slušný fotbal.“

Libor Vrána, trenér Buku: „Do Suchdola jsme přijeli s vědomím, že nemáme co ztratit. Sestava plná mladíků jako před týdnem a na lavičce náhradníků brankař, Patrik Lexa, dva zranění, já a můj parťák trenér Roman Mischnik. Znovu se však ukázalo, jak vyrovnaná, až na výjimky, naše skupina je. Marodka ani rozdílné postavení v tabulce nebylo na hře znát. Naše zodpovědné bránění a rychlé protiútoky nesly ovoce. Domácí sice dvakrát rychle snížili, ale když Lukáš Tejnor v nastaveném čase trefil prázdnou branku, bylo hotovo.“

Branky: 54. J. Záruba, 68. Kříž – 27. L. Waník, 53. Koranda, 65. Kubín, 90. Tejnor. ŽK: 3:5. ČK: 1:0 (85. Kuchyňka). Rozhodčí: Zabilka – Hanzal, Kořínek. Diváci: 100.

Sokol Stráž nad Nežárkou – Jiskra Třeboň B 2:0 (0:0)

Vladimír Vrána, trenér Stráže: „První poločas se odehrával převážně mezi vápny. Třeboň byla více na míči, ale de facto jediným vzrušením ve vápnech bylo, když se oba týmy dožadovaly penalty za nastřelené ruce. Jinak to byl hodně sterilní fotbal. Do druhé půle jsme vstoupili velice dobře a během úvodní desetiminutovky jsme zahodili tři tutovky. Skóre se měnilo v 64. minutě, kdy Šimon Melichar obral soupeře o míč, finálkou našel ve vápně Vlastu Mikuláštíka, a ten překonal hostujícího gólmana. Za dalších sedm minut bylo ještě veseleji, kdy si na roh naběhl David Škarda a hlavou zvýšil na 2:0. Třeboň nás pak mírně zatlačila, ale bylo to bez střely na bránu. My naopak chodili do otevřené obrany a jen vlastní nemohoucností ve finální části jsme nepřidali ještě pár branek. Výhru bereme s pokorou, nerodila se vůbec lehce. Ukázalo se, že když je na hřišti týmovost, mažou se individuální rozdíly. Opět dík našim fanouškům, kteří si na nás našli čas i v takto brzkých hodinách.“

Roman Cigáň, asistent trenéra Třeboně B: „Pro nás to byl třetí zápas v řadě, který jsme nevyhráli a v tomto jsme ani nebodovali. První poločas jsme odehráli na malém hřišti, které naší kombinační hře nevyhovuje, vcelku dobře. Po změně stan jsme posunuli nějaké posty v sestavě, ale to jsme asi neměli dělat, protože to žádný výsledek nepřineslo. Navíc jsme po chybách dostali dva góly. Nejsem žádný kritik rozhodčích, ale musím říct, že už tři zápasy v řadě nám hlavní arbitři nebyli nakloněni, protože nám ve všech případech nepískli jasnou penaltu. Což nyní ve Stráži potvrdil i soupeř nebo diváci. To nás samozřejmě mrzí, ale hlavně nás to poškozuje a ovlivňuje to zápasy.“

Branky: 64. Mikuláštík, 71. Škarda. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Klimeš – Devera, Tomeček. Diváci: 80.

Tatran Lomnice nad Lužnicí – FK Kardašova Řečice 1:1 (0:1)

Pavel Kučera, trenér K. Řečice: „Zápas přinesl opatrný začátek, deset minut jsme se hledali, pak jsme se konečně chytli. Jirsa vybojoval míč, postrčil Madarovi a jeho zblokovanou střelu mistr dorážek Roubík uklidil k tyči. Podobná akce se opakovala v 36. minutě, ale duhou trefu Roubíka zastavil ofsajd. Druhá půle se zcela jednoznačně odvíjela v naší režii, ale zároveň to byl festival neproměněných šancí. Bohužel, ani jednu jsme nedokázali proměnit a v 88. minutě přišel trest. Nás brankář vykopává, hrajeme už ve vápně soupeře, ale pomezní rozhodčí si volá hlavního, protože náš brankář prý podržel míč při výkopu v rukách pár centimetrů za vápnem. Málokdy vídané rozhodnutí, ale sudí má vždycky pravdu. Následoval přímý kop, střela po zemi k tyči a bylo vyrovnáno. Ani nevím, jak to tam prošlo. Ještě jsme zapnuli na plné obrátky, v 91. minutě přišel faul na Madara ve vápně a penalta byla tak jasná, že ani diváci neprotestují. Jenže jsem si kopli špatně, což jen podtrhlo náš zmar. Promarnili jsme opravdu nepočítaně tutovek, z nichž některé snad ani nešly nedat. Místo oslav jasné výhry přišlo velké zklamání. Ale míč je kulatý a stát se může cokoliv, jak jsme se již několikrát přesvědčili.“

Branky: 88. Čáp – 16. V. Roubík. ŽK: 2:0. Rozhodčí: Ryneš – J. Šťastný, Devera. Diváci: 50.

SK Dobrá Voda – SK Horní Žďár 3:3 (3:2)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Po úvodním oťukávání využili domácí hned první šanci. Nám se podařilo skóre během patnácti minut otočit, v závěru poločasu jsme však vypadli z tempa a dostali dva slepené góly. Druhá půlka už takový hurá fotbal nenabídla, zvládli jsme vyrovnat, ale také neproměnit penaltu. Soupeř měl rovněž své šance, ale bez úspěchu. Jinak k vidění bylo svižné, důrazné utkání, které muselo bavit.“

Branky: 41. a 45. Serbin, 10. Hoffmann – 12. Jan Beneda, 28. P. Völfel, 54. Rybčák. ŽK: 3:1. ČK: 1:0 (89. Nekola). Rozhodčí: Zabilka – Hora, Ryšlavý. Diváci: 80.

SK Ševětín – Sokol Neplachov 0:2 (0:0)

Branky: 85. Houska, 88. Serbin. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Hnilička – Juráň, Feitl. Diváci: 170.