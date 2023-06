„Vzhledem k těžkostem se sestavou mě trenér postavil na kraj zálohy a takhle to dopadlo. První gól jsem dal hlavou po přímém kopu, druhý padl po kombinaci a centru, kdy jsem zakončoval pravačkou. No a třetí byl nejjednodušší. Bylo třeba jen stát na správném místě, protože Radek Schramhauser mi naservíroval balon tak, že stačilo pouze nastavit nohu,“ culí se.

Hrajícímu kouči Jiskry Aleši Benkovskému tak docela zamotal hlavu, jestli jej vrátit na post beka, nebo mu svěřit i ofenzivní úkoly v záloze.

„Hned po utkání jsme o tom mluvili, připomněl jsem se. Říkal, že si to nechá projít hlavou. Mě by to na kraji zálohy určitě bavilo, víc bych se dostal k míči a do útoku,“ tvrdí Roman Schmidt.

Odchovanec jindřichohradeckého fotbalu působí Nové Bystřici už sedmým rokem. V dorostu strávil čtyři sezony v budějovickém Dynamu, poté u Vajgaru kopal za muže krajský přebor i divizi. Proč tedy zakotvil v nižší soutěži?

„Bylo to pro mě už časově náročné, narodily se mi děti, takže se musím věnovat rodině. Dal jsem si trochu pauzu, než mě oslovil David Frűhauf, s nímž jsem hrával v Hradci, zda bych si chtěl občas kopnout v Bystřici, že je tam takové rodinné prostředí a dobrá parta. Tak jsem kývl a nelituji,“ líčí přesun do městečka na hranici s Rakouskem.

Jeho tým především v jarní části podává poměrně rozkolísané výkony a s nimi i výsledky. Čím to podle bystřické opory je?

„Podzim nám vyšel dobře, tam jsme nahráli docela dost bodů. Za což jsme rádi, protože jaro se nám moc nepovedlo. Je to dáno především tím, že přišla řada zranění a celou druhou část sezony lepíme sestavu, jak se dá. Musí nám pomáhat i kluci z číměřského béčka. Ale když se sejdeme kompletní, tak je to obrovsky znát,“ podotkl Roman Schmidt, který v probíhající sezoně zaznamenal šest branek.

Rytmus v Jiskře mu vyhovuje, podle času a zaměstnání trénuje většinou jednou týdně, ale s kondicí absolutně problém nemá. A průprava ve vyšších soutěžích je znát i na jeho technice. Což ostatně potvrzují slova jeho trenéra, po jehož boku zároveň nastupuje.

„Romana si nejvíce cením pro jeho univerzálnost a konstantní výkonnost. Nevzpomínám si na zápas který by mu vyloženě nevyšel. Vím, že odvede spolehlivý výkon v obranné linii třeba jako hlídací pes, stejně tak na pozici defenzivního záložníka, nebo právě na křídle, jako v posledním zápase. Mám i pocit že ho teď fotbal hodně baví a profituje z toho celý tým. Bystřice je dlouhodobě spojována s místními ikonami Davidem Frűhaufem a Jirkou Havlem, ale Roman je pro nás neméně důležitou postavou. Je vidět, že prošel mládeží Dynama a poté i divizí v Jindřichově Hradci. Nemá problém s technikou a na obránce má výborné zakončení. Když jsem přicházel do Bystřice, tak si dával od fotbalu pauzu. Jsem nesmírně rád, že se nám podařilo ho vrátit na hřiště,“ chválí svého svěřence Aleš Benkovský.