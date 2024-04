Bystřický Frühauf trefil výhru přímo z rohu, derby v Buku jasně ovládl Žďár

Hlavní pozornost byla soustředěna do Suchdola, kde se odehrál souboj týmů z popředí tabulky. Bystřický tým dorazil pouze v jedenácti a brzy inkasoval, ale přestože mu po přestávce ubývaly síly, dokázal odolat a zkušený Frühauf mu zajistil vítězství, když se v 82. minutě trefil přímo z rohu. Očekávaní tři body získala Kardašova Řečice, ale proti houževnatě bránícímu strážskému nováčkovi to neměla snadné.

Očekávané místní derby přilákalo do Buku početné publikum, které vidělo přesvědčivé vítězství Horního Žďáru. Cenné body v cestě do klidného středu tabulky si připsaly Slavonice, i když třeboňské béčko ve druhé půli soupeři pořádně zatápělo a nemělo daleko k vyrovnání a zisku prvního jarního bodu.

Fotbalisté Studené remizovali s Dobrou Vodou, ale mysleli si na víc. Předposlední Lomnice proti ševětínu nepředvedla špatný výkon, ale na body to nakonec nestačilo.

FK Kardašova Řečice – Sokol Stráž nad Nežárkou 2:0 (1:0)

Pavel Kučera, trenér K. Řečice: „Povinné tři body se nerodily lehce, Stráž zaparkovala autobus v těsném bloku na velkém vápně a v prvním poločase jsme složitě hledali recept na překonání její obrany. Kombinace a nabídka pohybem od zálohy, tak aby se nám podařilo rozhýbat obranný val hostů, totiž vázla, a tak většina míčů směřovala vzduchem za obranu, což není zrovna naše nejsilnější parketa. V 10. minutě však přišla akce, kvůli které to všichni hrají. Vše po zemi, z prvního nebo maximálně druhého doteku. Petrásek poslal míč na Tajmla a ten našel krásnou uličkou Šergla, který obstřelil brankáře k levé tyči. Rychlý gól nás ukolébal a nastala nevzhledná pasáž, kdy hře chybělo více pohybu a narážeček. Pár akcí se urodilo, ale většina skončila mimo nebo neměla razanci. Do druhého poločasu jsme přeskupili řady a konečně jsme se dostali k tomu, co chceme a umíme hrát, a to je kombinační fotbal. Ubylo nákopů a většina akcí měla kvalitu. V 54. minutě putoval balon po ose Madar, Bílek, Šergl až na Petráska, jenž v náběhu levačkou nedal gólmanovi šanci. Následovaly další pohledné akce, ale branku už jsme nepřidali. Hosté měli jednu šanci po naší špatné přihrávce, ale brankář Houdek ji bravurním zákrokem zlikvidoval.“

Vladimír Vrána, trenér Stráže: „Vědomi si fotbalové kvality soupeře jsme zvolili defenzivnější rozestavění s pokud možno rychlým přechodem nahoru. Což se nám chvilkami i dařilo. Bohužel, hned v 10. minutě využili domácí špatné rozehrávky stopera, kdy jsme nestihli zavřít prostor, a bylo to 1:0. Aby toho nebylo málo, v 19. minutě se zranil Kaštánek. Do přestávky bylo k vidění pár možností na obou stranách, ale bez efektu. Ani ve druhém poločase se obraz hry nezměnil, domácí drželi balón, my se pokoušeli o výpady. Naději na dobrý výsledek nám vzala 54. minuta, v níž jsme dostali gól skoro z brankové čáry. To nevymyslíš. Ne, že bychom to zabalili, ale už nebyla hlavně fyzická síla, což dokumentoval nejlépe Melichar, jehož po neúspěšném samostatném úniku vzaly křeče. Kluci příkladně makali jako tým, snažili se držet pokynů, ale prostě vyhrál fotbalovější tým. A až se vyvarujeme zbytečných chyb, začneme být úspěšní. Samozřejmě děkujeme našim fanouškům za stálou podporu.“

Branky: 10. Šergl, 54. Petrásek. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Bartůněk – Ernst, Bumba. Diváci: 132.

