/FOTOGALERIE/ Krajská fotbalová I. B třída mužů má za sebou 17. kolo. V něm si s chutí zastříleli hráči Nové Bystřice, kteří vyprovodili Studenou šesti góly a posunuli se na druhou příčku za Neplachov, jenž zvítězil v Horním Žďáru, přestože hrál od 42. minuty po červené kartě o deseti.

Fotbalisté Nové Bystřice v 17. kole I. B třídy deklasovali Studenou 6:1 a v tabulce se posunuli na druhé místo. | Foto: Andreas Berger

Výborně si počínalo i kardašovořečické mužstvo, které v Dobré Vodě výborně dirigoval kapitán Ondřej Madar. Proměnil dvě penalty a na třetí gól nahrál, čímž pomohl svému celku k vítězství a posunu na třetí místo. Hned za ním je se shodným počtem bodů Suchdol, jehož hráči si dojeli pro tři body na horkou ševětínskou půdu.

Další tři duely spadají do kategorie záchranářských. Stráž na jaře nebodovala ani napotřetí a doma od Slavonic schytala pětibrankovou nadílku. Buk se vypravil do Břilic k utkání s třeboňským béčkem a po hodině hry se ujal vedení, které však neudržel a bod mladíkům od Světa zachránil v 88. minutě Nehoda. Souboj o černého Petra se odvíjel na hřišti posledních Nemanicích a šťastnější v něm byla Lomnice, kterou spasil jedinou trefou utkání Pavel Prášek.

Jiskra Nová Bystřice – FK Studená 6:1 (3:1)

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Do zápasu jsme šli s cílem odčinit matný výkon z Kardašky. Začátek jsme neměli špatný, ale srazila nás standardní situace a gól Laciny. Chvíli poté však zvedl prapor David Frühauf a po pohledné individuální akci se trefil krásně do šibenice. Závěr poločasu už proběhl plně v naší režii, když nejprve zavřel zadní tyč Schmidt a po něm našel Wölfl ve vápně Králíčka, jenž si s nabídnutou šancí zkušeně poradil. I po přestávce jsme chtěli zůstat aktivní, držet co nejvíce balon a dobře kombinovat. To se nám dařilo a herní převahu jsme vyjádřili i gólově. Nejdříve vlastní hlavičku dorazil do sítě Janoušek, který se pak prosadil i technickou střelou zpoza šestnáctky, a brankový účet podtrhl po krásné asistenci od Schmidta mladík Wölfl. Stínem utkání je těžké zranění kolena našeho střelce Luboše Králíčka, který se podrobil operaci křížového vazu a letos se už na hřišti neukáže.“

Petr Adamec, trenér Studené: „Zápas, který se těžko hodnotí, protože byl jedním z nejhorších za poslední léta. Ze začátku jsme byli celkem ve hře, měli dvě šance, Dvořák vyprášil rukavice Podolskému a Brunner pálil těsně vedle. Do třetice to už vyšlo a hlavou se prosadil Lacina. Po vstřelení gólu jsme ale nepochopitelně vyklidili pozice, Bystřice zaslouženě vyrovnala a před přestávkou vsítila další dva slepené góly, které rozhodly o osudu zápasu. Po změně stran jsme totiž už byli velmi špatným sparingpartnerem a domácí si v relativně pohodovém tempu s radostí zastříleli. Velmi špatný výkon od všech hráčů, mrzí mě to hlavně kvůli našim fanouškům, kterých přijelo opět hodně.“

Branky: 56. a 65. Janoušek, 26. Frühauf, 41. Schmidt, 44. Králíček, 78. Wölfl – 19. Lacina. ŽK: 3:2. Rozhodčí: P. Vican – Svoboda, Suchan. Diváci: 210.

Okresní přebor: Strmilov už má desetibodový náskok, v Lásenici padlo sedm gólů

Sokol Stráž nad Nežárkou – Sokol Slavonice 0:5 (0:4)

Vladimír Vrána, trenér Stráže: „Sice jsme nastoupili bez tří hráčů základní sestavy, ale až na světlé výjimky nemůžeme hrát bez nasazení a bez soubojů. Inkasované branky patří tak do kategorie mladších žáků. Omlouvám se našim fanouškům za tu bídu, co jsme předvedli.“

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „Vo utkání, v němž šlo o pomyslných šest bodů, jsme oproti těm minulým udělali několik změn v sestavě, a vyplatilo se. V obraně jsme byli jistější a pružnější, v útoku přímočařejší a rychlejší. Těší mě, že jsme byli od začátku až do konce dominantní, domácí jsme téměř k ničemu nepustili. Navíc jsme vstřelili pět branek a po dlouhé době jsme neinkasovali.

Branky: 9. a 66. Marhoun, 21. vlastní (Kaštánek), 28. Slabý, 43. T. Lukš. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Mazour – Janovský, Devera. Diváci: 100.

