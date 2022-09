Meteor Tábor – FK Dačice 4:2 (1:1)

Dušan Lovětínský, trenér Dačic: „Odehráli jsme přinejmenším vyrovnané utkání, v němž jsme však udělali v obraně víc chyb než soupeř., který toho náležitě využil. V prvním poločase jsme si vytvořili několik slibných možností, které jsme bohužel nevyužili. Meteor se dostal do vedení, nám se povedlo vyrovnat trefou Vacka do šatny. Po změně stran jsme ještě na druhý gól domácích dokázali odpovědět, když se znovu prosadil Vacek, ale na třetí už ne a naopak v nastavení jsme si dali polovlastní gól, který však už nic neřešil. Herně jsem byl spokojený, ale srazily nás chyby. Kdybychom po první půli vedli, mohlo se to třeba vyvíjet jinak. šance jsme na to měli.“