Sokol Suchdol nad Lužnicí – Jiskra Nová Bystřice 1:2 (1:1)

Jan Heřman, trenér Suchdola: „Do utkání jsme nastoupili bez pěti hráčů základní sestavy, ale i hosté přijeli pouze v jedenácti. Dostali jsme se brzy do vedení a naše hra nevypadala špatně, ale Bystřice dokázala v 20. minut vyrovnat. My pak do přestávky nevyužili dvě šance. Po změně stran jsme chtěli držet balon a utavit soupeře, bohužel jsme kupili chyby a nedokázali jsme unaveného soupeře, který se zatáhl, přečíslit a vymyslet kloudnou akci. V závěru jsme doplatili na nedůslednost při rohovém kopu a hostí si tak odvezli tři body.“

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Pro nás to bylo ještě těžší utkání, než se na první pohled mohlo zdát. Do Suchdola jsme odjeli prakticky v jedenácti lidech, navíc se v průběhu zápasu zranili tři hráči, kteří dohrávali se sebezapřením. V úvodu jsme inkasovali, když Podolský nejprve zlikvidoval dvě tutovky, ale na třetí dorážku už nestačil. Naštěstí jsme se brzo oklepali a Janoušek opakovanou střelou vyrovnal. Za druhý poločas zaslouží kluci obrovský kredit. Plnili do puntíku vše, co jsme si řekli v kabině. Vzhledem k naší zdravotní situaci jsme vycházeli z hlubokého bloku, včas jsme se posouvali a zejména díky skvělému výkonu Nováčka jsme byli vzadu dobře organizovaní. V 82. minutě zahrával Frühauf rohový kop a míč k překvapení všech skončil až v síti. Hodně si cením, že jsme si pro vítězství došli zase jiným způsobem. Ukázal se charakter a morálka týmu, klukům musím poděkovat.“

Branky: 6. R. Arenberger – 20. Janoušek, 82. Frühauf. ŽK: 3:2. Rozhodčí: P. Šťastný – Kotnauer, Bicek. Diváci: 100.

Sokol Slavonice – Jiskra Třeboň B 4:2 (3:0)

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „Do utkání jsme vletěli jako uragán a po devíti minutách jsme vedli o dvě branky. Hřiště bylo naše, předváděli jsme atraktivní a efektivní fotbal. Do přestávky jsme vstřelili ještě jednu branku a do kabin se nám šlo příjemně. I přes upozornění, že nesmíme polevit a musíme hrát v klidu a sebevědomě, jsme v druhém poločase působili ospale. Dostali jsme nešťastnou branku z odrazu po zbytečném přímém kopu a následně hned po rozehrání ze středového kruhu náš stoper udělal fatální a nepochopitelnou chybu, která umožnila soupeři snížit na rozdíl jediné trefy. Od té doby šli hosté na riziko a tlačili se do zakončení. Naštěstí jsme tlak ustáli a v posledních sekundách vstřelili uklidňující branku. Tři cenné body jsou doma, ale bohužel počítáme zraněné na klíčových pozicích, a ve Žďáru to budeme mít hodně těžké.“

Roman Cigáň, asistent trenéra Třeboně B: „Chybí nám hodně hráčů, hrálo i áčko a dorostenci, takže jme si nemohli vypomoci, takže nás bylo prakticky jen jedenáct. První půli jsme odehráli špatně, dostali jsme tři góly a působili odevzdaně. Vypadalo to, že si odvezeme ranec. O přestávce jsme si něco vyříkali a do druhé půle vstoupil úplně jiný tým. Hráči se dokázali vybičovat, hráli do těla, napadali, kombinovali. Dali jsme dva slepené góly a vyrovnání viselo ve vzduchu. Vytvořili jsme si čtyři dobré šance, ale ani jednu z nich jsme, bohužel, neproměnili. V závěru jsme vsadili vše na jednu kartu, na rohový kop běžel do vápna domácích i náš brankář, ale vyrovnat se nám nepovedlo a z následného brejku jsme inkasovali počtvrté. Předvedli jsme nejlepší poločas na jaře, škoda, že se nám nepovedlo aspoň vyrovnat. Myslím, že bod bychom si zasloužili.“

Branky: 5. T. Lukš, 9. Marhoun, 35. Nevrkla, 90. Panzer – 61. Svoboda, 62. Hlubocký. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Hnilička – Ryneš, Maňhal. Diváci: 100.