SK Ševětín – Sokol Suchdol nad Lužnicí 2:3 (2:1)

Jan Heřman, trenér Suchdola: „Utkání jsme začali mírným tlakem, který jsme v 16. minutě završili vedoucím gólem. Jenomže pak opadl, zbytečně jsme chvátali dopředu a ztráceli balony, čímž jsme dostali domácí do hry. Ševětín vyrovnal z penalty a do přestávky přidal ještě druhý gól. V druhém poločase jsme sehráli výborně úvodní čtvrthodinu a dvěma trefami jsme zápas otočili. Do konce už žádná další branka nepadla a my si tak odvezli tři cenné body.“

Branky: 30. Mizera (pen.), 39. Klapuš – 16. Brabec, 49. J. Záruba, 55. R. Arenberger. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Klimeš – Ryneš, Hora. Diváci: 80.

Jiskra Třeboň B – AC Buk 1:1 (0:0)

Roman Cigáň, asistent trenéra Třeboně B: „Po dvou nepovedených zápasech jsme chtěli konečně najet na nějakou lepší vlnu a doma vyhrát, ale průběh byl, bohužel, jiný. Buk předvedl solidní výkon, my sice trochu hru zlepšili, ale pořád to není ono. Chybělo nám šest hráčů, z toho čtyři ze základu, což není výmluva, jen konstatování faktu. Nakonec jsme byli rádi i za ten bod, který jsme gólem v závěru uhráli. Doufám, že nás to aspoň trochu nakopne a naše výkony půjdou nahoru. Máme horší los, takže musíme bojovat o každý bod. Příště už snad budeme kompletnější.“

Libor Vrána, trenér Buku: „Podle toho, jak zápas v Břilicích probíhal, jsme o dva body přišli, což je škoda. Hlavně po přestávce, už za našeho vedení, jsme neproměnili několik vyložených šancí a chvilku před koncem přišel trest v podobě vyrovnání po neškodném centru. Přesto máme z naší hry dobrý pocit a budeme bojovat o další body a posun v tabulce.“

Branky: 89. Nehoda – 61. Heger. ŽK: 4:6. Rozhodčí: Novák – Rous, Landa. Diváci: 75.

Dačice rozebraly Lokomotivu, Včelnice dostala od favorita pět gólů

SK Horní Žďár – Sokol Neplachov 1:3 (1:1)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „První poločas nám vyšel herně, ale ne tolik výsledkově. Hosty jsme přehrávali, bohužel jsme nedokázali proměňovat šance. I proto jsme šli do druhého poločasu za stavu 1:1 a po vyloučení jednoho z neplachovských hráčů proti deseti. Po změně stran jsme si asi mysleli, že to půjde samo, ale po individuálních chybách jsme inkasovali dva hloupé góly.“

Branky: 41. M. Völfel – 24. Hruška, 51. Novotný, 72. Hindy. ŽK: 4:4. ČK: 0:1 (42. Eliáš). Rozhodčí: Svoboda – P. Vican, Babouček. Diváci: 99.

SK Dobrá Voda – FK Kardašova Řečice 1:3 (0:1)

Pavel Kučera, trenér K. Řečice: „V sestavě jsme museli udělat pár změn, protože zranění a omluvenky přibývají. Na stopera se postavil kapitán Madar a prapor držel celou dobu vztyčený tak, že byl mužem zápasu a tým pod jeho dirigentskou taktovkou šlapal jako hodinky. Nervy nechal na benzince před Budějkami a dvě penalty proměnil s takovou suverenitou, jako by je kopal doma na dvorku každý den před spaním. Do vedení jsme šli v 34. minutě, kdy Tajmla soupeř zápasnickým chvatem odhodil a nemohlo následovat nic jiného než penalta, kterou Madar umístil vpravo dole k tyči a brankář byl bez šance. Ve druhé půli jsme konečně začínali získávat převahu, kterou narušila chyba tří našich obránců, kdy si z nich domácí útočník dělal dobrý den a my jej zastavili jen za cenu faulu, takže soupeř srovnal skóre také z pokutového kopu. Následoval další klíčový moment, při němž náš gólman Houdek vychytal jasnou příležitost. Po tomto zákroku jsme převzali otěže hry a na branku Dobré Vody se valil jeden útok za druhým. Korunoval to výpad Madara, po jehož centru Tajml skóroval hlavou na 1:2. V 81. minutě byl po krásné akci z pravé strany faulovaný ve vápně Šergl a Madar z další penalty krásně trefil vingl. Domácí se již nedokázali dostat zpět do hry, a tak si odvážíme zasloužené tři body ze hřiště silného soupeře.“

Branky: 57. Novotný (pen.) - 34. a 81. Madar (2x pen.), 75. Tajml. ŽK: 2:0. Rozhodčí: Papáček – Studený, Šnedorfer. Diváci: 80.

SK Nemanice – Tatran Lomnice nad Lužnicí 0:1 (0:0)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Kvalita utkání odpovídala postavení týmů v tabulce. Jelikož jedinou branku vstřelil Pavel Prášek a domácí nastřelili pouze tyč, šťastnějším týmem jsme tentokrát byli my. Černou kaňkou je zranění Libora Nohavy, který si po souboji o míč zlomil klíční kost a nám se opět rozrostla už tak dost početná marodka.“

Branka: 58. P. Prášek. ŽK: 2:0. Rozhodčí: Braťka – Studený, Teplý. Diváci: 110.