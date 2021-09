Hráči Slavoje si od začátku vytvořili tlak, který vyústil během dvaceti minut dvěma trefami Růžičky. Třeboň se potýká s marodkou, k tomu citelně postrádá distancovaného střelce Průchu, takže na lavičce měla jen dvojici dorostenců. Navíc v defenzivě vyráběla školácké chyby, což favoritovi usnadňovalo roli. Krátce po změně stran Krumlov přidal třetí trefu, zbylé zásahy si ponechal na poslední čtvrthodinku a nakonec dokráčel k pohodové výhře rozdílem třídy.

Václav Domin, trenér Č. Krumlova: „Třeboň známe jako houževnaté mužstvo, ale zřejmě jsme její hráče překvapili agresivním nástupem do utkání, kdy jsme si během osmi úvodních minut vytvořili tři čisté gólové příležitosti. Byli jsme stále aktivnější a získávali ještě větší převahu, kterou korunoval dvěma góly v rychlém sledu Růžička. Krátce po změně stran přidal Vávra třetí trefu, když mu Kabele krásně naservíroval balon za obranu, a tím jsme hosty dostali definitivně do kolen. Čtvrtý zásah přidal Strapek, jenž po dlouhém sprintu Tůmy zakončil rychlý kontr, a vítězství pečetil Kuna z penalty, která následovala po faulu na Vávru, když přehazoval brankáře. Výsledek odpovídá dění na hřišti, Třeboň jsme nepustili do vážnější situace a hlavně jsme zapomněli na Rudolfov, kde jsme se minule proti úporné obraně soupeře nedokázali prosadit. Jsme spokojeni s výsledkem i předvedenou hrou.“

Petr Skála, trenér Třeboně: „My jsme pochopitelně o kvalitách Krumlova věděli, stejně jako známe jeho herní styl. Bohužel, nebylo nám to nic platné. To, co jsme předváděli v obranné fázi, bylo tristní. S takovou defenzivou jsme neměli sebemenší naději, domácí nás jasně předčili.“

Slavoj Český Krumlov – Jiskra Třeboň 5:0 (2:0)

Branky: 14. a 18. Růžička, 51. Vávra, 74. Strapek, 82 Kuna (pen.). ŽK: 1:3 (Tůma – Bartoš, Hromádka, Týnavský). Rozhodčí: Polák – Dunovský, Izugrafov. Diváci: 214.

Č. Krumlov: Š. Beránek – V. Beránek (76. Svoboda), Kabele, Švec – Strapek (86. Šára), Kuna, Vávra (81. Poláček), Novák, D. Tůma (86. Gelnar) – Vaněk (86. Kordík), Růžička.

Třeboň: J. Skála – Zavadil (86. Kocanda), Cmerhanzl, Bartoš, Týnavský – Bartl, Kubata, Hromádka (77. Ježek), Radosta – Franěk, P. Tůma.