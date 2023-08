Vstup do krajské I. A třídy se fotbalovým týmům z Jindřichohradecka výsledkově nevydařil. Dačice prohrály v Sezimově Ústí a Nová Včelnice doma podlehla Bernarticím.

Fotbalisté Nové Včelnice vstoupili do nové sezony v I. A třídě porážkou s Bernarticemi. a nutno podotknout, že zbytečnou. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Zdeněk Prager

Dačice pod vedením nové trenérské dvojice Roman Bujdák, Petr Distel neuspěly na hřišti ambiciózního Sezimova Ústí, které je sice v roli nováčka, ale v sestavě má řadu zajímavých jmen včetně nejlepšího střelce uplynulého ročníku krajského přeboru Davida Neužila. Hosté se navíc museli obejít bez nejlepšího střelce minulé sezony Robina Štolby a jeho parťáka z útoku Jana Vacka, kteří jsou zranění. Ti se v uplynulém ročníku dohromady postarali o téměř 70 gólů týmu od Dyje, takže jejich absence je samozřejmě více než citelná.

Nová Včelnice se po roce vrátila do vyšší třídy, ale vůbec jí nevyšel začátek zápasu s Bernarticemi. Ve 33. minutě doma prohrávala už 0:3 a pak marně dotahovala manko. Ve druhé půli sice hosty zamkla na jejich polovině, ale kontaktní gól přišel až v 79. minutě. Domácí tým přesto ještě sahal po bodu, když v 89. minutě přidal druhou trefu a v nastavení z další velké šance netrefil branku.

Sokol Sezimovo Ústí – FK Dačice 3:0 (2:0)

Petr Distel, asistent trenéra Dačic: „Věděli jsme, že soupeř má zkušený tým, který praktikuje jednoduchý a účelný styl, na což jsme hráče také připravovali. A to se potvrdilo. Domácí vsadili na rychlý přechod do útoku, na což mají typově výborné hráče, kteří splnili očekávání. Nám rozhodně nepomohl rychle inkasovaný gól po rohovém kopu už ve druhé minutě, což se na našem výkonu v první půli odrazilo. V 34. minutě jsme ztratili balon, soupeř šel bleskově do přečíslení a přidal druhou trefu. Do druhé půle jsme nastoupili s odhodláním vrátit se do zápasu, byli jsme lepší, drželi jsme balon, ale Sezimovo Ústí si náskok zkušeně hlídalo. S blížícím se koncem jsme hráli na riziko a dostali jsme ještě jednu branku, která však už vůbec nic neřešila. Hráčům nelze upřít snahu, ale sráží nás osobní chyby a zbytečné ztráty. Přesto je výsledek dost krutý.“

Branky: 2. Neužil, 34. Ott, 90. Dmejchal. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Kovařík – Bartůněk, Mazour. Diváci: 64.

Dačice: Marek – Přikryl, Kněžínek (85. Šívr), Chyška, Vít Leitkep (66. Vítkovský) - T. Zejda, Brtník, M. Distel, Slabý – Burian, Šimánek.

TJ Nová Včelnice – Sokol Bernartice 2:3 (0:3)

Michal Pivko, hrající trenér Nové Včelnice: „Zápas jsme si prohráli sami, když jsme všechny tři inkasovali po vlastních chybách. V 11. minutě brankář Ködel zbytečně vyběhl, čehož soupeř využil, a navíc se při tom zranil a musel střídat. O deset minut později po našem špatně vhozeném autu následoval rychlý protiútok soupeře a druhý gól. Hrubka předcházela i třetí trefě Bernartic, po níž se kopala celkem přísná penalta. V šatně o přestávce jsme si řekli, že na soupeře zkusíme vlétnout a pokusíme se utkání ještě zvrátit. Ve druhé půli jsme jim prakticky nepůjčili míč, navíc hosté v tom úmorném vedru odcházeli fyzicky. Škoda, že se nám kontaktní branku nepovedlo vstřelit dřív. Ale i tak si myslím, že kdyby se hrálo ještě pět minut, že jsme aspoň ten bod urvali. O naše trefy se postaral Blažek po rychlém kontru a střídající Poslušný, jehož našel zcela volného před brankou právě Blažek. Za výkon ve druhé půli patří klukům uznání, že se hecli a ani za nepříznivého stavu nic nevypustili.“

Branky: 79. Blažek, 89. Poslušný – 11. Pěchota, 21. Král, 33. (pen.) Fučík. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Ovčáček – R. Valeš, Saidl. Diváci: 150.

N. Včelnice: Ködel (13. Tušil) – Mojžíšek (46. Neubauer), Šlapanský, Vokuš (52. P. Jaroš), Mareš – Petráš, Pivko, D. Jaroš, Tuček (62. Kalkus), Průša (68. Poslušný) – Blažek.