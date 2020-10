Očekávané derby mezi Českými Velenicemi a Suchdolem nad Lužnicí skončilo těsným vítězstvím hostujícího celku, který Lokomotivě nachystal první porážku v sezoně. Celkem jedenáct branek bylo k vidění v Nové Bystřici a hned devět z nich padlo do sítě Mladého. Domácí potvrdili roli favorita a demolici soupeře řídilo hlavně trio Havel, Frühauf a Bobál.

Program 6. kola však narušil covid-19 a nepřízeň počasí. Zápas Dolní Bukovsko – Třeboň B byl odložený kvůli zjištěnému případu koronaviru v kádru třeboňského celku, další dvě utkání Lomnice – Neplachov a Studená – Třebětice pak znemožnil nezpůsobilý terén v souvislosti s vytrvalým deštěm.

České Velenice – Suchdol 1:2 (0:1)

Karel Macho, předseda Lokomotivy České Velenice (1. místo): „Derby se Suchdolem je pro nás i pro soupeře vždy utkáním sezony. Začalo se ve svižném tempu a úvodní patnáctiminutovka patřila nám. Poté soupeř vyrovnal hru a zase to byl on, kdo měl navrch. Po půl hodině si postavil Černoch míč na hranici velkého vápna a krásnou střelou do šibenice dostal Suchdol do vedení. Ze strany soupeře to byla první střela na naší bránu a do konce poločasu to tak i zůstalo. Z naší strany to nebylo o moc lepší, i když nějaké šance tam byly. Do druhé části jsme chtěli zvýšit aktivitu a dostat Suchdol pod tlak. To se nám také podařilo a tak se hrálo většinou na polovině soupeře. Bohužel, v 73. minutě jsme po chybě v defenzivě nechali osamoceného Arenbergera, který se přesnou střelou k tyči nemýlil. Ani za tohoto stavu jsme nesložili zbraně a stále dobývali branku soupeře. V cestě nám však stál vynikající brankář Rácik, který zázračně chytil minimálně dva tutové góly, dvakrát tyč suchdolské branky a potom naše nepřesnost v koncovce. Světlý moment přišel v 85. minutě, kdy Samec snížil na konečných 1:2. Suchdol nám uštědřil lekci z produktivity, když ze tří střel na bránu dal dva góly. Naše šance, kterých bylo mnoho, jsme bohužel neproměnili.“

Rostislav Kuchyňka, trenér Sokola Suchdol (6.): „Na derby jsme se připravovali a chtěli jej zvládnout hlavně výsledkově, což se nám podařilo. Tyto zápasy jsou vždy specifické a je to hodně o nastavení hlavy. Do zápasu jsme vstoupili dobře, dvacet minut jsme byli lepší a zásluhou Černocha jsme vstřelili i vedoucí gól. Pak nás domácí zatlačili, měli i šance a jednou jsme dokonce vykopávali balon z prázdné branky, nicméně poločas jsme nejtěsnějším rozdílem vyhráli. I po změně stran jsme začali dobře a zhruba čtvrthodinka proběhla v naší režii. Poté na nás ale Velenice vyrukovaly s taktikou dlouhých nakopávaných míčů na své urostlé hráče, takže ve vzduchu měly převahu. My se hodně bránili, ale povedlo se nám vstřelit druhý gól a myslel jsem, že závěr bude ve větším klidu. Opak byl pravdou, domácí navýšili agresivitu a tlak do branky a přestože nerad chválím jednotlivce, tentokrát musím vyzdvihnout výkon brankáře Rácika, jenž mužstvu víceméně zachránil tři body. S výsledkem jsme spokojení, s výkonem už méně, ale k tomu si něco řekneme sami.“

Nová Bystřice – Mladé 9:2 (1:1)