AC Buk – SK Horní Žďár 0:4 (0:0)

Libor Vrána, trenér Buku: „Hned na začátku musím sportovně přiznat, že v očekávaném derby byl Žďár lepší a fotbalovější. První poločas byl vyrovnanější a šance jsme měli i my, jenže jejich proměňování je náš velký problém. Po přestávce se hosté ujali vedení a pak přišel rozhodující úsek zápasu. Jen výjimečně se vyjadřuji k rozhodčím, ale posuzování ofsajdových situací asistenta Saidla u druhého a třetího gólu nemělo, slušně řečeno, s I. B třídou nic společného. Naše snaha o vyrovnání byla pryč. Argument, že rozhodčích je málo a že se nedá nic dělat, beru jen jako výmluvu. Nezbývá nám, než se rychle oklepat, důležité zápasy nás teprve čekají.“

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Po celé utkání jsme měli herní převahu, když se převážně hrálo na polovině domácích. I přesto si ale Buk vytvořil dvě šance, které naštěstí nedokázal proměnit. My své příležitosti zužitkovali až ve druhém poločase a rozhodli jsme tak o jasné výhře v derby.“

Branky: 51. Stejskal, 56. Jan Beneda, 79. Rybčák, 83. M. Völfel. ŽK: 4:0. Rozhodčí: Janovský – Saidl, J. Šťastný. Diváci: 250.

FK Studená – SK Dobrá Voda 2:2 (1:2)

Petr Adamec, trenér Studené: „Opět jsme doma jen remizovali, tentokrát si však troufnu říci, že jsme mohli získat tři body. Ale bohužel se herně velmi trápíme. Na klucích leží deka a to, jak dobře víme, se nehraje dobře. Po odchodu Brůžka a dlouhodobějším zranění kapitána Lindourka to není ono. První poločas jsme byli zakřiknutí, Dobrá Voda šla do vedení pěknou střelou do šibenice, následně jsme se při rozehrávce špatně domluvili a nahráli soupeři před prázdnou bránu na malé vápno a prohrávali jsme 0:2. Jediné pozitivum je, že to kluci nezabalili, protože před přestávkou Dvořák svou druhou velkou šanci už proměnil a snížil. Po změně stran tam byla vidět větší snaha, i když herně stále nic moc. Byli však jsme celý poločas mírně lepší a dočkali se zaslouženého vyrovnání, když se hlavou trefil Přikryl. Poté jsme šli za rozhodující brankou, Dobrá Voda už jen odkopávala a my měli tři velké šance na to strhnout výsledek na naši stranu. Bohužel, už bylo málo času a nepodařilo se nám to.“

Branky: 40. Dvořák, 84. Přikryl – 26. Novák, 37. Šteyer. ŽK: 3:3. Rozhodčí: Svoboda – P. Vican, Tomeček. Diváci: 120.

Tatran Lomnice nad Lužnicí – SK Ševětín 1:2 (0:2)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Oproti minulým zápasům byl tentokrát výkon kluků velice solidní a dalo se na to dívat. Byla tam snaha o kombinaci, bojovnost a hlavně chuť něco uhrát. Začátek jsme měli nesmělý a už ve třetí minutě jsme inkasovali hodně laciný gól. Soupeř byl v tu dobu lepší, ale druhou polovinu prvního poločasu jsme už herně vyrovnali. Bohužel, před přestávkou se Ševětín ubránil velkému závaru po našem rohovém kopu, odehrál míč na naši polovinu a se štěstím jej dostal podruhé do naší branky. Druhý poločas byl bojovný, na každé straně zazvonila tyč a zůstalo neproměněno několik šancí. Na konci jsme měli tlak, ale snížení po pěkné střele Pavla Práška přišlo až v samém závěru a my i přes dobrý výkon vyšli ze zápasu bez bodů.“

Branky: 89. P. Prášek – 3. Bárta, 43. Mizera. Rozhodčí: Papáček – Ovčáček, Rous. Diváci: 110.

Sokol Neplachov – SK Nemanice 4:0 (1:0)

Branky: 62. a 90. Houska, 18. Dvořák (pen.), 71. Mohamed. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Valeš – Písek, Hora. Diváci: 100.