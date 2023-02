Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Ve vyrovnaném prvním poločase branka nepadla. Oba týmy si vypracovaly asi tři šance. Krumlov měl výškovou převahu, a tak bylo těžké bránit standardní situace. Druhý poločas pokračoval ve stejném duchu a za bezbrankového stavu do sedmdesáté minuty. Potom jsme vystřídali a poslali do hry tři dorostence. V 75. minutě po naší pravé straně krumlovský hráč odcentroval, míč prošel až na zadní tyč a hosté se dostali do vedení. O tři minuty později jsme neproměnili penaltu. Pět minut před koncem jsme nezachytili protiútok a po dalším centru se znovu prosadil krumlovský Vaněk. Ale bylo to vyrovnané utkání. My šance promarnili a soupeř nás v závěru potrestal. S předvedenou hrou jsem spokojený, jenom koncovka nás stále trápí.“