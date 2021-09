Před novou sezonou jste v trenérské dvojici Vodňan doplnil Petra Hrnčíře. Předtím jste působil jako trenér v českobudějovickém Dynamu nejprve u mládeže a později v B týmu. Jak se váš přestup do Vodňan zrodil?

Jednoduše. V Dynamu jsme se zkrátka nedomluvili. Klubu děkuji za možnost v něm hrát i trénovat. Dal mi příležitost zažít prvoligový fotbal a poznat místní podmínky, za což jsem mu moc vděčný a navždy zůstane v mém srdci. Život jde ale dál a dopadlo to tak, že jsme se na další spolupráci nedohodli. Majiteli Dynama děkuji za nabídku pokračovat. Neakceptoval jsem jí, protože už mám nějaký věk a chtěl jsem se soustředit na novou práci. Nechci říct, že jsem potřeboval dát fotbal trochu stranou, ale bylo třeba si odpočinout a nevěnovat se mu neustále. Člověk byl každý den na tréninku, nebo na zápase. Jde to dělat do určitého věku, ale časem je potřeba více klidu. Přišla mi nabídka z Vodňan, kterou jsem si svým způsobem vysnil, protože jsem se chtěl věnovat svojí práci a do toho trénovat na amatérské úrovni. Je to skok, ale člověka to obohatí. Když vidím hráče, jak chodí do práce a pak makají na tréninku, musím před nimi smeknout. To samé před funkcionáři a všemi lidmi, kteří se ve volném čase pohybují v amatérském fotbalu.

Měl jste i nějaké další nabídky z jiných týmů?

Měl jsem další nabídky. Bylo jich více. Jedna byla hodně zajímavá a líbila se mi. Nechci to konkretizovat, abych nikoho neurazil, ale jednalo se o trénování mládeže. Další nabídka byla ze stejné soutěže, jakou hrajeme my. U té mládeže by bylo potřeba věnovat trénování více času, ale protože jsem už nastoupil do nové práce, které se chci naplno věnovat, tak je pro mě působení ve Vodňanech ideální kombinací. Uvidíme, co bude dál.

Kdybyste porovnal působení v Dynamu s tím ve Vodňanech, tak určitě najdete spoustu rozdílů, protože se jedná o profesionální a amatérský klub. Jak hráči zatím zvládají tréninkové tempo?

Musím před kluky z Vodňan smeknout za to, jak pracují a přijímají moje tréninkové dávky. Člověk samozřejmě pracuje s intenzitou vzhledem k tomu, že hráči chodí do práce, ale všechno na tréninku poctivě plní a za to si zaslouží obdiv.

Na lavičce působíte trochu netradičně v trenérském duu s Petrem Hrnčířem. Jak vám to zatím funguje? Jak máte mezi sebou rozdělené kompetence?

S Petrem jsme se na tom takto domluvili. Respektuji ho jako zkušeného trenéra. Zná dobře nižší soutěže, které já teprve poznávám. Bavíme se společně o každém tréninku a o každém zápase. Máme to nastavené tak, že jeden z nás zakřičí a druhý spíše povzbudí. Každý řekne hráčům něco jiného. Je strašně důležité, aby byli v týmu dva trenéři. Když je jen jeden, tak to působí hůř na kabinu. Oba jsme věkově rozdílní a máme jiné zkušenosti, které můžeme předat. V Dynamu jsem spolupracoval s Petrem Skálou, kde jsme to měli rozdělené úplně stejně. Někdo tréninky vedl, někdo je připravoval a postupně jsme si to měnili. Nebylo to stanovené tak, že někdo je hlavní trenér a někdo je asistent. Samozřejmě někdo musí mít hlavní slovo a říct, jak to bude, ale vždy se o všem radíme. Kdyby to tak nebylo, tak to nemůže fungovat.

Do nové sezony jste vstoupili úspěšně. Na úvod výhra 3:0 s B týmem Prachatic. Poté cenná remíza 2:2 v Plané, kde jste postrádali gólmana. Nyní další domácí vítězství 2:1 nad Kaplicí, která si k vám jela sebevědomě pro tři body. Jak probíhala příprava?

