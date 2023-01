„Především jsme nevěděli, co od krajského přeboru očekávat, protože jsme jej několik let nehráli, ale tým musím pochválit, přistupoval k tomu většinou velmi zodpovědně. Byť tam byly zápasy, v nichž jsme brzy vedli a potom jsme polevili, ale dotáhli jsme je do vítězného konce. Co mě jediné mrzí, byl anglický týden, během něhož jsme získali pouhý bod. Doma jsme jej odstartovali zbytečnou remízou s Týnem nad Vltavou, následovala zasloužená porážka v Olešníku a bez bodů jsme se vrátili i z Hluboké nad Vltavou, kde jsme byli lepší, ale zradila nás koncovka. Potom jsme si však řekli, že zbývajících šest utkání do konce podzimu chceme zvládnout, což se nám povedlo. Díky tomu jsme také v tabulce tam, kde jsme,“ vrací se k podzimnímu vystoupení trenér Roman Lukáč.

Hradec se mohl spolehnout na ofenzivu, která je nejlepší v soutěži, o čemž svědčí 56 nastřílených gólů. Útočník Martin Toman se na tom podílel 15 přesnými zásahy, s nimiž se dělí o pozici nejlepšího střelce. Zdatně mu sekundoval i kapitán Filip Votava, jenž přidal 13 branek, osm jich na svém kontě má další záložník Martin Janák.

„Že nám to v útoku celkem šlo, mě samozřejmě těší. I to, že se soupeři nemohou soustředit jen na bránění jednoho střelce, že dokážeme být nebezpeční ze strany více hráčů a z různých pozic. Rozdíl oproti divizi tam pochopitelně je, především v rychlosti, ale dovolím si tvrdit, že kdyby klukům zdraví na jaře drželo tak, jako teď na podzim, tak jsme republikovou soutěž bez potíží udrželi. Bohužel, trápila nás skutečně nebývalá marodka a tohle pak byl výsledek, protože hráče ze základu jsme neměli kým plnohodnotně nahradit,“ tvrdí kouč.

Občas to však zadrhlo v defenzivě, i když 22 inkasovaných branek v 15 zápasech určitě není důvod k přehnané kritice. „Jde spíše o to, že jsme třeba rychle vedli o dva góly a potom jsme zbytečně polevili, ztratili koncentraci a inkasovali laciné góly. To si nemůžeme dovolit, to by se nám v jarních odvetách, které budou velmi těžké, mohlo hodně vymstít. Na obranné činnosti celého mužstva budeme muset ještě zapracovat,“ podotkl.

Hráčský kádr by během zimní pauzy nějakých výraznějších změn, aspoň co se odchodů týče, neměl doznat. „Pevně věřím, že stávající hráče udržíme a snažíme se ještě složení týmu o jednoho či dva fotbalisty doplnit. Ale je to složité, hráčů, kteří by nám vyhovovali, moc není, tak uvidíme. Naštěstí nikdo není na dlouhodobé marodce, ale to nemusí na jaře platit,“ upozornil Roman Lukáč.

Ten svým svěřencům naordinoval start zimní přípravy na středu 18. ledna. Mužstvo bude využívat kvalitní domácí podmínky, hřiště s umělým povrchem Na Piketě a také posilovnu. V plánu má pět přípravných duelů. V tom prvním 29. ledna Jindřichův Hradec změří síly na budějovickém Složišti s Českým Krumlovem, dalšími protivníky budou Kamenice nad Lipou, Soběslav, Stará Říše a generálku obstará souboj s Pelhřimovem.

Hradecký celek patří k hlavním aspirantům na postup do divize, čehož se nezříká. „Samozřejmě bychom rádi udrželi první místo a vrátili se do divize, ale není to tak, že bychom za každou cenu museli. Kdybychom nepostoupili, asi z toho tragédii dělat nebudeme. Soupeři si nás už takříkajíc osahali a jarní odvety budou podle mého náročnější než úvodní část sezony. Ale popereme se o to,“ slibuje hradecký trenér, který za největší soupeře považuje Olešník a Hlubokou nad Vltavou. „Příjemným překvapením byl Týn, kterému až na konci podzimu trochu došel dech, naopak, nečekal jsem, že Osek bude takhle na chvostu,“ dodal.