Aleš Benkovský, trenér Jiskry Nová Bystřice (2.): „První poločas byl na podmáčeném terénu spíše ve znamení soubojů. Měli jsme územní převahu, ale hosté hrozili z brejků. Po jednom z nich Linhart využil zaváhání obránce a se štěstím prostřelil Janatu. Za chvíli jsme ale vyrovnali, když se hezky k tyči trefil Frühauf. Na druhý poločas budeme asi dlouho vzpomínat. Nejprve jsme vyrobili penaltu, kterou hosté proměnili, za chvíli si však centr Havla srazili do vlastní sítě. Pak přišla velká půlhodinka našich ofenzivních hráčů, kdy nejprve Havel hattrickem během devíti minut prakticky rozhodl. Narostlo nám sebevědomí a k vidění byly nádherné akce zakončené pěknými góly. Nutno říci, že hosté úplně rezignovali a nám tam postupně napadalo skoro všechno. Jsem rád, že zlepšenou formu potvrdil výborným výkonem i druhý útočník Bobál. Je třeba ale také říct, že v první půli jsme ani zdaleka nehráli to, co jsme si v kabině řekli, a v obraně bylo až příliš okének.“

Horní Žďár – Kardašova Řečice 1:2 (1:0)

Tomáš Roštek, trenér SK Horní Žďár (12.): „V první půli nás hosté zaskočili rozestavením, na což jsme si dlouho zvykali a vyústily z toho i dvě řečické šance z protiútoků. Jinak se dost jiskřilo a v závěru první půle jsme se dostali do vedení z penalty po střetu brankáře s naším Kubincem, kterou proměnil Voldán. Po změně stran hoši nedodrželi pokyny, brzy jsme po chybě inkasovali a v 71. minutě soupeř rozhodl z pokutového kopu. Druhý poločas byl hodně neurovnaný a víc se mluvilo, než hrál fotbal. U nás je to stále stejné, nedokážeme proměňovat šance a doplácíme na zbytečné chyby.“

Roman Kačur, trenér FK Kardašova Řečice (7.): „V prvním poločase na nás bylo znát, že se hraje v neděli dopoledne. Byli jsme pomalí v kombinaci a bez potřebného pohybu. Vypracovali jsme si několik příležitostí, ale i koncovka byla studená. V závěru jsme navíc inkasovali branku z přísně nařízeného pokutového kopu. Druhý poločas byl z naší strany mnohem lepší. V 51. minutě po pěkné individuální akci vyrovnal Valek a o dvacet minut později, po faulu na opět výborně hrajícího Jonáše Madara, proměnil pokutový kop Janeček. V závěru jsme ještě měli několik vyložených příležitostí, ale skóre se již neměnilo. Za výkon ve druhém poločase chci tým pochválit. Tři body jsme si zasloužili. Navíc tentokrát musím vyzdvihnout výkony Jánošíka, Jonáše Madara a především Ondry Madara, který hrál s obrovským sebezapřením, ale jako správný kapitán táhl tým za vítězstvím.“

Ledenice – Buk 2:3 (1:1)

Libor Vondráček, útočník AC Buk (5.): „Ledeničtí nás překvapili svou aktivní hrou, navíc jsme i kvůli těžkému terénu na začátku velmi propadávali v obraně. Naštěstí se útočníkům Ledenic stávalo totéž, a tak jsme první gól dali my. Náskok jsme však do přestávky neuhájili a soupeři se povedlo zaslouženě vyrovnat. V druhém poločase se začalo nejen jiskřit, ale na obou stranách se rodily i šance. Tentokrát však jako první skórovaly Ledenice. Zápas, jemuž by možná spíše slušela remíza, však nakonec vyzněl pro nás, když jsme po vyrovnávací brance v závěrečném tlaku získali výhodu penalty po jasném faulu na Petra Jaroše. Filip Tomšík ji bezpečně proměnil a my tentokrát můžeme děkovat paní Štěstěně, ze stála při nás. Ledeničtí se však nemají za co stydět a s takovými výkony určitě dlouho u dna tabulky nezůstanou.“