Příprava musela být i pro kluky velice specifická. Petr Hrnčíř tady byl přede mnou a já přišel asi až čtrnáct dní před začátkem sezony. Měli jsme hrát přípravné utkání v Protivíně, které jsme na můj popud zrušili, protože jsem řekl, že musíme trénovat. Děkuji Protivínu, že nám vyšel vstříc a my se mohli věnovat tréninkům. Pro mě byla příprava specifická, protože jsem kluky neznal, ale dali jsme tomu určitý řád, nastavili si, jak budeme pracovat a funguje to. Je to pro mě zase nová zkušenost, která mě posune v trenérské kariéře.

Předpokládám, že s výsledky v prvních třech kolech nové sezony u vás panuje spokojenost. Je to tak?

Určitě. Panuje u nás velká spokojenost. Když jsem přišel, tak mi předseda klubu Karel Handšuh říkal, že máme těžký los. Odpověděl jsem, že jsou všechny zápasy těžké. Musíme respektovat sílu soupeře, být pokorní a jít do každého zápasu s odhodláním uhrát co nejlepší výsledek. Musím říct, že co jsem za ty tři kola poznal soutěž, tak má úroveň. Všechny týmy hrají fotbal a není to jen o nějakých zákeřnostech. Věřím, že i fanoušci se baví.

Stanovili jste si s vedením klubu pro tuto sezonu nějaký cíl? Zatím se vám daří. Myslíte třeba na postup do krajského přeboru?

Myslím si, že takový cíl je hodně vysoko. Jsme rádi, že máme z těchto těžkých utkání sedm bodů. Není tady slabých soupeřů a opravdu může každý porazit každého. Nějaký cíl jsme si nestanovili. Určitě bychom nechtěli mít problémy se záchranou. Uvidíme, jak se bude sezona vyvíjet. Můžou přijít zranění a další faktory, se kterými se budeme muset vypořádat.

Jak zatím hodnotíte svojí novou kabinu? Už jste říkal, že hráči na tréninku poctivě pracují. Líbí se vám jejich práce i v zápasech?

Budu mluvit i za Petra (Hrnčíře - pozn. redakce), když řeknu, že jsme maximálně spokojení. Kluci berou ty tréninkové dávky, které do nich dáváme. Když tady byl před námi jako trenér Rudolf Otepka, tak jim tréninky určitě také dával těžké. My v tom chceme pokračovat, jinak nemůžeme hrát. Dneska je třeba na hráče vyvíjet tlak nehledě na soutěž. Musíme brát ohled na to, že mají těžkou práci a přijdou unavení, ale trénovat se prostě musí, abychom dokázali do hráčů něco dostat a utkání se mohla hrát v takovém tempu jako například s Kaplicí.

Tým v létě posílil gólman Ondřej Kadlec a talentovaný Tomáš Lorenc, který předtím působil v mládeži Vysočiny Jihlava nebo českobudějovického Dynama. Jste spokojený s posílením kádru?

Naprosto. Sám jsem po vedení chtěl, aby kluci přišli a zvýšila se kvalita týmu. Získali jsme druhého brankáře, takže je můžeme točit. Ondra Kadlec má svoji kvalitu, což nyní prokázal ve dvou utkáních, která za nás odchytal. Jsem moc rád, že tady je. Tomáš Lorenc potřebuje hrát, protože měl zranění a dlouho nenastupoval. Myslím si, že měl nabídky i z vyšší soutěže. Trochu jsem ho přemluvil, že si ho pohlídám, aby šel se mnou. Snažím se mu dávat takové dávky, aby byl připravený. Potřebuje mít každé utkání v sobě devadesát minut. Jak říkáte, prošel profesionálním fotbalem, ale zastavila ho zranění, což se ve fotbale stává.

Ve Vodňanech hodně pracujete s mladými odchovanci. Máte zkušenosti z prací s mládeží v Dynamu. Je to vaše koncepce i ve Vodňanech a vidíte v mladých hráčích velký potenciál?

Myslím si, že všechny amatérské týmy by měly pracovat se svými mladými hráči a měly by jim dávat příležitost. Kluci, kteří mají vztah ke svému klubu a městu, by měli hrát. Jsou tu opravdu hodně talentovaní a šikovní kluci, kteří toho mají hodně před sebou. Jsou to hodně mladí hráči, které čeká ještě hodně práce a musí se v soutěži otřískat. Potom budou jen růst, růst a růst.

Autor: Martin Boška